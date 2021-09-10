《為時不晚》：不只是自戀，驕傲如何攔阻我們成為最好的自己？

文：凱瑞．紐霍夫（Carey Nieuwhof）

不只是自戀

驕傲如何攔阻我們成為最好的自己

幾年前，我開始實施以十二個月為期的消費禁戒計畫。我從助理莎拉．皮爾西（Sarah Piercy）身上獲得啟發：她決定完全不花用一年內的收入節餘。我平時經常想花錢，而我可以讓這筆錢發揮最大效益，所以我認為不花用支配節餘一年對我來說是件好事。

我的基本規則包括不買新衣（二手的可以）、不買新科技產品（這好難哦）、非必要的不買、必須將別人送我的禮品卡送人或用來造福他人。實施計畫期間，有不少人問我問題，我最喜歡的問題是這個：「那……你有買吃的嗎？」對啊，我可是整年不吃不喝。（我當然買了！）

計畫實施進入第三個月，我在離家約一小時的開車赴約途中，正準備啜飲一口熱茶時，不慎手滑打翻杯子。我的長褲溼透了，看起來就像憑空伸出一隻看不見的手，倒水在我身上。水漬不偏不倚落在一個引人遐想的位置，讓人誤會我剛剛來不及上廁所或已露宿街頭好幾個禮拜。接著我馬上想到的是：「我待會還要開會，我得去買條新褲子。這絕對是打破消費禁戒計畫的合格條件。我不能身穿這條有茶漬的長褲，我別無其他選項。」

運氣不錯，我路過一家沃爾瑪（Walmart）商店。於是我拐進停車場，把車停好並展開一番自我辯論：

「你明知這條褲子還能穿。這只是茶漬。」

「不行，那可尷尬了，我才不要穿成這樣。」

「可是褲子真的髒啦！在沃爾瑪買條褲子算不上破壞基本規則，對吧？而且沃爾瑪也不是你平日會去買衣服的地方，反正你沒有違反任何規則。」

「所以，凱瑞，你為什麼想買新褲子？你最主要是想保護自我形象。你覺得堂堂男子有一大塊茶漬落在身上奇怪的位置實在太沒面子，但等你到了沃爾瑪，又擺出一副你是時尚精英，不適合在那裡買東西的態度。」

「自我，你閉嘴。」

你看出驕傲是如何出現的？因為我們誰也不想穿著帶有汙漬的褲子出入公共場合。我們擔心自己被人批評、拒絕、羞辱，我們不想被人瞧不起，我們要維護名聲、建立形象。

更糟糕的是，我前一天的部落格發文，就是談我如何未違反任何規則並順利完成第一季的消費禁戒計畫，而我現在竟然在腦海中改寫這些規則，藉此宣稱自己沒有作弊。你發現驕傲做了什麼嗎？

驕傲催促我來到沃爾瑪門口，卻隨著我踏進店內的腳步，使我內心更加衝突，越發感到自己被定罪。我緩了緩情緒。我進了男生廁所，而不是男裝區，我很慶幸看到牆上掛著一台旋風式烘手機。我雙手大量潑水在沾有茶漬的褲腿和褲襠位置。如果原先有人以為我尿溼褲子，這下子我還真的會百口莫辯。好極了，我的長褲溼得更徹底了。

我在自動烘手機前擰乾和風乾褲子，整整折騰了十分鐘。更有趣的是，烘手機的位置靠近男廁入口外側，排隊結帳的前幾排客戶可是看得一清二楚。很好，汙漬大致清理乾淨，離開店家的時候，褲子也乾得差不多了。

那天我學到了什麼？我回到車上之後，意識到自己有多麼驕傲。我實在不樂意讓人看見我穿了髒衣服，何況還給人留下小便失禁的印象，我擔心他們會論斷我或看輕我。那天，我直到回家都還沒有半點謙卑態度，去承擔誤解、論斷、被人認為很遜的風險。

