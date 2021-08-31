緬懷「台灣電影教父」李行導演：將生命能量完全奉獻給電影，我們都要謝謝李導演

2021年8月20日接近中午的時候，李行導演逝世的訊息一則一則跳進來。回想四個月前——在4月29日與李導演最後一次見面，也正是他生前最後一次的公開露面。

台南藝術大學為資深影評人黃仁，同時也是南藝大的榮譽博士舉行逝世一週年的追思會，李導演不辭辛勞親自搭乘高鐵南下，又轉乘巴士，萬水千山來到這個藝術的、學術的聖地。記得導演那時人已消瘦，午宴幾乎粒米未進，說是沒有胃口，但紀念會上他依然手持麥克風侃侃而談，談他跟黃仁老師之間超過半世紀的深厚交情。

這就是李行導演。他把自己的生命能量完完全全奉獻給電影，只要是為了台灣電影，需要發聲，需要站台，需要出力，他永遠義不容辭，帶領後生晚輩，一步一腳印往前邁步而行。

Photo Credit: 中央社 李行導演2019年出席「行影・不離：李行電影文物展」。

道統與人倫，都在電影裡

前人談李行導演的作品，萬變不離「道統」——道統與人倫，儼然成為李行導演作品的全部。

這種說法，對，也不對。

首先，他是一位作者印記如此清晰分明的電影工作者。在李行導演的成長歲月裡，他受家庭影響極深，父親李玉階（1901-1994）曾為1919年五四學運時上海學聯的學生領袖，後偕妻兒舉家歸隱華山，李行就是在這樣的環境裡成長，兒時舉目所望即為華山的松柏雲霧，生活雖苦，父母兄長的教誨，化成每天睡前的床邊故事，直接啟發他對善惡義理、情節流轉的思辨能力。

抗戰勝利之後，李家定居上海，對於一個喜愛戲劇及電影的高中生來說，簡直置身天堂。這兩段時間是他藝術品味的重要養成階段，家庭對他帶來的影響更是至深至廣，不容忽視。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 李行導演

不僅是「道統」與「人倫」的講究和追求，包括有形的經濟支援、無形的思想啟蒙，都來自於他的原生家庭。1959年李行首部執導作品《王哥柳哥遊台灣》上映，票房反應甚佳，他很快成為擁有不錯賣座紀錄的台語片導演，1961年在父親和兄長的贊助下，創辦「自立」影業公司，與父親曾任發行人與董事長的《自立晚報》有同名之雅。

「自立」的創業作《兩相好》在李行已經打下的台語片基礎之外，加上國語戲份，以當年轟動一時「《南北和》式」的族群融合喜劇為藍本，拍出自己的版本。

緊接著在1963年完成的《街頭巷尾》，更以織錦式的多線故事，密密繫成台灣大都市邊緣的底層社群，流離失所的「外省人」，辛勤勞作的「本省人」，大家肩挨著肩，屋簷挨著屋簷，胼手胝足，締結成整個「生命共同體」，日常生活中的生、老、病、死、喜、怒、哀、樂，在這裡都能找到。最原始的人性——惡的，善的，醜的，美的，也全數盡收眼底。

在《街頭巷尾》片中平衡多線敘事的中心宗旨，說到底，也正是那份根源在李行導演成長歲月裡的道德觀念與人文精神。將近60年前的作品，我們當然可以用21世紀的新潮觀念去反思「萬般皆下品，唯有讀書高」的時代指標，但那份珍愛寶島台灣的心情，永遠不會因為對於「道德」的講究、對於「禮教」的追求不再符合「新時代」的「新標準」，而有所減損。

姚鳳磐的劇本，賴成英的攝影，電影開頭用〈綠島小夜曲〉點題，結尾是〈南都夜曲〉的旋律襯在背景，畫面裡映出少女穿戴整齊，背起書包，走出陋巷，迎著晨光踏上新闢成的寬大馬路收尾。旋律起伏，觀眾可以自行哼唱「我愛我的妹妹呀，妹妹我愛你」的歌詞，當然也可以高歌這個旋律改編而成的〈台灣小調〉:「我愛台灣好地方......這裡人情濃如膠，大家都相好」。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 李行導演（左）與賴成英攝影師（右）拍攝《街頭巷尾》。

