「國家隊」串流平台Taiwan+開播，蔡英文：「向世界展現我們多元的面貌和成果。」

由中央通訊社承辦文化部委託，設立的台灣國際影音串流平台「TaiwanPlus」（以下稱Taiwan+）昨（30）晚在國立台灣博物館廣場舉行舉行開播典禮，由甫獲金曲獎最佳年度專輯、原住民語歌手獎的桑布伊獻上開場表演。其餘典禮與會人員包含副總統賴清德、立法院長游錫堃、文化部長李永得、中央社董事長劉克襄、駐台外交使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、Taiwan+執行長蔡秋安及新聞中心主任戈巴蘭（Divya Gopalan）。

Taiwan+是台灣首次打造全英語、以影音內容為主的串流平台，號稱「新媒體影音國家隊」的Taiwan+第一年預算10億元、第二年則可望上升至16億元。

而全英語設計的Taiwan+，其目標群眾自然是國外觀眾，目前內容也大都是台灣的人文、歷史、科技等節目，而每天有三個新聞時段，播報具有台灣觀點的新聞議題，團隊也有CNN、BBC等國際知名的媒體新聞人才，提供給國際觀眾更多元的視角，目標是將台灣意象播送至全球。

而除了新聞報導之外，也有戲劇、紀錄片等影像播送，現正熱映中的歷史旗艦大劇《斯卡羅》，Taiwan+就獨家取得了台灣以外的全球首播權，自開播日起一次上架6集，以英文字幕播送，提供廣大的國際觀眾收看。

在Taiwan+開播首日，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌雖無法到場，但仍舊透過影片以表致意，根據《中央社》影音新聞報導，蔡英文表示：「世世代代的台灣人努力將這個國家轉變成充滿活力的民主國家，讓言論和自由受到保障，現在，新世代的任務就是以這樣的自由為基礎，讓台灣走向世界。為了實現這個願景，我們需要一個平台，向世界展現我們多元的面貌和成果，以及我們企盼為國際社會作出貢獻。」

副總統賴清德則說：「期許Taiwan+作為一個全新的起點，讓世界了解台灣在做什麼、台灣人在想什麼，以及台灣可以對全世界做出什麼樣的貢獻。」

文化部長李永得也表示，Taiwan+的核心精神，就是強化台灣的國際話語權，作為國際社會的一員，希望亞洲能夠多一個聲音，把台灣對於亞洲及國際情勢的觀點分享給國際觀眾。

Photo Credit: 中央社 賴清德

Taiwan+新聞中心主任戈巴蘭則在典禮受訪時表示，世界上大部分的人對於台灣的了解並不多，他們不了解台灣在地理戰略性的地位，通常世界報導台灣的切角就只有一個。

Taiwan+其中一項要克服的挑戰，就是試圖讓國際觀眾跳脫原本單一的解讀——美中台關係的故事，也就是幾乎每一家國際媒體關注的焦點。我們希望讓觀眾知道，台灣還有更多值得被看見的故事。

戈巴蘭更以「婚姻平權」作為例子，認為這件事替亞洲其他國家樹立了良好典範，表示這是未來她很有興趣做的報導議題。

Photo Credit: 中央社

關於Taiwan+，原先是由公共電視（公視）委託承辦，但2020年中旬發生程序不完備等爭議，遭到外界質疑，政府藉由應屬「全民媒體」的公視做官方「大外宣」。而公視拿了政府的大案子，未來能否繼續負起監督政府的媒體第四權責任等議題，引發熱烈討論當時甚至造成3位公視高層、1位董事請辭。

公視董事會雖於2020年7月臨時會以11票對4票通過執行計畫前導專案，但為平息外界疑慮，文化部2020年7月底宣布終止委託公視執行。文化部後來則宣布，將由國家通訊社中央社來負責承辦前導計畫，李永得當時也強調，不管哪個單位一定都是充分尊重媒體自主權，不會是政府的委託以後就變成政府宣傳機構。

Photo Credit: 中央社 文化部長李永得

而Taiwan+經過幾番波折，終於在昨晚開播，各地觀眾則可透過官方網站、社群媒體臉書（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）及Instagram等或下載App（iOS、Android），搜尋各種資訊及節目內容。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範