根深蒂固的驕傲是違背上帝的重罪。驕傲讓我以為：

別人的想法比上帝的想法重要。

有上帝愛我還不夠。

祂的認可對我而言還不夠，除非我也得到他人認可。

外表很重要。

別人的想法決定了我是誰。

這個經驗顯示我打從心底自認不足……我的衣服必須為我發聲，因為我沒有能力宣告我是誰。我充分明白我們才是穿搭時尚而得宜的文明人，但是在這個表層之下，還有些更為深刻的東西，不是嗎？

他太虛榮

要發現驕傲很容易。喔？未必？那讓我換個說法好了。要在別人身上發現驕傲很容易。這下準確多了吧？你時刻能看見驕傲。你認識有些人太過驕傲，即使需求迫切仍無法尋求建言。你發現有些人堅持使用自己的錯誤方式，因為他們太驕傲而無法改變。你知道有些人總要事事占上風或長篇大論自己的成就。還有人吹噓自己所買到的、達成的、經驗到的一切（例如去年的第五次度假），你壓根沒問，卻還是得聽個鉅細靡遺。你知道有太多迷戀自己的人，無論他是否擁有值得迷戀的特點。

你如何變得驕傲？你如何變成了令人暗自翻白眼、閃避不及或不想聽你說話的人？你又是如何變成了那個忙著關注自己，同時看不見他人觀點的人？

驕傲以多種方式自我偽裝，它無孔不入，它必須狡猾微妙。如果它只懂得一種形式，就會被我們循線追蹤、徹底制止，所以它大量繁殖。驕傲還會產生形態異變，並經常以不受注意的方式悄然蔓延。我們先來說說最為明顯的形態，這樣我們才能夠真正聚焦在最有可能影響你我的形態上。

驕傲最明顯的形態是自戀，自戀是某些人而不是大多數人的問題。你如何知道自己是否屬於這一類？自戀的人真心認為自己是上帝賜給人類的禮物，他們要求成為矚目的核心——他們主導談話、插嘴、自認優於他人、不計代價保持領先、無法祝賀別人成功、只要不是第一就找藉口。他們對自己有一種執迷，因而自以為「好了不起」。

如果你有這些特徵，恕我直話直說，你需要尋求協助，而且是必須認真看待的那種協助：去找基督徒諮商顧問、專業人士，或去診所報到。

現在來談談這些人之外的我們。你既不是暴怒的極端利己主義，也從未被確診為自戀型人格疾患，但這是否意味著驕傲不會成為你的阻礙？很遺憾，大多數人都認為自己不驕傲，但其實多半都很驕傲。驕傲扎根甚深而不足為怪，因為，驕傲就許多方面而言是最主要的罪。驕傲是造成我們反抗上帝、他人，甚至最有益事物的根源。

驕傲的本質是自我執迷，並製造欲望使你想要防衛、投射、操控、耍手段、攻擊、假裝、自我膨脹和吹噓。驕傲無所不在，以至於正如班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）所觀察到的，如果你真能做到謙虛，或許你會發現自己很想將自己的謙恭和順拿來說嘴。驕傲也是愚人的註冊商標。知識不適用就等於愚昧，愚昧人並非不明白，只是不予理會。他想清楚了，他的辦法更好，如果最後就算栽了筋斗，那也不是他的錯。總之別管他。

我們還會發現，驕傲也存在缺乏安全感的人心中。他們不確定自己的能力是否真有那麼了不起，並暗自懷疑往後會變得如何。說實在的，我們的生活中，驕傲無處不在，而且具有致命的殺傷力。

驕傲的殺傷力

為什麼要留意驕傲？不處理的驕傲，會毀掉許多你關心或你知道應當關心的東西，並留下毀滅的殘跡，包括你曾經重視的事物，或你心目中更好的自己。驕傲會扼殺同理心、抑制同情心、製造分裂、讓愛窒息、助長嫉妒、使心靈麻木，並讓你誤以為這就是常態；驕傲會把你變成你討厭的那種人。即使並未造成這些結果，它也會用某種毒素去感染你的人際關係，雖然不具毀滅性，卻足以破壞你的喜樂。