時光飛逝20載，來到1982、1983年，台灣影壇正掀起一陣「新銳導演」的媒體熱潮。「新銳」二字勾出多少前輩影人的矛盾心結，以李行導演當時的聲望與影壇地位，無疑首當其衝。但他自己就曾在專訪裡「自我反省」，正面回應了關於「道統」的說法。

李導演覺得，長年以來，他的電影作品確實持續在鞏固那份源自傳統文化的道德觀，還有所謂的「正統」思想。他從自己電影裡看到的局面，大部份是上對下的人倫關係，長輩代表絕對的權威，任何青春的叛逆，在喜劇收場的合解前提之下，都會被處理成某種程度的「向傳統屈服或者妥協」，《路》是如此，《小城故事》也是如此。

然而，李行導演也意識到，這樣的社會已經成為過去，戀棧徒增無力感，觀念的轉變或許沒有完全反映在他的電影作品裡，但在他提攜後進、帶領台灣電影界繼續前行的這30多年裡，人倫與道統，反而成為他更強大的動力來源，他成為整個電影界的「大家長」，以鼓勵的態度，積極促進更多更燦爛的可能。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 李行導演

賣座與不賣座

活在那個「全民看電影」的年代，台灣的電影從業人員參加的每一部電影都是商業運作下的投資，也多是藝術使命的延伸，哪怕是「一窩蜂」的從眾之作，也盡心安排各種巧思，吸引觀眾走進戲院。

李行導演也不例外。

台灣電影史幾個重要的時代浪潮，在他手上完成，先是「健康寫實」，再來有「健康綜藝」，然後，就是筆者在2015、2016年親自定義的「夢幻寫實」。

1960年代初期，中影高層苦思全新的製片方針，希望能運用官方的財力、資源，推動台灣電影事業，將之帶向「國人自製」彩色綜藝體闊銀幕的全新格局。

中影總經理龔弘一來受了《街頭巷尾》的影響，一來也有台語文藝名片如《思相枝》（林福地導演）之啟發，再加上義大利名片《河孃淚》（La Donna del Fiume）推波助瀾，決定由李行、李嘉二位導演聯合攝製《蚵女》，將鏡頭對準台灣農村及漁村生活，喊出「健康寫實」的口號，把台灣電影推向「國際化」的格局，提升它的技術水準，爭取它的能見度。

Photo Credit: 余如季拍攝，國家影視聽中心提供 左起前中影總經理龔弘和李行導演合影。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 左起：楊樵、導演李嘉、龔弘、導演李行。

《蚵女》在亞洲影展拿下最佳影片大獎，緊接著把「健康寫實」推上藝術與商業高度的便是李行的下一部電影：《養鴨人家》。

「寫實」是那一整個世代所有文化人最追求的終極目標。

它的解釋範圍很寬，有人冠之以「寫實主義」，有人冠之以「現實主義」；簡言之，「寫實」追求的是「不虛假」、「不做作」，在電影與戲劇這個以「make believe」為基礎、講究「suspension of disbelief」的產業當中，「寫實」幾乎成為一種巨大的共同使命。

拍古裝，這樣的能量便轉化成為古典印象的詩意重塑，拍時裝，就是「寫實」。傳譯成我們現在的美學標準，它更接近一種人文精神的實踐。尤其冠上「健康」的形容詞，如此的寫實之作，就是標榜「正能量」的人性敘事。

《養鴨人家》沒有一般人想像中「官營片廠政宣片」的僵硬口號，它溫婉和煦，娓娓道來，大銀幕上展現出的「健康」與「寫實」，融合成為濃郁飽滿的人情味，就連曾為某些學者詬病的「國語發音」，擺在「推廣國語電影」的大時代使命裡，我們都能觀察到「國語」和「本土文化」接軌的脈絡。

