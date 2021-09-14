從柬埔寨難民到加州「甜甜圈之王」，他的真實人生比電影還要瘋狂

美國華裔導演Alice Gu，某次意外發現加州5000家獨立品牌的甜甜圈店，80％都是由柬埔寨裔所經營，且似乎還與一位名叫泰德（Ted Ngoy）的柬埔寨人有所淵源，她因此從2018年開始了這趟「甜甜圈尋根之旅」，從柬埔寨金邊到美國加州，拍攝了一部關於移民家庭追求「美國夢」的故事：《甜甜圈之王》（The Donut King）。

美國大概是全球最愛甜甜圈的國度，全國有超過2萬5000家甜甜圈店，每年生產超過100億個甜甜圈，而《甜甜圈之王》講述的正是泰德因著甜甜圈而高潮迭起的人生；身為一名柬埔寨難民，經歷了戰爭、逃亡，並在異鄉帶著浪漫的企業家精神成功創業，卻也曾因沈迷於賭博而跌落谷底。

顛沛流離從柬埔寨來到美國加州

泰德和妻子克里斯蒂（Christy，柬埔寨原名是Suganthini Khoeun）在學生時期相識，一位是出身貧困家庭的兒子，一位是高官的女兒，透過苦苦糾纏甚至以死相逼， 克里斯蒂的父母終於同意兩人在一起。

1970年代初期，柬埔寨正處於內戰之中，泰德和克里斯蒂因此帶著兩個孩子逃到泰國，1975年紅色高棉接管柬埔寨，同年美國總統福特（Gerald Ford）簽署《印度支那移民和難民援助法案》（Indochina Migration and Refugee Assistance Act），接納了從越南、寮國和柬埔寨共約13萬難民來到美國，其中也包括了泰德一家人，除了帶著三個孩子，收養的侄子和兩名侄女也一起赴美。

抵達南加州後，泰德在當地路德教會協助下擔任教堂門房，不過每月500美元的薪水，實在不夠支付一家八口的開銷，他因此又兼了兩份工，幾乎每日工作24小時。

美國夢的萌芽：甜甜圈

一天在加油站輪班時，泰德聞到對街DK Donuts剛出爐甜甜圈的香味，他買了一個來嚐鮮，從此萌生了賣甜甜圈的念頭。

為完成心中夢想，泰德成為連鎖店Winchell Donut的首位東南亞學徒，完成培訓獲准顧店後，他投入了整個家庭來經營店面，幾年後存夠了足夠資本，1976年以妻子之名創立了Christy's，如今這個品牌仍在加州繼續營業。

隨著事業版圖擴大，許多柬埔寨移民抵達加州後也與泰德聯絡，多年來泰德更贊助了100多個計畫赴美的柬埔寨家庭，支付他們機票費、提供暫時住宿，同時指導如何經營甜甜圈店。

就這樣，他買下南加州多間甜甜圈店，再轉租給其他柬埔寨移民，包括爾灣（Reverside）的Mag's Donuts、帕薩迪納（Pasadena）的BC Donuts、聖克萊門特（San Clemente ）的Rose Donuts and Cafe等；泰德在全盛時期擁有約65間甜甜圈店（大多是Christy's），每月收入是10萬美金，老布希總統還親自飛到加州頒給他「總統獎」（Presidential Award）。

然而，財富累積後他開始揮霍，從購買名車到豪宅，最後更沈迷於賭博，幾乎賭掉所有的財產，甚至向出租店面的業者尋求貸款，無法償還時便將經營權讓出，最後甚至只擁有一間店面，泰德只好在1993年帶著妻子回到柬埔寨發展，在紀錄片中泰德表示：「我幾乎失去一切！」

從甜甜圈之王到返回柬埔寨從政

雖然泰德不再處理甜甜圈事務，不過家族的下一代仍留在加州接續了傳家事業。泰德的侄子Cong Tao在80年代買下位於聖塔芭芭拉的DK's Donuts；1988年DK's Donuts的經營轉交由Cong Tao的太太Chuong Lee負責，目前則由他們的女兒杜美麗（Mayly Tao）接管。

（泰德和DK's Donuts後來的負責人Chuong Lee）

在加州大學聖地亞哥分校獲得傳播學位的杜美麗，為這間甜甜老店注入新的活力，不只用色彩鮮豔的粉紅色重新定位商標，也在社群媒體上大力推廣，其創新經營模式還被《世界日報》封為「甜甜圈公主」。

（DK's Donuts的現任負責人杜美麗，左為杜美麗的母親，也是DK's Donuts前負責人Chuong Lee）

而當初那位叱吒風雲，在加州建立龐大甜甜圈帝國的泰德呢？

柬埔寨1993年建立君主立憲制度後，當時走不出賭博陰影的泰德，除了返鄉另謀發展，也決定參加首次議會選舉。他創立了自由發展共和黨（Free Development Republican Party），標榜要向人民展示通往財富的道路，雖然1993年和1998年的選舉都表現不佳，不過與其友好的柬埔寨首相洪森，仍任命他擔任商業和農業顧問。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 由泰德創立「自由發展共和黨」的選舉造勢車， 在金邊街頭揮舞著柬埔寨和美國國旗，造勢車上還放著泰德領取「總統獎」時與美國總統老布希的合照。照片攝於1998年的7月24日。

泰德的政治生涯在與商務部長和柬埔寨商會負責人決裂後結束，他也將自由發展共和黨解散，而在歷經賭博、借貸、失去經營權後，他的婚姻在1999年因婚外情而宣告結束，近年來和第二任妻子定居柬埔寨，透過信仰戒斷了賭博，他在故鄉改從事房地產事業，根據《LAist》報導，「這位『九命先生』又重新透過新事業再次致富。」

（美國華裔導演Alice Gu到柬埔寨拍攝泰德，當時他正跟小販購買甜甜圈）

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核稿編輯：杜晉軒