驕傲與本書所討論的其他內容具有多方面關聯。驕傲會導致憤世嫉俗、加速身心倦怠、讓人感到失去連結、有可能造成脫節。如果你放任驕傲形成，即便成就了一切，最終仍會感到空虛。驕傲會使你失去友誼、親密感、尊重、機會、寧靜、心安，甚至導致你放棄智慧。

驕傲不僅限於極端利己主義者

對大多數人而言，驕傲的最大挑戰在於它的無處不在。你當然不會時刻想著自己很棒，相反地，「自己很差」的那種感覺終日啃噬著你。但這同樣會導致你產生自我執迷，而且是招致驕傲在你心靈深處順利發展的另一種途徑。這是我一生中經常面對的威脅。

我發現驕傲無所不在，就連最不可能出現的地方也會出現，例如我在沃爾瑪看似需要尿布的情境。如果我誠實面對自己，最後會看見自己執迷於：超級乾淨的汽車、有菱形圖案的草坪、整潔迷人的工作空間。這其中，有些健康、有些不健康。我個人認為，我太太不擦口紅、不化妝最好看，可是她對素顏出入公共場合稍欠安全感，我不太理解，因為我就是愛她本來的樣子。但我很早以前就明白，我那超乾淨的汽車就等於她抹上的口紅，我擔心自己開著帶有爛泥的車別人對我的評價會降低。

有沒有可能，驕傲是在某種不安全感中形成的？完全正確，那正是大多數人驕傲的繁殖地。

不安全感驅動驕傲的徵兆

驕傲甚至潛入缺乏安全感的人當中，並造成「我自認是誰」和「上帝認為我是誰」之間的分歧。那麼，你如何得知自己的不安全感─那種我不夠格的感覺，是否正驅動著你以一種不健康的方式去關注自己？以下是我發現的一些徵兆，希望對你有幫助：

一、你拿自己跟別人比較

你可曾發現自己與人相比？肯定有，因為你是人。

你我有太多可以向他人學習之處，然而學習欲並非缺乏安全感的人的主要動機，而是得知自己是否優於他人的渴望。「為了個人成長、學習、同理、祝賀而追蹤他人現況」和「為了看看自己是否比得上別人」，這兩者可謂天差地別。在本質上，前者健康，後者具有破壞性。「比較」嚴重涉及了罪性。你想知道這有多扭曲嗎？或許你的確對自己不太滿意，但是你為了自我安慰而告訴自己：至少我不像別人那麼糟糕。

因此，驕傲迫使你挑選對象，藉此說服自己：我比較優秀。例如我沒有夢幻身材，但至少不像某位同事那麼肥胖。我沒有博士學位，但是，天啊！我比班上大多數同學都來得聰明。我開的不是豪華車，但不像姐夫的車那樣凹痕和刮痕累累。你在腦海中選擇可確保你比較聰明、富有、迅速、有吸引力的對象。我有一位心理顧問，稱這種現象為comparrogance（合併compare〔比較〕和arrogance〔驕傲〕而自創的單字），巧妙地形容了由比較而產生的傲慢。

你或許因為比較而產生的傲慢感到痛苦，這倒是不足為奇。放眼望去，幾乎每篇廣告設計都只有兩個目的：第一，說服你，你的生活不如一般大眾；第二，勸說你，無論該公司提供你什麼，你的生活就會改善。只要買下這個新產品或服務，你就會從劣等完全躍升為優等，當然，這種優勢只能持續到該公司發表新版本為止。到那個時候，你手中新購入的版本會再度嚴重落伍，而你（如果你想知道的話）又再次比不上人家，形成一種隱藏的惡性循環。

