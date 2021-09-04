【影評】《九品芝麻官》：包公故事的變形與再生，如何成為一個「比貪官更奸」的清官？

文：辛奇花生鼠

有人說，逗人發笑比引人落淚更困難，這句話常讓我想起周星馳的搞笑電影。在Netflix上看到《九品芝麻官》這部經典搞笑港片，忍不住又按下Play鍵。以下是我的有雷嚴肅評論，記錄的是許久以前第一次看完本片的感想。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

Photo Credit: 《九品芝麻官》

《九品芝麻官》為周星馳於1994年主演的古裝喜劇，內容敘述九品候補知縣包龍星，本性善良，卻學人做貪官，常昧著良心錯判冤案。民女戚秦氏遭水師提都之子常威姦淫，事情敗露後，常威毒害戚秦氏一家，欲殺人滅口。當地縣令畏懼常威權勢，判定戚秦氏與家丁通姦，謀害親夫。包龍星知悉戚秦氏冤情，欲為其翻案卻反遭陷害，包龍星逃至京城告狀，皇帝封其為八府巡按，命包與刑部重審此案。大堂之上，包龍星與眾人鬥智鬥力，終使兇手伏法。

周星馳於1992年拍攝的《威龍闖天關》可視為《九品芝麻官》的前身，《威龍闖天關》的主旨為：「要在亂世浮生，只有比惡人更惡，更詐才行！ 」而《九品芝麻官》中，包龍星之父包不同也曾於臨終叮囑兒子：「貪官要奸，清官要比貪官更奸！」由此可知兩劇的承襲關係。

然而，《九品芝麻官》與《威龍闖天關》的最大差異，在於前者大量拼貼古典小說、戲曲之元素，使得該劇在某種層面上成為文學的角力場，眾聲於焉喧嘩，文本於焉對話，也因此，該劇充滿戲劇張力，頗有值得玩味之處。

《九品芝麻官》的副標題為「白面包青天」，由此可知該劇有意識地承襲中國公案小說與戲曲之傳統，尤可視為「包公」故事的變形與再生。本文欲將《九品芝麻官》放置到中國公案小說戲曲脈絡中加以審視，探究所謂「好官」一詞，在該劇中產生了怎樣的變化。

Photo Credit: 《九品芝麻官》

一、包龍星的家世與形象

電影中，包龍星乃清朝九品候補縣令，他額頭上有一星星狀肉芽，令人不禁聯想起中國「清官」包拯額頭上的半月型肉芽。包拯乃中國幾千年公正廉明大法官的符號，如下：「在通俗公案小說和戲曲中，包公一張黑臉，象徵鐵面無私、剛正不阿。他是法律、公理和正義的化身。他手握皇帝賜予的上（按：尚）方寶劍，上至皇親國戚，下至平民百姓，在他的最高權威和法律面前一律平等。『包青天』是我國人民的理想化身，也是公案小說所創造的半神半人的光輝典型。 」

包拯的半月型肉芽在戲曲臉譜中有其符號性質，象徵包公「日審陽，夜斷陰」的能力，包龍星額頭上的星形肉芽，則是對其姓名的諧擬，而從包拯的「黑面」到包龍星的「白面」，以上種種不但暗示包龍星在血緣上承自包拯，也象徵包龍星在本質上已轉變了包拯的清官形象。

關於包龍星與包拯的血緣關係，電影有十分清楚的交代。包父於病危之際，曾囑託包龍星要效法「祖先」包拯，成為一代清官，同時，還將「祖傳」的「尚方寶劍」與「青天秘笈」交給包龍星，由此可知，包龍星身上，實傳承著古代「清官」為民申冤的血液。

然而，電影又刻意以諧謔的方式讓包龍星與祖先之間產生斷裂。包母患嚴重的失憶症、將鹹魚當成尚方寶劍、拿以小篆寫成，無人能懂的青天秘笈墊桌腳，這些都再再暗示包龍星最終必「忘其本」，拋開祖訓，以新的形象重現官場。

更有趣的是，清官包拯雖為包龍星的遠祖，然包龍星的父親「包不同」卻是一位貪官，包不同曾有十二個兒子，皆因不明原因夭折，包不同在官場上曾偏離祖訓，走向貪官之路，卻連連遭受喪子的天譴，這讓他於晚年重回清官行列。

包龍星回家，包不同以「廉」字贈之，勸誡兒子要公正廉明，包龍星卻說：「這『廉』怎麼看都像一個『窮』字。」由上可知，包龍星身上雖有清官血液，但祖先的清官之路已不可法（不合時宜也不能維生），而雖然其父包不同已走過貪官之路，且證明了貪官終將遭受天譴，初進官場的包龍星卻仍選擇昧著良心做貪官，只因為「廉」的代價就是「窮」。

Photo Credit: 《九品芝麻官》

二、在清官與貪官間游移

罷官前的包龍星，將貪官形象發揮到淋漓盡致。電影諧擬古代民間懲治「貪官」的「芻蕘狂議」，藉說書人說「包龍星被十幾個大漢強姦的故事」與小販賣「油炸包龍星」等方式，對包龍星提出批判。

真正改變包龍星的事件，乃是戚氏一家十三口的滅門血案。當包龍星因貪污遭全村人唾棄時，只有戚家對包投以善意，戚家人的善良，震撼了他的內心。面對戚秦氏的冤案，包龍星一度徘徊於「清」與「貪」之間，但由於正牌縣令的歸來與狀師方唐鏡的從中攪局，包龍星只能眼睜睜看著戚秦氏被打入死牢。

