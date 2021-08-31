本土新增3例、死亡1例，AZ疫苗預約開放到23歲，BNT優先開放12-17歲校園造冊、18-22歲預約

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

新增3例本土個案、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查。

日前爆出國內機師突破性感染（案16066），指揮官陳時中宣布，匡列的名單都已檢驗完畢，26人全部都是陰性。

昨（30）日傳出新竹有一名8旬長者因車禍就醫、驗出確診，並緊急在地方進行快篩。對此，陳時中今日表示，檢體在新竹檢驗4次，2陽2陰，2陽都是同一間藥廠的機器，Ct值分別為36、35。將新竹案例的檢體送到昆陽仔細複檢後，則都呈現陰性，因此未列入本土個案。

AZ疫苗預約開放到23歲，3日起可預約

陳時中表示，今日下午有59.5萬劑AZ疫苗到貨，這是雙邊購買的疫苗，從泰國廠運送過來。

前一波AZ疫苗的預約年齡開放到29歲，陳時中表示，登記的民眾有80萬5703人，加上新到的這批AZ疫苗後，施打年齡會再往下開放到23歲。只要是7月19日以前意願登記中有勾選AZ疫苗，且尚未接種的23到28歲（1998年12月31日以前出生）民眾，都可以在9月3號10時到9月4號18時預約施打。

陳時中指出，近來民眾看到BNT疫苗會進來，有些本來可以打AZ疫苗或符合預約資格的民眾想改選BNT疫苗，其中，符合資格、但未完成預約的於8月31日下午4點可以加選，已經完成預約的得等到9月11日起才能加選。

Photo Credit:指揮中心

BNT第1批約到90多萬劑，優先開放12至17歲校園造冊

針對即將到來的BNT疫苗，陳時中在記者會中透露，一批會來90幾萬劑，大約分2批到貨。等到貨的時間確認後，陳時中一定會前往接機。

BNT的接種安排，初步先開放12至17歲的學生在校園造冊接種，其他對象拿相關證明也可到醫院施打，另外會優先開放18至22歲的接種對象到預約平台做意願登記及預約。其中，12至17歲的學生會從高年級向低年級接種，接種完後再打18至22歲族群。

有記者提問，在18至22歲的族群中，是否可能開放在大學裡造冊施打，陳時中表示，這種做法不見得會比較方便，但既然學校有這樣的意見就會和教育部做討論。不過18至22歲的學生自主性也很高，在預約平台打應該是更方便的。

第二類施打人數公布，中央官員共接種1692劑

陳時中今日也針對第二類接種對象和施打情況的疑慮做出回應，他認為，大家最關心、質疑的比較不是基層工作者，例如救護車、第一線防疫人員及警消、執行居家隔離工作者，而是在政府官員。

目前為止，維持防疫體系運作之中央政府重要官員中，施打第一劑為1692名、第二劑925人；維持防疫體系運作地方政府重要官員中，第一劑施打了24793人、第二劑5886人。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航