二、你的自我價值取決於近期表現

對於結果導向類型的人來說，這是一項挑戰，而我是其中之一。我對進步上癮，如果事情沒有向上發展或向前推動，我心中的警鈴就會立刻大作。這種生活態度在某些方面是好的，卻會在其他方面扭曲個人安全感。安全感不足的明確徵兆是：你對自己的看法隨著個人表現成果或他人評價而上下浮動。個人自我界定（我是誰）必須比個人近期成效來得穩固才行，但許多人並非如此。

你如何得知自己將自我界定與自我表現拴在一起？正如提姆．凱勒（Tim Keller）所說，當工作界定了你是誰，成功會沖昏你的腦，失敗會傷透你的心。【註1】或許，工作不是你的毒藥，那麼，以任何一項與你的自我界定綁在一起的東西作為替換，你會發現結果同樣是：成功讓人昏頭，失敗令人傷心。

或許有人持反對態度問：「既然追求進步會促使人生更美好，那難道大家應該因上述原因而舉雙手投降和放棄？」重點是，認真對待事情和認定事情針對自己，完全是兩碼子事。有安全感的人單純認真對待問題，他們不再將事情有問題當作自己有問題。他們清楚自己是誰，也知道手中的事情不等於自己。上帝對你的看法，不等於他人對你的看法。

三、你無法祝賀別人成功

缺乏安全感的人抗拒祝賀，他們難以慶祝自己的進步，因為向來沒把握自己做得是否夠好；他們也難以祝賀別人的成就，因為別人的成功對他們構成威脅─這塊餅不夠大，無法人人公平均分。

如果你缺乏安全感，就會覺得別人的勝利代表著你的失敗；反之亦然。這是一場零和遊戲。如果別人做得很好，你會不由自主懷疑為什麼你在自己身上看不見相同成效，或者你會覺得機會的大門不為你敞開。因為你對自己的感覺很差，所以對別人的感覺也不好，不安全感導致你聚焦在自己身上並排斥他人。

四、你在生活中擠掉有才華的人

驕傲不為他人的才華留空間。你會發現自己跟高成就的姊姊關係漸行漸遠，除了打招呼之外，不想跟她有任何話題。你的朋友多半成就不如你，相形之下你的人生故事最棒、感覺最好。或許你的社交圈中的確有人比你有成就，但你會發現自己深深羨慕對方，卻又在背後批評人家。驕傲的人總覺得自己必須是一屋子人當中，最有才華或技能最好的那一位。相較於充滿安全感、對自己較不執迷的人，他們身邊少了太多才華洋溢的人。

問問自己：跟我眼中那些比我優秀的人相處時，我有多自在（這包括我擅長的事物）？這問題相當有助於你自行衡量安全感的程度。謙虛的人有一種特徵：有能力為團隊或事業，吸引到比自己更有才華和專業能力的人。

五、你凡事都想擁有發言權

驕傲的人到最後會變成掌控狂。如果你的行為驅力是不安全感，你一定會想要在別人的事跡中，加添那麼一丁點屬於你自己的知識、見解，甚至奇聞軼事。當別人成為矚目焦點，而你受到忽略，你就會有一種不太完整的感覺。你甚至會有一種「萬事通」的傾向，無論你是真的有學問，或只是為了在對話中贏過別人而編造內容。自稱無所不知的人，在幼兒園不討人喜歡，在成年人的世界中也相對無趣。

事實上，大多數人的才華甚至知識，都僅限於某一、兩個領域。即便如此，你之所以成為現在的你，那是因為別人曾經幫助、鼓勵和輔助過你。只要你重視他人的忠告和建議，尤其針對你最擅長的事物，你就會朝向更有智慧的路途前進。

是否看見徵兆？

既然我們已排除較不明顯的驕傲徵兆，那麼，你是否看見自己身上，正醞釀著某種跡象？驕傲演化成各種微妙的形態，因此大家往往看不見它的到來。微妙的變異未必使我們範圍擴大、掌控增加，反而使我們夜不成眠、終日壓力山大。我們還會因此經常擔心自己不夠好、能力不夠，會害怕失敗、不敢誠實，會擔心別人看見我們的真實面。但驕傲已然造成影響，因為它使我們對自己執迷。

