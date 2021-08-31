830喀布爾大撤退：美國撤軍終結20年阿富汗戰爭，中情局傳出密會塔利班代表

文：吳宗宜

八三一撤軍大限，美國已難華麗轉身

美國撤出阿富汗的行動進入最後階段，在8月31日期限的前一天，也就是8月30日正式撤出所有美軍，終結這場美國史上最曠日持久、歷時的20年阿富汗戰爭。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目「面對全國」（Face the Nation）中表示：「塔利班已公開和私下向美國承諾，其將允許外國公民、擁有合法居留權的居民及擁有外國簽證的阿富汗公民，在8月31日後繼續透過安全出境通道離開；美國也將確保曾幫助過我們的阿富汗人，能持續安全離境。」並指出9月1日後，美國不會在阿富汗設立大使館。

美國運輸司令部司令里昂（Stephen Lyons）上將表示：「我保證，在這項任務完成之前，我們不會休息。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）則警告：「我們的任務是繼續進行撤離直到8月底。在那之後，美國的軍事任務就結束了，我無法推測或假設那之後的事情。」

白宮稱，美國僅在8月24日就安全撤離了2萬1600人，37架美國軍機（32架C-17和5架C-130）運送了大約1萬2700人，另有8900人乘坐美國盟友的57架班機撤離。

美國陸軍少將泰勒（Hank Taylor）表示：「自7月底以來，我們已經撤離了大約4萬2000人；自8月14日開始大規模疏散行動以來，我們已經撤離了大約3萬7000人。」

美國國防部指出，撤離人員將由喀布爾飛往歐洲和中東地區的臨時中轉站，包括在卡達、阿聯、科威特、巴林、義大利、西班牙及德國的美軍基地。阿富汗公民跟隨美方撤離抵達美國後，將會暫時分別安置於威斯康辛州的麥科伊堡（Fort McCoy）、維吉尼亞州的利堡（Fort Lee）、紐澤西州的麥圭爾－迪克斯－萊克赫斯特基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst），以及德州的布利斯堡（Fort Bliss）等美軍基地。

為了加快撤離速度，美國總統拜登（Joe Biden）啟動了民用後備航空隊（Civil Reserve Air Fleet），根據該計劃，美國政府將在平時支付民用航空公司費用，而該等公司則有義務在發生災難性需求時，提供飛機給予軍方協助，本次將徵用6家航空公司的18架飛機前往阿富汗。

然而，因大規模撤離行動而混亂不堪的喀布爾國際機場（KBL），在8月26日發生一起嚴重的自殺式爆炸襲擊，ISIS阿富汗支部「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）在機場東南端的艾比門（Abbey Gate）引爆自殺炸彈，當場造成至少95人死亡，超過200人重傷，其中包含13名美軍陸戰隊士兵被炸死，衝擊了盟軍的撤軍行動。許多喀布爾居民也擔憂盟軍全面撤離後，他們生活將受威脅。

對此，美國國安顧問蘇利文表示，拜登政府嚴肅看待伊斯蘭國的威脅，並指出若是撤軍被打斷或行動受到干擾，美國將做出迅速而有力的回應：「我們正在與塔利班接觸，就目前喀布爾發生的一切問題進行磋商，我們將繼續與他們進行對話。最終，總統，而不是其他任何人，將決定之後的行動該如何進行。」

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則明確表示，塔利班不會接受任何延長撤軍的期限，稱在8月31日之後若有西方軍隊留在阿富汗境內，即使是機場，也將都被視為外國勢力占領他們的領土：「8月31日是約定的時間，在那之後便是違反協議，所有人員都應在最後期限之前撤離。在那之後，我們不允許他們（繼續留在這裡），我們國家也不允許，我們將對他們採取不同的立場。」

穆賈希德也聲明，由於喀布爾機場的危險局勢，塔利班不再允許阿富汗人前往喀布爾機場，並要求美國不要鼓勵阿富汗人離開：「塔利班不會放任美國人帶走阿富汗的社會菁英！要重建新的阿富汗，我們也需要醫生、工程師……與各種專業人才。阿富汗需要你們，所以你們不准走。」

G7的各國領袖在8月24日召開緊急視訊會議，英國、法國、加拿大和德國都提出了推遲撤軍日期的提議，然拜登依然不為所動，堅持按原訂時間撤兵。在美國堅持不讓步的狀況下，G7沒有作出最後結論，只確定會在相關議題上，七國應制定方針，以確保與塔利班的任何協議都得到尊重和執行。

英國首相強森（Boris Johnson）表示：「阿富汗不能重新成為恐怖的滋生地，阿富汗不能成為毒品國家，女孩必須接受教育至18歲。我們有信心可以在撤離數千人，但機場的情況並沒有好轉，對於那些試圖離開的人來說，這是令人痛心的場景。」

美國中情局密會塔利班代表，拜登撤離行動遭國內撻伐

據《華盛頓郵報》、《美聯社》、《紐約時報》和《NPR》的報導，在G7會議之前，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）便於8月23日，在喀布爾密會塔利班政權的對外談判代表巴拉達爾（Mullah Baradar），商榷美軍撤離阿富汗的最後期限。這是塔利班自8月15日占領喀布爾以來，美國與塔利班之間的最高級別的會晤，但中央情報局拒絕發表評論或提供細節。

巴拉達爾是1994年創立塔利班的4名男子之一，他於2010年在中央情報局與巴基斯坦的聯合行動中被捕，在巴基斯坦監獄中關押8年後，於2018年獲釋；自2019年以來，他一直擔任卡達塔利班政治辦公室（Taliban political office in Qatar）的負責人。

2020年2月，巴拉達爾與美國前總統川普（Donald Trump）通話，並代表塔利班與美軍和北約軍簽署了「杜哈協議」（Doha agreement），要求所有美軍在今（2021）年5月前撤離阿富汗；該協議亦規定，塔利班將不允許任何人在其領土上進行恐怖襲擊。他是第一位直接與美國總統溝通的塔利班領導人，在後續會談中，他還在去年11月於卡達，會見了當時的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

美國國內輿論對於拜登堅持8月31日前全面撤軍的決議多所批評，尤其是共和黨人更展開猛烈的抨擊。眾議院共和黨黨鞭史卡利斯（Steve Scalise）表示：「無論最初設定的時間表如何，我們都需要告訴塔利班，我們將讓全部的人員撤離。」

眾議院情報委員會主席、加州民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）也說，「我實在很難想像在月底前能全面撤離。」

針對大量阿富汗難民的安置問題，路德會移民和難民服務（Lutheran Immigration and Refugee Service）執行長維格納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）表示：「令人深感不安的是，美國目前沒有具體的計劃來疏散這些顯然處於危險中的盟友們。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）則稱，根據可靠的報告，許多不再戰鬥的平民和前阿富汗部隊都將被就地正法，塔利班並已開始招募兒童兵，以及限制婦女行動和受教權。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範