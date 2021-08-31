2021/08/31,
財經

「好好基金平台」啟動：可公開價格「互換基金」，更適合小資族，自許成為台灣的Robinhood

「好好基金平台」啟動：可公開價格「互換基金」，更適合小資族，自許成為台灣的Robinhood
Photo Credit: 好好基金平台

我們想讓你知道的是

金管會監理沙盒再出一家新創金融科技公出沙司落地，好好證券（原名好好投資）今（31）日宣布旗下好好基金平台開業，預計10月正式上線，提供專營基金網路券商路線，為國內第四家網路基金銷售平台，其「先買後付」、「即時入帳」、「基金互換」等類股票市場模式，成為一大看點。

今（31）日全台第一家源自金融科技的證券——好好基金平台開業，歷經金融監理沙盒18個月驗證後，成功孵化後並改制成為好好基金平台（好好投資）預計10月上線。未來民眾投資基金將會更便捷，平台申購採用「先買後付」、「即時入帳」、「基金互換」等類股票市場模式，改善傳統基金冗長無效率的缺點，好好平台打出「投資本該如此簡單」的口號，利用新科技，改變金融規則。

科技改變基金遊戲規則：基金互換成創新模式

遠東商銀Bankee與科技業「好好投資」合作的基金互換案，早於 2019 年取得金管會核准函，進入沙盒實驗。直至金管會今（2021）年4月27日修正券商設置標準等法令，開放目前在沙盒中主要經營為投資人做基金交換平台的「好好投資」，改制為券商取得執照。

好好投資平台透過區塊鏈技術，讓基金免贖回，就可以以基金跟他人互換基金，有助節省手續費支出，為全球由科技公司經營網路證券的首例，也是金融監理沙盒中唯一全新商業模式，將重新定義傳統基金交易模式。

好好基金平台指出，公司突破傳統基金成交價無法當下確定，申購、贖回又需要長達7至10天等限制，透過專利讓投資人可以透過其平台，由公開的價格「基金換基金」，甚至只要1元就能交易，降低了參與市場的門檻。

監理沙盒（Regulatory Sandbox）：因應新科技與商業模式的出現，解決現行法規與新興科技的落差，故透過設計一個風險可控管的實驗場域，提供新創業者測試其產品、服務以及商業模式的環境。

一般而言，傳統基金以次營業日淨值為成交價，需承擔價格變動風險，而好好基金平台改用當日基金公司已公告淨值，作為雙方互換價格，讓基金交易價格能於當下確定，未來基金交易將成為類似股票市場之方式運作。

好好基金董事長楊少銘強調，公司是專營基金的網路券商路線，投資人能夠隨時下單投資世界各地的基金，也會積極和各大券商合作，未來商品將會更豐富

藍濤亞洲黃齊元總裁表示，好好基金是三年前在管理的「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」中第一期的團隊，當時看上好好團隊有更上一層樓的特質，將成為具潛力的金融科技公司。

他有信心的理由是：1. 好好基金平台會是能整合許多資源的平台，不只是一個工具；2. 商業模式可快速擴大並複製到國外；3. 管理團隊有金融實務經驗，是真正了解FinTech趨勢並有執行力。

前金管會主委丁克華也指出，基金當天交易完成，其效率成為最大特點，且買賣雙方都公平公正的進行交換；而普惠金融模式，更適合小資族投資。

目前平台預計營業日交易時間延長至晚上，未來只要成為好好市民（會員），全平台申購基金申購通通0手續費，僅於贖回時收0.3%；若贖回當下，基金總報酬率為負數者，能夠減免收費。

基金投資快速方便，更適合小資族

楊少銘指出，經監理沙盒實驗通過後，逐步改善基金申購費用高，交易速度慢的問題，且平台已經和超過60家基金公司合作，上架超過3700檔基金；若成為會員庫存基金100萬以下，申購、贖回基金費用都減免，投資能夠利用手機投資全世界。

平台也有特有的人工智慧功能，可以挑選適合基金，為投資人提供更好的報酬。楊少銘表示，除了有傳統申購、贖回的功能外，還發展出全台獨家像股票市場一樣的模式，直接掛單買賣，即時入帳的基金模式。

他強調，好好基金平台希望年輕人投資成本能大幅降低，自許成為台灣的羅賓漢（Robinhood），想以行動實現「結」合「富」人力量，「濟」助一般「平」民的理想不謀而合。等待這些新世代富有後，透過這樣良性循環一起實現普惠金融。

好好基金平台說明，除了注重線上體驗外，在確保客戶款券資產安全，是業界唯一給足投資 人「三重保障」的新標準，提供包含：經手的「交割款」交付銀行信託保管、「基金受益憑 證」委由臺灣集中保管結算所保管，以及取得國際 ISO 27001 資訊安全認證。

黃齊元表示，好好金融科技平台是台灣金融界的獨角獸，如今公司從小聯盟邁向大聯盟，先立足台灣胸懷亞太，未來將走向國際指日可待。

楊少銘強調，好好基金平台期待的金融科技是要用效率的方式，認識客戶的初衷與理念，並用科學方式提供每個客戶不同的客製化分析，未來所有投資人都能夠量身打造屬於自己的投資組合。

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核稿編輯：翁世航


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