尤其全片以〈望春風〉為藍本重新譜寫的管弦配樂，襯著葛香亭踽踽獨行的背影，還有江明騎著速克達，載著唐寶雲在滿天彩霞中疾駛追去的段落，綿密的情懷，形成既敞闊又親密的音畫交響。在那一刻，電影發揮了它的魔力，使不管任何一個世代的觀眾，都能深切體會到那份人倫天性的美好與窩心。

健康寫實的「正能量」走到後來，仍然會被喜新厭舊的觀眾拋棄，即便這些電影的格局不單單是面對台灣一地的本土市場，它的野心、它的規模需要更廣大的國際市場來支撐。然而，本土市場的成功與否，卻是它能不能走出海隅，迎向國際的第一關考驗。

李行導演的《貞節牌坊》，比起類似題材的《董夫人》（唐書璇導演）還早好多年，拍得樸實、誠懇，較少矯情造作的「藝術片」鑿痕。但這部作品就是時運不濟，口碑不差，但賣座不佳，觀眾就是不肯買帳。

對此，李行導演曾不只一次發出感嘆。他認為《貞節牌坊》是他從影以來「包袱」較少、較能忠於自己藝術理念拍成的作品，但賣座太差，害得投資人蝕本，他於心有愧，對此，他甚至在《貞節牌坊》的工作照背面題字明志，從今往後要更用心拍電影，不能辜負這些出錢、出力的人，對他的期望。

中影的《路》也是一次商業上的失敗。父子兩代的矛盾，為功名，為榮譽，為兒女私情，血性漢子最終妥協在人倫道統裡。賣座不佳，李行導演說，當年他們巴不得親自走上西門町街頭懇求觀眾——這部電影我們拍得好用心，你們能不能給它一次機會呢？走進戲院看看吧，你們應該會喜歡的！

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 第一展間「行影・不離：李行路九十」。

「健康寫實」之後，中影變出了新的製片方針——「健康綜藝」。李行導演拍出繽紛燦爛的歌舞鉅片《群星會》，骨子裡仍然是一部倫理親情電影。差不多在這個時候，他們幾位志同道合的夥伴一起合組電影公司，李行之外，有白景瑞、張永祥等等，公司的名字直接道出他們對於自己作品的期許，就叫「大眾」公司。

李行導演的「不賣座」紀錄，名單還很長。但沒有任一部電影是粗製濫造，活該不賣錢的。可能是方針錯誤，可能想像失敗，也可能不合時宜，不過每部作品，都是認真踏實完成的。

李導演說他在拍完《秋決》之後，覺得已經達到某種程度的精神與哲學之巔峰，沒有什麼可以再更超越了。他的奇想能力居然整個解放、爆發開來；他做了一個奇異至極的電影夢，想拍一部電影，裡頭有歐威和一群牛、唐寶雲和一群羊。

於是，在墾丁的大尖山下，一碧如洗的草原上，歐威、唐寶雲，加上柯俊雄，跨上駿馬，頭戴西部牛仔帽，馳騁逍遙。這是台灣難得一見的「西部片」，背景是萬沙浪雄渾豪邁的歌聲：風兒多可愛，陣陣吹過來，別問愛從那裡來——《風從那裡來》！

《風》片賣座垮台，只紅了主題曲；李導演滿心希望能在下一部電影裡為投資片商賺回蝕去的資本，《彩雲飛》由黑翻紅，開創了瓊瑤電影第二波的全盛年代，為日後所謂的「三廳電影」樹立了指標，也成就「夢幻寫實」電影的標準模版。

接下來的《心有千千結》、《海鷗飛處》、《浪花》、《碧雲天》，白景瑞導演的《一簾幽夢》、《女朋友》、《秋歌》......客廳、餐廳、咖啡廳、俊男美女、歌聲和愛情，走到1970年代後期，瓊瑤自立門戶成立巨星影業，李行則嘗試打造屬於自己的、原創的「瓊瑤『式』愛情幻想」。

