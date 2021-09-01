中國出手整頓「精神鴉片」，未成年人每週只能玩網路遊戲三小時

文：德國之聲中文網（新華社、中央社、財經網等）

中國進一步緊縮未成年玩網路遊戲的時間，明定網遊企業只能在週五、週末及法定節假日的晚上8時至9時向未成年人提供一小時的服務，平日則一律禁打。

中國國家新聞出版署在其官網發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

該「通知」提及，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規「嚴肅處理」，同時，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

這項新的措施，將自9月1日起施行，中國國家新聞出版署有關負責人向新華社表示，近期有不少家長反映，一些青少年沉迷網路遊戲，嚴重影響了正常的學習生活和身心健康，甚至導致一系列社會問題，使許多家長苦不堪言，成了民心之痛，「希望採取切實可行措施，嚴格落實實名驗證，進一步限制、壓縮向未成年人提供網路遊戲服務的時段時長」。

「通知」發布後，31日，香港恆生指數開盤跌0.06％，網易跌近4％，嗶哩嗶哩跌超3％。網路遊戲企業包括騰訊、網易遊戲及盛趣遊戲回應表示，將嚴格遵守、積極落實。

《文匯報》指出，不少教育工作者認為，在新學期開學之際，有關部門針對網路遊戲「防沉迷」工作提出具體明確的要求，顯示了國家對未成年人保護的堅定決心，為廣大未成年人的健康成長起到保駕護航的積極作用。

遊戲業務恐受影響

《財經網》引述業界分析認為，該監管對一些遊戲業務佔比較重的企業會產生一些影響，但不會特別大，因為未成年人並不是主流遊戲公司的主要收入來源。一位資深投資人指出，未來網路遊戲的整頓可能會集中於減少營銷宣傳、加大未成年人防沉迷等領域。

網路和遊戲產業觀察者張書樂曾告訴《財經網科技》，對遊戲公司來說，主要是幾方面的影響。首先是在內容層面，主流遊戲公司肯定會要重新審視和完善自己的產品內容，這需要一定的時間和相當的投入。

他也指出，儘管未成年人已經不再是主流遊戲公司的主要來源，但由於未成年玩家的存在，免費用戶的基數將變小，某種意義上也會帶來收益上的一定縮水。

不過，如何管理也是挑戰之一。達睿諮詢首席分析師馬繼華指出，最核心的問題是遊戲企業有沒有動力去完善提高技術和真正的去鑑別，「遊戲公司如果沒有足夠的動力，那麼，技術永遠也成熟不了，執行也是永遠都有困難。」

另外，中國近年積極發展電競業，一般職業選手的巔峰時期是16至22歲，如今緊縮未成年玩網遊時間，是否會影響電競業的發展，也引發討論。

官媒稱網遊為「精神鴉片」

8月初，中國官媒新華社旗下的《經濟參考報》曾經發文將網路遊戲比作「精神鴉片」，並點名中國網路龍頭騰訊的《王者榮耀》，稱網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，應警惕網遊危害。

該文章稱，2020年中國超一半兒童青少年近視，因沉迷網路遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢，「網路遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用『精神鴉片』、『電子毒品』指代。」

當時，網路龍頭騰訊宣布將推出遊戲「雙減雙打」新措施，意旨執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶線上時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。然而，中國官方30日公布的《通知》明顯比騰訊的措施更加嚴格。

中央社指出，中國國家新聞出版署2019年10月25日也曾發布「關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，規定每日晚間10時至次日早上8時，網路遊戲企業不得以任何形式為未成年人提供遊戲服務。當時規定，網路遊戲企業向未成年人提供遊戲服務的時長，法定節假日每日累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航