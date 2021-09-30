劉禪不笨就代表他擁有大智慧嗎？校正回歸不是這樣用的

近年三國題材翻案甚蕭，似乎只要逆向操作就能貼近「史實」，比如從前都說曹操是壞人，那史實上曹操就是好人⋯⋯且都能證出來。在這股翻案風中，扶不起的阿斗同樣也成受惠者，從一位敗家憨兒一躍成為絕聖棄智的最後大贏家。

那為什麼那些翻案文都可證？要顛覆既往，未必要仰賴更多專業知識，只要透過「基本歸因謬誤」及「自利性偏誤」即可。抓住這兩點，我們全盤「選擇性採樣」及適當的「去脈絡化」，萬一有無法迴避的黑歷史，就高超運用「逆向合理化」給人一種翻轉的驚奇感。

比如我說，光看秦始皇每天沒日沒夜批120斤的公文，就知道他絕對是愛護百姓的好皇帝，他蓋長城是為了保護百姓性命，焚書坑儒是知道儒家會禍害中國兩千年，都是他手下太殘暴才導致秦始皇背鍋是暴君。

持新說並不難，重點在於是否經的起推敲及考驗。

回到劉禪，我們最常聽到的翻案大概就是：

守住蜀漢40年。 改革，設三權分立。 為了保護百姓投降。 以樂不思蜀演技保命。

聽起來好像都有道理，但是否經得起推敲及考驗？那就讓我們看看：

守住蜀漢40年？

這句本身便極度去脈絡化，所謂領導、負責人是承攬責任歸屬，我們真正要看的是內容。魏的國策一直都是先滅吳再滅蜀，魏、吳邊境接壤，不時有互殺百姓等大小攻伐。

相反，魏蜀間戰役極少，還是蜀一直伐魏，40年間魏對蜀的侵略更僅有3次，分別是230年曹真，244年曹爽及263年鍾會，結果是曹真惜敗、曹爽慘敗、鍾會險勝。

為什麼態度差那麼多？不管是蜀打魏或是魏打蜀，都要翻山越嶺，翻山越嶺之餘還要考慮到糧食、裝備及氣候問題，加上兩國都有易守難攻的屏障，因此每次出征都必需充足規劃，勝率還很低，就算搶下最後也得長途跋涉去防守，毫無CP值可言。

所以說實在，魏根本就不想滅蜀，到底有什麼好守住蜀漢40年啦？更別說劉禪根本沒上過戰場。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行

改革，設三權分立？

這是劉禪在235年諸葛亮死後的改革，也是劉禪屈指可數的政治作為，即廢除丞相制，將丞相職責拆成大將軍、大司馬、尚書令三權分立。但事後看作用似乎不大，因為到了239年，諸葛亮接班人蔣琬就大將軍兼大司馬錄尚書事，集好集滿方便做事，那還不是一樣？

其實這也不重要，懂社會事都知道官階與實權沒有絕對關係，如糜竺的官位一直都在諸葛亮之上，以官位作為政治手段就算在現代也不少見。

不過，蜀漢政局穩定，這是事實，後世也將諸葛亮及接班人蔣琬、費禕、董允並稱「蜀漢四相」。重點是，蔣琬、費禕、董允都是諸葛亮指定接班人。直到253年蜀漢四相皆去逝後，劉禪開始重用親信黃皓、陳衹，加上北伐失利，蜀漢才走了下坡。

簡單劃分，劉禪在位分三個時期，222年－235年為諸葛亮時期，235年－253年為蔣琬、費禕、董允時期，254－263年為黃皓、陳衹時期。劉禪真正比較臨政是走下坡的黃皓、陳衹時期。

為了保護百姓投降？

並沒有，魏國將領鄧艾兵臨城下，劉禪在臨時會議的主題是到底是逃往南中還是逃往吳國，最後被大臣譙周通通否決才被說降。換言之，劉禪一開始的想法是「落跑，然後不下台」，這哪是愛護百姓的行為？只不過最後發現落跑沒用索性投降。所以不要再瞎掰了好嗎？

另外，劉禪早早就掌握鄧艾要長征突襲，劉禪第一時間居然跑去問黃皓推薦的seafood，seafood告訴劉禪沒事，劉禪就真的沒當回事，結果最後鄧艾突襲成功。再看翻案文中不時強調劉禪其實很聰明，也許是我信仰值不足不相信seafood，理解不能吧。

以樂不思蜀保命？

這典故源自《漢晉春秋》。司馬昭滅蜀後，有次司馬昭揪蜀漢舊臣開趴，故意請DJ及舞孃們伴蜀樂、跳蜀舞，蜀漢舊臣們想起故國都很傷心，唯獨劉禪很開心，司馬昭好奇的問劉禪你想念蜀國嗎？劉禪回答住這我很快樂，才不想蜀國咧！這就是成語「樂不思蜀」的由來。

我不知道其他人，但我自己讀《三國志・後主傳》，真的完全讀不出劉禪性格，更摸不出劉禪的中心思想，是裝傻還是真傻，書上也沒交代，基本就是個開放式結局。純就結果來看，劉禪無情、無知的表現確實逃過殺機，同時也奠定了往後敗家憨兒形象。

總結

最後我們看回頭《三國志》記載，作者陳壽形容劉禪是「素絲無常，唯所染耳。」就是劉禪就像白布，碰上諸葛亮這種賢臣他就是明君，但碰上黃皓這種小人就成了昏君。

過去我們總嚴苛評價劉禪確實不公允，劉禪早年用人得宜，以致蜀漢百姓、政權穩定這是肯定的，人生苦短，劉禪拼了大半輩子，到了中年放縱自己也無可厚非。 但因為他不笨所以代表他很聰明，以至於過度解讀、腦補，這樣的二元論確實矯枉過正了，校正回歸不是這樣校正回歸的，適當的微校正回歸，有些事情，就是「介於有跟沒有之間」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航