他和老班底結合所有他們能想像得到的「瓊瑤式賣座元素」，堆疊成《白花飄雪花飄》，搶先在正宗瓊瑤的《月朦朧鳥朦朧》之前完成推出。《白》片受挫，讓李行與他的團隊明白瓊瑤的獨特魔力，外人模仿，僅是效顰，他由此回轉走上「健康寫實」的正能量舊路，創下《汪洋中的一條船》、《小城故事》和《早安台北》連續三部電影拿下金馬獎最佳劇情片的影史紀錄。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 李行導演於「金馬50風華展」現場。

班底，團隊，家

一個重視倫理道統的創作者，對於他身邊的創作班底，對於整個團隊，都投射了一種屬於「家」的使命感。尤其來到1970年代中期，李行導演的創作班底早已固定成形——張永祥的劇本、賴成英的攝影（到後來更有徒弟陳坤厚的參與）、男主角從早年的柯俊雄到後來的秦漢，女主角從唐寶雲到甄珍再到林鳳嬌，更難能可貴的是扮演「長輩」的那一群：曹健、傅碧輝、葛香亭、張冰玉、崔福生等等，這是一個從銀幕上到銀幕下都彼此熟識的團隊，導演有新戲要開，大夥就好像又多了一次團圓的機會。

關於李行導演重情重義的故事太多。其中有一件卻是每回想起，都很難不讓人動容的。

1979年農曆春節的元宵檔期，《小城故事》轟動各界，李行導演帶著來台灣發展的「阿B」鍾鎮濤以及剛剛出道拍片的李烈，在南台灣各地隨片登台，與鄉親搏感情，行經之處幾可謂所向披靡，瘋狂的觀眾擠滿戲院，站在椅背上張望，想要多看明星兩眼。

宣傳隊伍來到台南，李行導演帶著這幾位台灣電影圈的新人走訪已故影人歐威的家鄉，在歐威靈前拈香致意，他勉勵年輕一輩的電影工作能繼承前輩的志向，在工作崗位上繼續努力，繼續奮鬥。

當年，這則新聞故事只是小之又小的花邊圖文。時至今日，回想起李行導演的種種，這件小事突然躍入腦海，跟著翁清溪和莊奴二位老師，替電影所寫的主題曲一起，久久難以忘懷。

還記得歌曲怎麼唱的嗎？「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多」。

莊奴老師的原稿裡有一句「談的談，說的說，小城故事有風格」，在現存的手稿上，我們還可以看到李行導演親筆將「有風格」三個字劃去，寫下了另外三個字：「小城故事『真不錯』」。

請你的朋友一起來，小城來作客！

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 「行影・不離：李行電影文物展」

站立在世代交替的關鍵點

當年有所謂華語影壇四大名導演的說法——白景瑞、胡金銓、李行、李翰祥四位，戲路不同，各有其代表風格。

李翰祥主持的國聯影業當時在台灣製片，於1966、1967年出現嚴重營運危機，經相關單位輔導、引入其他資金、內部改組，來到1968年，又因為李翰祥本人違反票據法遭判刑，加上國聯與聯邦影業發行業務之間的重重糾葛，引起各界重視。

李行導演結合白景瑞、胡金銓等幾位，透過台灣電影製片廠的廠長楊樵，以及新聞界、文化界的朋友居中安排、協調，表達意願，承諾義務拍片，替李翰祥紓解困境。

1969年6月初，四位導演陸續開拍聊齋題材的短片，結合成「喜」、「怒」、「哀」、「樂」四個主題，借用包括中影等片廠的廠棚資源，參與演出者每人收取新台幣1元的象徵性酬勞，完成《喜怒哀樂》這部曠世奇作。其中雖然胡金銓的〈怒〉篇違反大家原先說定的「聊齋」命題，但四大導演，四種風格，整部看下來就是相當過癮的美感經驗。

《喜怒哀樂》票房成績不惡，文化價值更高，這也成為李行導演站在時代轉捩點上，一次重要的藝術暖身。

Photo Credit: 中央社

在1950年代後期、1960年代初期，台灣電影無論國語片還是台語片，都處於一個正在提振、正要蒸蒸日上的關鍵。李翰祥也好，李行也好，白景瑞也好，胡金銓也好，他們都是時代的「定義者」，他們是新類型、新風格的「塑造者」。