所以，驕傲影響了什麼？何謂邏輯擴展（logical extens-ions）？如果任憑驕傲自由發展、不加管束、任意繁衍，它會將我們帶向何方？對驕傲不檢驗、不處理，會發生以下幾件事。

一、人心變得剛硬

放任驕傲自由發展，心會變得麻木。驕傲使你對他人的忠告無感、對激發良心的事情產生免疫。你會因此誤以為這些規則對你不適用，或你可以在沒有後果的情況下違反規則。

如果你曾經讀過舊約（即記載耶穌降生前，上帝子民故事的那部分聖經）就會發現，人心狀態一直是其中反覆出現的主題。關於人心變得剛硬的段落，我讀的次數越多，就越緊張，因為這似乎是一種普遍現象。

大衛是歷來統治以色列國最偉大的君王之一，他將以色列人民從一群由難民組成的烏合之眾，轉型成世界超級強國。而他的心顯然在完成這一切的同時，一直保持著純淨和柔軟。我們不僅從某些書卷的描述中得知大衛的心是開放的，也同時從他的日誌（也就是〈詩篇〉）中看見這一點。我們透過〈詩篇〉看見這名渴慕上帝的男子擁有什麼樣的內在生命，然而這樣的心態，明顯地隨著他個人權力達到頂峰而告終。

某天下午，原本應當領軍出征的大衛在屋頂漫步，他看見一名超級美女在洗澡，結果她竟然已婚，而她的丈夫正是大衛這次派遣部隊中的一名將士。大衛顯然不以為意，他召見了那名叫拔示巴的女子，引誘她，還使她懷孕。

為了遮掩這次不道德行為，大衛將拔示巴的丈夫烏里亞從戰場上召回，以為他肯定會回家跟太太同床，這就可以製造孩子的父親是烏利亞而不是大衛的假象。然而烏里亞比他的君王更有節操，他因為國家正值戰事期間，所以沒有回家，而是睡在了宮殿外面。

大衛聽到這個消息開始慌張，次日，他決定灌醉烏里亞，以為他會酒後亂性，並回家向太太求歡。可是他沒有，因為他的同袍還在前線為國奮戰。

於是，大衛斷定最後的唯一選項是：殺死烏里亞。他命令指揮官將烏里亞派往最有可能有去無回的前線，因為這不過是軍事行動的附帶損害─你知道劇情都是這樣發展的。果然，在一場激烈戰鬥中，烏里亞戰死沙場，烏里亞再也不可能出現在人前揭露真相或表達憤怒。而最反諷的結局是，大衛將拔示巴帶回家，娶她為妻。

你知道這則可怕故事背後的成因嗎？驕傲。由於這位領導者過去所做的事情，正確的遠超過不正確的，導致他的心在權力的頂峰變得剛硬。他停止關懷、順服，不再認為他仍在上帝的律則之下。他開始追隨未曾過濾的慾望，他的心不再柔軟。

大衛從他那個時代最有智慧的人之一，變成了行事愚昧的蠢人，他明明知道什麼是對的，內心卻有某些東西崩壞。平日能夠觸動他內心或刺痛他良心的東西全都失效，死亡的惡性循環便由此展開。

如果你對照大衛遇到拔示巴之前、之後的生活，你會發現他的人生再也回不到過去。他不僅失去了他跟拔示巴生的孩子，連整個家庭也似乎陷入混亂：分裂、叛離，甚至強姦都開始汙染他的家族血脈。過去一心尋求上帝心意的人，在開始追隨自己的心意之後，陷入了悲劇結局。

我們透過整本聖經發現，上帝很想在祂子民的生活中做更多事，但是因為人心剛硬，所以祂沒做。你肯定不想要擁有同樣命運，所以你或許會問，到底什麼是內心剛硬？我很高興你問了這個問題。

