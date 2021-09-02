2021/09/02,
國際

柬埔寨開設第一間7-11便利商店，H&M也宣布2022年進駐

柬埔寨開設第一間7-11便利商店，H&M也宣布2022年進駐
Photo Credit: iStock

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除了7-Eleven外，瑞典跨國服裝零售巨頭H&M也預計在明年於柬埔寨展店，不過目前尚未透露店面的開設地點。

本週8月30日金邊開設了柬埔寨第一間7-Eleven便利商店，因泰國卜蜂集團旗下的企業CP All是7-11在柬埔寨的主要特許經營商，泰國駐金邊大使館的商務大臣Jirawuth Suwanna-Arj也出席了開幕式。

《日經亞洲》報導，CP All是泰國最大企業卜蜂集團（Charoen Pokphand Group Co., Ltd.）零售部門，也是7-11在泰國的唯一運營商；CP All的資深營運副總裁Chairoj Tiwatmuncharoen就表示，CP All希望7-11便利超商能為更具活力的柬埔寨於企業培育做出貢獻。

CP All目前在泰國擁有超過1萬2000家7-11，目前並計劃在2021年底會在柬埔寨開設新的店面，還計劃在2022年拓展到寮國。

《高棉時報》報導，這間位於柬埔寨新開幕的7-11，會與Circle K、Kiwimart、Aeon MaxValu Express和Lucky Express等便利商店展開競爭；這家7-11超商會販售大約2000件商品，包括泰國7-11便利店的固定產品：All Cafe品牌的現煮咖啡。

根據《Retail in Asia》報導，除了柬埔寨外，目前7-11在東南亞國家中的泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南都有門市，而根據7-Eleven Inc發布的新聞稿表示：「總加盟商計劃在全球最大便利零售品牌支持下，為購物者帶來更大便利，而柬埔寨將成為第19個開設 7-11便利超商的國家。」

而除了7-Eleven外，瑞典跨國服裝零售巨頭H&M也預計在明年於柬埔寨展店，不過目前尚未透露店面的開設地點。

H&M自90年代便在柬埔寨生產其服飾產品，而目前H&M在該區域業務包括越南的11家門市，在泰國則擁有43家門市。不過H&M集團受到新冠肺炎疫情影響，今年7月初馬來西亞的所有50家商店都已關閉。

柬埔寨歐洲商會 (EuroCham) 主席Tassilo Brinzer向《柬埔寨投資評論》（Cambodia Investment Review）表示，H&M承諾在2022年在柬埔寨開設特許經營權，意味著柬埔寨在消費市場具有巨大潛力

《金邊郵報》報導，柬埔寨成衣製造商協會秘書長Ken Loo指出，對於H&M計畫在柬埔寨開店，代表柬埔寨本地消費的增加，尤其是對年輕世代，也將有助於改善柬國的時尚發展。

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新聞來源：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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