走到1960年代後期、1970年代初期，時代的巨輪正轟然碾過，李行導演的〈哀〉段落，成為日後《秋決》的暖身，達到這個藝術高峰，他便回首轉身，開創商業電影、賣座潮流的燦爛繽紛。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《秋決》

來到1970年代後期、1980年代初期，在「夢幻寫實」瓊瑤電影以及重回健康路線的《汪洋中的一條船》、《小城故事》等等走到極致之後，李行導演卻面臨「拍什麼賠什麼」的窘境。

這個難熬的兩年、三年、四年歲月裡，《原鄉人》大概可以算是其中最具野心的一次嘗試；還有《龍的傳人》，結合「健康寫實」，結合校園民歌的青春況味——這些都是「頗具賣座相」的設計和投資，但到最後，就像前文所寫，前輩創作者愈是戀棧，愈是企圖牢牢緊抓，失落感可能愈大。

來到1983年，《小畢的故事》、《看海的日子》先後轟動，新生代的創作能量奔騰而勃發。相對於「新銳」，李行導演的創作欲望仍然高昂，但他和白景瑞、胡金銓再一次聯手合作的多段式電影《大輪迴》創下的口碑、引起的好感，卻不敵同樣是群體導演、多段故事的《兒子的大玩偶》。

他將自我改革的期望，放在一次難得的機會上——將王文興的著名小說《家變》搬上電影銀幕，張永祥的劇本，預備由他作導演。

與此同時，白先勇的兩部經典名作〈金大班的最後一夜〉、〈玉卿嫂〉也正在籌備改拍電影，幕後人事更迭，拖慢了整體進度，電影《金大班》原定由但漢章執導，因為跟原作者摩擦太多，黯然退出，《玉卿嫂》也由於女主角人選遲遲未能定案，延遲許久。

《家變》之外，還有另一個更讓文化人驚粲的創作企圖——他們希望能取得蕭麗紅《千江有水千江月》的改編授權，把這部文學鉅作也搬上電影銀幕。

《玉卿嫂》的攝製計劃這時也在李行導演手中，新成立的「天下」影業原本打算以《家變》做為創業作，繼之以《玉卿嫂》；對於原著白先勇來說，他太希望《玉》片能由李行親自執導，但李行表示，他已決定力挺新生代創作者接棒。

《千江有水千江月》版權洽商未果，倒是促成日後《桂花巷》由中影翻拍，此為後話。回首當年，天下公司的《家變》交給但漢章，《玉卿嫂》交給張毅，在李行的監督、策劃之下，兩位新生代導演隨即展開籌備工作。

張毅手裡本來有一個籌備已近完成《老莫的第二個春天》，因故轉給李佑寧導演；他除了接手《玉卿嫂》的導演工作，《家變》的男主角也預備由他跨刀幕前演出，更有甚者，故事裡篇幅甚重的父母角色，李行與但漢章的盤算是特邀胡金銓、汪瑩兩位導演分別出飾。

至於《玉卿嫂》的女主角，李行屬意的原是由他一手捧紅的「養鴨公主」唐寶雲；剛剛接掌《金大班》導演工作的白景瑞，則在觀賞過老友李翰祥拍攝《武松》之後，對於拿下金馬影后的老班底汪萍激賞不已。在唐、汪都無法接演《玉卿嫂》之際，李行和白先勇商議後拍板定案，由原先主攻艷星戲路的楊惠姍出飾這個外冷內熱的經典文學角色。

《家變》幾經折騰，老父一角由胡金銓換成宋存壽，再換成資深演員雷鳴，始終未能自縱橫港台的各大片商手中籌齊資金，只得忍痛放棄，天下影業成了「一片公司」，這「一片」，正是影史留名的《玉卿嫂》。

圈內人原本盛傳《玉卿嫂》必定有李行在幕後遙控，新導演發揮程度有限；對此，李行反而親自以行動闢謠，對張毅幾乎是「變本加厲的支持」。張毅在此前已經有過幾次的導戲經驗，卻直到《玉卿嫂》，才真正得到全面學習的機會。