二、優越感

驕傲而剛硬的心會讓你感覺自己高人一等。或許你不是表現最好的，可是你的穿著比別人好那麼一點、讀的大學比別人好了一點、住的房子比別人好那麼一點，你擁有過一次他們都沒有的異國假期。沒錯，你不是最了不起的，但是你認為自己比起出入一美元平價商店的那群人或側院停放著生鏽破車的表親要好太多。你會忍不住嗤笑那個騎著摩托車、顯然飲食過量的五十多歲大叔。

現在明白優越感有多醜陋了嗎？你的驕傲和不安全感，需要你比別人甚至每個人都優秀。你的自卑感帶著你逐漸偏離，走上了優越感這條路。

三、論斷

優越感的毒井是論斷心態的泉源。為了保持領先，你必須發明各種理由，來告訴自己為什麼別人是落後的。為了增強你原本脆弱不堪的成功感，你編造理由，說明自己為何比別人強。你的同事正面臨人生艱難階段，那真遺憾，但是如果他工作更賣力、更快速，就像你一樣，欸，那他的情況一定會改善的。

另一個遺憾是在讀書小組的那個女人似乎無法減重，但是你很確定她一定沒有吃甘藍菜和椰子油，她的垃圾桶裡肯定有空的冰淇淋盒。幸好你沒跟她一樣吃那麼多，不然也會胖成她那個樣子。

你看不起抽大麻的鄰居，因為你絕對不會碰那種東西（所以你一邊說著這話，一邊大啖十六盎司厚片牛排，外加香甜可口的炸紅薯）。是啊，自以為是的基督徒可不會吸毒，他們只不過大吃大喝罷了。

四、無法擔責

剛硬的心會促使你將事情合理化，藉此避免真正擔責，也容許你為了自我辯護而發揮創意。

有時候，驕傲會讓你以為，你對任何人都無須擔責，你不再傾聽配偶、子女、朋友、同事或老闆說什麼。如果你讀到的聖經經節或其他文章內容提醒了你的錯處，你會製造條理分明的理由，顯示你的情況有何不同，或為何不適用於你。

此外，驕傲可能使你身邊充滿只說中聽話的人。他們從不挑戰你、不說真心話、不告訴你難以吞嚥的事實。驕傲也有可能使你逐漸排除觀點迥異的人，既然意見不同，何必耗費餘暇相處？

不加約束的驕傲會苛刻排除任何挑戰驕傲之事，而擔責是驕傲的最大威脅之一。

五、孤立

驕傲最後會帶你陷入某種詭異處境。你自以為對成功的自吹自擂和奮力追求會讓別人更看得起你，其實正好相反。

你的驕傲打動的唯一對象是你，沒有人會因為你的驕傲或你單顧自己的事情而受到吸引。有些人會儘快甩掉你，有些人會因為迫不得已而寬容待你，畢竟你是他們的父親、老闆或工作夥伴。但是他們有強烈動機，絕對不多花任何一秒鐘跟你相處。你大可窮盡一生建立自己的王國，但別忘記：投注於自我的生活，終究使你孤獨。這就是驕傲使你陷入的處境─孤立。

驕傲如同醜聞

說到醜聞，大家很快會聯想到：某些被成功沖昏頭、因驕傲而跌倒的政界和商界領袖；不聽建言或違反規則，而被董事會罷免的領導者；還有被民眾認定與現實脫節或擁有特權，而遭受淘汰的政治人物。

驕傲不僅造成領導者倒台，還會影響我們每一個人。這個年頭，牧師成為頭條新聞的原因，通常不是外遇就是貪汙─是通常，不是絕對。最近有幾則醒目的新聞，以多間大型教會牧師正在對付驕傲問題作為頭條。哈特福德神學院（Hartford Seminary）的社會學家斯科特．圖馬（Scott Thuma）提出極佳觀點，說明了為何驕傲對教會領袖而言，是一項特殊議題：「我覺得許多知名宗教領袖，雖然非常警醒和提防在性與財物方面的試探，卻忘記其實『在滅亡以先，必有驕傲』。」