戚秦氏倒在血泊中，狠狠地在包龍星手上咬出一道血痕，似乎在控訴著包龍星在政治上的無能與在私人情誼上的背叛，這股怨氣，不但上達天聽，以致下起《竇娥冤》中的「六月飛雪」，更讓徘徊在清官與貪官之間的包龍星，做出為戚秦氏翻案的決定。

包龍星在官場上的初嚐敗績，肇因於「不夠奸詐」，狀師方唐鏡設下圈套，誣陷包龍星收受賄款，又埋伏在停屍間，等候探查死因的包龍星自投羅網，凡此種種，均導致包龍星被捕下獄。當包越獄返家，其父包不同於臨終叮囑兒子：「貪官要奸，清官要比貪官更奸！」已暗示包龍星將斷「貪官」血脈，重塑新「清官」形象。

Photo Credit: 《九品芝麻官》

三、新「好官」養成術——包龍星的自我改造

上京告御狀的包龍星，於途中巧遇雜技團團員「莫在緹」與「莫在蔣」，他與「莫在緹」互生情愫，終結連理，包龍星的「成婚」，實暗示無祖可依、無父可承的他，將在「雜技」中成家立業，換句話說，所謂的「新好官」，將向「雜技」取經，「斷案」將成為一種「表演」。

包龍星在雜技團練就了「金剛不壞之身」，這顯然是成為「新好官」的首要條件，然而，這還只是包龍星自我改造的開始，要論到真正的完成，還有待包龍星的「妓院遊歷」。

包龍星隨身攜帶的「青天秘笈」，陰錯陽差地在妓院被燒成灰燼，包龍星因此變成白痴，並留在妓院幫傭，「青天秘笈」的被毀，包龍星的失智，實象徵包龍星與祖先的「徹底斷裂」。

包龍星的失智狀態，一直要到見識到妓院老鴇吵架的功力才解除，此一「頓悟」，讓包龍星找到成為「新好官」的訣竅，體悟到如何能成為一個「比貪官更奸」的好官——鍛鍊嘴上功夫。

電影採用誇飾的手法，呈現包龍星「翻江倒海」、「一氣呵成」、「彎的說成直的」、「死的說成活的」的嘴上功力，而他與妓院老鴇的經典鬥嘴片段，則可視為包龍星自我改造的「畢業考」，並獲得「吵架王」的封號。

Photo Credit: 《九品芝麻官》

四、從「審案」到「演出」——包龍星的三場「角力」

脫胎換骨的包龍星，在妓院偶遇前來嫖妓的皇帝，包龍星因此躍升八府巡按，得皇帝授權能重審戚秦氏冤案。值得注意的是，編劇將包龍星的審案過程，漫畫式地誇飾為「拳擊賽」，這就顛覆了傳統的「審案」模式，而將「公堂」改造為「表演」的場域，然而，此一表演場域，並非鬥力之場所，而是語言的拳擊場，同時，包公從元代以來的法官形象，至此也被改造為「律師」兼「偵探」。

影片的高潮，為包龍星的三場角力賽。首場展示的是「科學」與「權力」之衝突。包龍星化身為偵探，開棺重驗白骨，發現戚家十三口均被死後下毒，面對如山鐵證，卻苦於老佛爺跟前紅人李公公的撐腰，而無法將常威查辦，包母送來上斬昏君，下斬權臣的「尚方寶劍」，卻被李公公一句「你用明朝的劍來斬清朝的官？」問得啞口無言。在第一場角力中，科學辦案終究敵不過權力之干預。

因此，後兩場勢必要靠「鬥嘴」與「鬥智」方有得勝之機。在第二回合中，我們看到包龍星充分展現自我改造後的辯說能力，以「雜技」假裝被腰斬，套出家丁不識字的關鍵供詞，從而證明戚秦氏無法與家丁用書信互通情意，又運用民意，為戚秦氏緩刑；在第三回合中，包龍星則展現「智慧」，設下「滴血認親」的圈套，誘使常威承認自己的罪刑。在充滿誇飾、諧謔的審案過程中，我們看到一個新的好官形象已然形成。

Photo Credit: 《九品芝麻官》

五、小結：「清官」不再？

《九品芝麻官》展現的，乃是不正義的時代中，「正義」的生存之道。當皇帝也沈溺於煙花柳巷時，要做為民申冤的好官，不能再謹守古訓，而必須自我改造，以接近權力核心。然而，影片最後安排皇帝因花柳病而駕崩，包龍星則辭官改售「生子」秘方，這是否意味著過去的時代一去不返，所謂的「清官」、「好官」均不復存在，與其期盼為官救人，不如「重新做人」，從根本改造社會。

從包拯到包龍星，我們看到通俗小說戲曲中的「清官」的形象有了極大的轉變，公案題材在中國小說戲曲中一直是主流，尤其在近代，更有偵探與公案合流之趨勢，如：劉鶚《老殘遊記》中就有賈家十三口遭人以砒霜毒殺的社會案件，與《九品芝麻官》極為相似。

然而，此後公案劇銷聲匿跡許久，在《九品芝麻官》中，我們看到包公的變形與再生，這種對「好官」的重新詮釋，應與現代人如何看待「正義」有關，此一議題，牽涉到香港九七前的政治、社會氛圍與文學情境有關，還有待進一步的分析。

相較於港片《九品芝麻官》對包公形象的改造，台灣的「包青天」系列與大陸的「少年神探包青天」系列，都可見包公形象在現代的不同詮釋路向，這些也都是可進一步探討的課題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航