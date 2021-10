TikTok如何成為青少年LGBTQ+的線上避風港：不只能展現自我，甚至構築「虛擬家庭」

文:呂亭儀

突破30億下載量的TikTok,到底哪裡特別?TikTok獨特的演算法及互動性除了讓人成癮,也有利於LGBTQ+族群構築自己的安全空間和舞台,他們甚至在TikTok上找到虛擬家庭,補償了無法在原生家庭得到的認同和歸屬。

虛擬家庭:性少數青少年的線上避風港

對青少年LGBTQ+而言,TikTok不只是能展現自我的社群軟體,也同時是屬於他們的「家」。最近在TikTok上出現一個虛擬家庭的現象,青少年尋找同志伴侶擔任他們的虛擬家長,並且透過影片來互動,來獲得現實家庭裡未能獲得的關愛與支持。

例如在女同志情侶Lisa+Pope經營的帳號中,時不時能看見他們和他們「領養」孩子們的溫暖互動。

他們所領養的孩子「mafia kids」[1]經常詢問「可不可以吃恐龍形狀的雞塊(dino nuggets)?」、「Netflix的密碼是什麼?」如同真實家庭間對話的問題,Lisa和Pope則會挑選部分留言拍攝影片回覆,例如直接拍攝他們準備了雞塊的模樣。

一則追蹤者「我們開放被你們領養」的玩笑留言,成為了這個虛擬家庭的契機。Lisa和Pope拍攝了模擬簽署同意領養文件的影片回應此請求,結果引發了破千萬點閱及眾多希望能被領養的留言。除了Lisa和Pope以外,也有其他同志情侶加入虛擬家長的行列。

在同意領養的影片獲得巨大迴響後,Lisa和Pope開始拍攝虛擬家庭互動的影片。

若有追蹤者在貼文下留言「我可以成為你們家庭的一份子嗎?」,Lisa和Pope總會積極回覆,在孩子們傾訴他們所遇到的困境和欺凌時,Lisa和Pope也會以盡力安慰,甚至堅定的說「沒有人可以傷害我們的孩子」,他們也曾因應要求拍攝滿是稱讚和肯定言詞的影片,給予孩子們無限勇氣。

為何這樣的虛擬家庭能引起如此大的迴響?許多追蹤者留言回覆「我希望能有和你們一樣的雙親」、「我在這裡總是感到安全」,以此說明虛擬家庭帶來的認同感與安全感。

研究[2]指出,比起臉書使用者,TikTok使用者更希望能藉由使用該程式逃避現實生活,在許多青少年性少數面臨原生家庭的不認同時,這些虛擬家庭能夠補償他們無法在原生家庭得到的支持和溫暖,成為他們逃離現實的慰藉。

此外,這些能給予他們溫暖且積極擁抱自身認同的虛擬家長們,也讓這些青少年對自己的未來有了投射,在對於自我認同和未來皆迷茫、焦慮的青春期中,擁有同為LGBTQ+的年長模範,使得青少年們能對自己的認同更有信心,開始懷抱自己在未來也能活得跟這些虛擬家長一樣自在的希望。

為你推薦:量身打造的LGBTQ+安全空間

除了找到「家」的安全感,TikTok的幾項獨特之處,也讓LGBTQ+開展了屬於他們的一片天地。許多出櫃創作者擁有百萬追蹤者接納他們性傾向及認同,這是性少數在傳統媒體上較難達到的成就。

相較於其他較著重「你的朋友圈(peer-network circle)喜歡什麼」的演算法,TikTok的演算法更重視使用者個人的喜好。[3]

依使用者先前瀏覽內容,量身定制的為你推薦頁(ForYouPage)。這個機制能在辨識用戶興趣後,大量推播相似的內容,性少數創作者的影片將更容易曝光在自身社群的鎂光燈下。

這些創作者因此能夠更積極標示自己的LGBTQ+身份、談論性傾向或認同帶來的處境、呈現非傳統性別氣質的打扮,展示真實自我之餘也同時發光發熱。

妥善利用此演算法的使用者,也能將TikTok打造為肯認自我認同的安全空間。許多使用者表示[4],在TikTok之中看見許多「跟我一樣的人」能讓他們感受到被接納、帶給他們自信。

在演算法營造的LGBTQ+同溫層下,恐同、恐跨等歧視言論也較為少見。相較出櫃後較易受挫、認同未必被肯定的現實生活,性少數能在TikTok上得到超越原先生活環境的支持和動能。

自主創造潮流:性少數如何發揚自身文化

TikTok的另一特點是創作門檻低,能在現有音樂和台詞下,加入自己具有創意的表演。只要跟隨潮流拍攝短片,就能被看見,如同先前風靡一時的水桶挑戰。

只要設定好主題跟音樂,創作出短短的影片模組,就能引起他人效仿。即使只是述說自己的出櫃經驗,也能形成潮流。這個特點也讓性少數族群更願意述說他們的日常,讓更多人能看見並理解性少數的生命經驗。

LGBTQ+們也利用這樣的特點創作,引起社群共鳴,例如近期風行的“Are you into masculine or feminine?”[5]挑戰中,便是以非異性戀女性確認對方對伴侶氣質喜好的經典台詞作為開頭。

在這樣類型的影片之中,創作者多會在影片中分別穿上陰柔/陽剛的兩套裝扮,表現性別展演的流動。這些潮流除了創造LGBTQ+社群內更多的互動,也讓性少數們找到展現自身文化的方式,使得他們對自身文化更有信心,同時也帶來反抗主流性別氣質的潛能。

樂園背後的可能威脅

雖然相較主流媒體,性少數相對有展現各種面貌的空間,且能利用演算法曝光,但演算法也可能被轉換為傷害邊緣性少數的利刃。

報導[6]指出障礙、肥胖、非白人性少數的內容曾被演算法排除,較容易被推播的用戶多為白人、身材符合主流審美的,這可能會讓部分LGBTQ+用戶陷入服膺主流的壓力,也可能抹煞用戶的多元性。

另外,並非所有人都能享有踏進此樂園的門票,在俄羅斯、阿拉伯等國中,TikTok曾屈服於政治現實而禁止性少數相關hashtag,限縮了性少數的表達自由。平台背後的隱私問題也時常受人詬病。

儘管此平台可能帶來傷害和隱憂,性少數們仍然在TikTok找到屬於自己的舞台、安全空間,甚至發揮創意建立了虛擬家庭,我們期待TikTok上能出現更多讓此社群能夠互相支持、連結,甚至創造潮流推動改變的可能。