李行的製作經驗、行政能力、人際關係，在在都令他驚服。以往影壇盛傳李行拍戲，對各種細節要求近乎嚴苛，張毅此際親眼目睹，才知道果然名不虛傳！

張毅曾對媒體表示：「如果說，李導演曾經給我什麼壓力的話，那就是，要我比他好。」李行也認為，對張毅的尊重，就是對自己的尊重，因為他自己也是導演──每一個導演，都有權獲得最自由寬闊的表現空間。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供

永遠為電影

進入1980年代中期，李行雖然仍有機會執導《細雨春風》和《唐山過台灣》，那一份「時不我予」的感受已經十分明顯。老班底逐漸自第一線工作退下，張永祥轉任電視台，李行也慢慢把生活的重心從「電影創作」調整成「為電影付出」。

張毅、楊惠姍繼《玉卿嫂》轟動後再結戲緣，於中影開拍《我這樣過了一生》。然而求好心切，電影不但超支百餘萬，也超過原定的交片期限。彼時中影的行政中樞已經不是「新浪潮」初起時的明驥老總，當時開放、積極、兼容並蓄的氛圍已經有所不同；對於尚未完成的《我這樣過了一生》，中影祭出撒手鐧，收回廠棚資源，限制美術組參與，並將攝影機直接發派給其他劇組，就是要挫一挫「新銳導演」的銳氣，要他們服膺體制內的規範。

李行聞訊，親作調人，想盡一切辦法，務求中影與張毅雙方不要真正破局。幾經奔走，最後終於達成共識，張毅承諾在限期內保證完成《我這樣過了一生》。當時正在增肥以便拍攝電影後段老年戲的楊惠姍還向媒體自嘲，說是多爭取到一些時間，正好可以把體重增加到理想的程度，不過，萬萬不能增胖了之後突然宣布電影不拍呀！

Photo Credit: 中央社 導演李行2018年出席《台灣新電影推手─明驥》新書發表會，分享已故前中影總經理明驥對台灣電影的貢獻。

這是一次不大不小的風波，但對李行導演而言，卻也讓他更篤定希望能推動成立協會組織，以保障電影工作者在「創作」上的自由度。1989年5月，中華民國導演協會終於成立，由李行出任第一屆的理事長。

從自己創作電影，到為業界好友義拍電影，再到提攜後進策劃電影，然後是為了整個電影產業，為了整個台灣電影，李行導演兩肋插刀，在所不辭。他就是「台灣電影的教父」，他就是整個華語影壇公認的「大家長」。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 中華民國電影導演協會的「2020年最佳新導演獎」，由導演李行（右）頒發給《怪胎》導演廖明毅。

4月29日南下時，我們參觀南藝大音像所黃仁老師的紀念書房。李行導演要我靠近他，我蹲在他輪椅前，他拉著我的手，諄諄說起幾年前我和媒體人童一寧共同為明驥先生撰作的傳記，李導演說他讀過之後，甚為喜歡，正好遇見我，就當面嘉許幾句。他還問起我最近有什麼新的計劃。

「我正在寫一本關於《梁山伯與祝英台》的書，《梁祝》問世馬上就要滿60週年了！」我答道。

李行導演說，現在年輕的一輩可能已經不認識《梁祝》和李翰祥了。李行導演頓了一頓，稍稍加強了語氣：「你一定要好好寫。」

《梁祝》書稿已成，此刻正在編輯附錄和書序。這段對話，我預備把它記述在這本書的序言裡，為李行導演，也為我自己，留一個永遠的紀念。

8月20日近中午的時候，手機裡一則一則訊息跳出來，「李行導演昨晚過世了」朋友告訴我。我的腦子裡一片空白，雖然早已知道李導演玉體違和，但真正被告知他重返仙班的消息，仍然十分震驚。即時想到的只有兩個字：「謝謝」。

我要謝謝李導演。

我們都要謝謝李導演。

謝謝您，李行導演。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航