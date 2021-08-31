蘇貞昌要求修法納入「2050淨零碳排」，環團：緩不濟急，已升溫1.6度的台灣是否還有30年時間？

行政院長蘇貞昌昨（30）日要求環保署積極辦理《溫室氣體減量及管理法》修法作業，並納入「2050年淨零排放」目標，同時也要與經濟部等研議碳定價制度。不過70多個民間團體今天分別在立法院和行政院開記者會表示，《溫室氣體減量及管理法》自2015年施行至今，已無法因應全球氣候變遷的緊急現狀，呼籲政府儘速提出《氣候變遷行動法》修法版本將高強度減碳目標明文入法，並在2045年就達到淨零排放目標。

蘇貞昌：2050年淨零排放

蘇貞昌昨天在行政院主持「行政院國家永續發展委員會第33次委員會議」，他表示，極端氣候是全球共同面臨的挑戰，例如台灣遭受百年大旱，今年5月仍為旱情所苦，之後7、8月暴雨成災，極端氣候讓台灣受到非常大的衝擊。世界各國所受衝擊不亞於台灣，此為全球要一起面對的問題，台灣是全球的一份子，作為地球上的公民，也不能落人後。

全球已有130個國家宣布推動「淨零碳排」，蘇貞昌說，其中歐盟、日本等11個國家已經入法，尚在立法中的國家有4個，其中包括韓國，中國也宣布2060年要達到碳中和，而台灣過去所訂的目標，已不足以跟上世界的腳步。

總統蔡英文已在4月22日「世界地球日」時，明確宣示「2050年淨零轉型」是全世界的目標，也是台灣的國家目標，他當時也裁示《溫室氣體減量及管理法》須以2050淨零碳排為努力目標。昨天蘇貞昌再度表示，環保署應積極辦理《溫室氣體減量及管理法》修法作業，將「2050年淨零排放」納入，妥善跟各界溝通、研商，以完善法規，落實永續發展。

另外蘇貞昌也在會中指出，歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」，也規定原產國若有實施「碳定價」，即可減少支付等；而台灣是出口國，若未有相關規範訂定，等於只在國外付費。

蘇貞昌請環保署、經濟部就碳定價制度與各界溝通，就實施細節、配套方案等凝聚共識。另外針對推動碳費、專款改善氣候變遷等議題謹慎評估，做出減碳分配的整體規劃，從供給面、製造面、使用面、環境面，建構永續綠色家園。

環保署會中也報告「台灣永續發展目標年度檢討」，今年336項對應指標，有242項達標，達標率72%。報告有45項指標進度落後，不過蘇貞昌表示，有些指標並非執行不力，而是受到疫情影響，像是大眾運輸人數下降、再生能源的國外團隊無法入境施工等。

蘇貞昌表示，年度目標因為情事變更、相關法律或者防疫影響等因素，而未達成目標，可針對相關情事變更提出因應報告，滾動式檢討修正對應指標，以提升訂定目標的達成率。

民團：修法緩不濟急，高強度減碳目標應入法

包括中部氣候青年聯盟、地球公民基金會等多個民間團體，今天早上也分別於立法院、行政院召開記者會，指出昨天蘇貞昌聲稱的「2050年淨零排放」緩不濟急，政府應將2030年至少減碳70%、2035年減碳80%、2040年減碳90%、2045年淨零排放等高強度減碳目標明文入法。

《溫室氣體減量及管理法》自2015年施行至今，已無法因應全球氣候變遷的緊急現狀，日前台大風險中心就指出，《溫管法》第4條設定2050年溫室氣體排放量需降為2005年排放量的50%以下，但官方文件卻難以看到詳盡的長期規劃、也未具體討論方案。

民間團體與部分立委如洪申翰，都已經提出《氣候變遷行動法》修法版本，卻卡在缺乏行政院沒有版本，難以啟動修法。民團呼籲，行政院應該儘速提出《氣候變遷行動法》政院版，目標於今年11月舉辦的COP26（聯合國氣候變化大會）前完成，以利後續台灣氣候政策的推動。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，聯合國IPCC第6次評估報告示警，全球在2040年前增溫將超過攝氏1.5度，只有立即、大規模減量達到淨零碳排才能避免持續增溫。國內研究，未來30年必須加倍能源效率、讓再生能源發電占比達到九成、大幅淘汰燃油車，才能在2050達到淨零排放。環顧歐洲、英國等氣候政策典範國經驗，完備氣候法制、增加氣候預算、健全政策工具等，才能驅動大規模轉型，台灣應加速修法行動。

地球公民基金會研究員楊書容則表示，台灣的氣候治理，缺乏行政院層級的跨部會協調機制，且各部會權責不清，如經濟部和交通部，過去就互相推卸禁售燃油車的責任，應成立有資源也有權力的跨部會協調單位，並明訂各部會權責。除了經濟部、交通部、內政部等與能源、工業、運輸、住商四大排碳部門直接相關的部會，也應思考其他部會在氣候變遷的角色，「部部都是氣候部」。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，歐盟將在2026年正式收取碳關稅，但台灣仍欠缺關鍵的碳定價制度，導致產業沒有減碳誘因、轉型緩慢，《氣候變遷法》草案應納入「碳價格下限」及「逐年調升至少10%」條文，才能有效落實碳定價。

與會團體呼籲，他們要為氣候立法催生涵蓋世代正義、多元觀點和社會公平的「氣候人權專章」，增列可保障原住民族、婦女及兒少等條文。氣候立法應加入保障弱勢者免於極端氣候受害的社會公平條文。

而台中市特教青年教師岳祥文表示，中研院資料顯示，台灣百年間年均溫已上升攝氏1.6度，且冬季縮短將近一半，若不積極減碳，最快2060年，台灣將失去冬天。目前政府打算跟進國際2050年淨零碳排的主張，問題是已升溫1.6度的台灣，「是否還有30年的時間？」

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核稿編輯：翁世航