令人讚佩的知名基督教牧師兼作家約翰．派博（John Piper）沉痛地說明了他暫停事工、進入為期八個月安息年假期的原因。他透過文字表示他的靈魂、婚姻、家庭和事奉模式，都需要「在聖靈中獲得現實核對」（a reality check from the Holy Spirit），而他也留意到「我靈魂中不同種類的驕傲；雖然它們個別的增加程度都還不至於影響我的平日事工，但實在令我悲傷」【註2】，因此他申請安息年假期，來處理這些根本問題。

而派博直到兩、三年後才明白，上帝利用他這次休假時間，專門對付他「不妥協」的罪，包括「自私、憤怒、自憐、輕易責備他人、生悶氣」。【註3】要做到派博這個地步，需要太多的謙卑、誠實和正直。我對派博所提到的每一項掙扎都心有戚戚焉，因為我在人生不同階段中，曾經辨識出它們的存在，我猜你也是。正如妻子對我所說：「也許我們都應該辭職。因為從某種意義上來說，那些人向後退一步的行為，或許是可敬的，不是嗎？」

這就是驕傲可能使你陷入的處境。或許你我還不夠出名，所以出了問題還不至於變成頭條新聞，但是對家人和關係最密切的人而言，我們的驕傲卻足夠刺眼。無論你的驕傲是透過何種方式顯示出來，你的配偶和子女都會感受到你驕傲的全部重量，包括你導致家人付出代價的愚蠢決定、你將他們擋在心門之外的剛硬的心、你因驕傲而形成論斷人的優越感並令人難以忍受等。

所以，你要如何戰勝自己的驕傲——戰勝這個你在自己身上看到，而我在我身上更是明確看到的醜陋玩意？你又該如何確保自己日後所總結的人生故事，的確是你想要的？請從養成謙卑開始。這是我們要討論的下一個主題。

註釋

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書籍介紹

本文摘錄自《為時不晚：察覺7種有跡可循的內在危機》，出版

作者：凱瑞．紐霍夫（Carey Nieuwhof）

譯者：田育慈

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所有的變調都是有跡可循的，

內心的警示燈亮起時，你留意到了嗎？

憤世嫉俗、道德妥協、人際疏離、脫節、驕傲、倦怠、空虛

如果上述任一個詞是你現在的寫照，這本書能幫助你突破困境。

憤世嫉俗、品格瑕疵、人際疏離、陳腐脫節、自以為是、身心俱疲、無法滿足……

有一些狀況，是以前的你不會想看到的，但它發生了。

有一些樣子，是以前的你不曾期許的，但你現在成了那種人。

有沒有警示訊號，可預防人落入傷心、失望和痛苦？

北美最有影響力的思想領袖之一，凱瑞・紐霍夫，提出人生最艱難的七大挑戰：

憤世嫉俗、道德妥協、人際疏離、脫節、驕傲、倦怠、空虛

沒人希望撞上這些牆，但隨著社會經驗增加，這些卻成了幾乎人人都會遇到的危機。若不警醒，這些詞就會在渾然不覺中變成你的寫照。

內心的變調都是有跡可循的。如果能辨識和留意，這些警訊是來自上帝的禮物，避免我們重蹈世人覆轍，遠離不必要的痛苦和懊惱。

凱瑞・紐霍夫精闢分析這七種現象背後的人性真相，直指多數人共有的內在變化。如果你還沒遇到這些問題，這本書能幫助你在危機尚未成形之前就防範未然。

如果你已經陷入這些困境，它也提供務實的解決方法，幫助你找到出路，往一個更有盼望且充滿活力的未來前進！這一切為時不晚。

Photo Credit: 格子外面

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航