2021/08/31,
健康

固定位置、隔板用餐、暫緩直笛課程，9月1日開學還應遵守哪些規定？

固定位置、隔板用餐、暫緩直笛課程，9月1日開學還應遵守哪些規定？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

面對9月1日的開學，各級學校都做好準備，包含環境清消、教師接種或定期篩檢，在飲食與課程安排方面，也都因應防疫進行調整。

台灣5月COVID-19疫情爆發後緊接著就是暑假，所以中小學的實體課程至今已經暫停進行逾3個月。面對9月1日開學當天，還未能接種的中小學年輕學子將重返校園集體生活，中央、地方與各級學校均審慎規劃防疫指引，做好萬全準備。

大專院校的部分，雖然距離開學還有一段時間，但教育部已將指引報請指揮中心同意，大學開學前2週將公佈實施。

落實校園環境清消、通風，教職員需接種或定期篩檢

針對高中以下學校的學習環境方面，根據教育部國教署17日所發佈的新聞稿，開學前學校就應針對校園環境，包括教室、游泳池、盥洗空間等地進行清潔消毒。開學後，也會每日視情況增加清消頻率，且維持環境的通風，即便是開冷氣也要在教室角落開窗。

學校教職員工在開學前，應完成疫苗第一劑接種滿14日。如果未接種或未滿14日，首次入校前應提供3日內快篩或PCR陰性證明，之後每7日進行1次快篩或PCR。

固定座位、隔板用餐，避免學生接觸傳染

開學後，家長和訪客原則上都不能進入校園，初入校園的幼稚園小朋友、小一新生備受考驗。學生上學前要先量測體溫，入校後除了用餐、飲水外，均需全程配戴口罩。

為了避免共用座位接觸傳染，無論是上學所搭乘的交通車、娃娃車，或是教室活動、實驗室分組，都應採「固定座位」、「固定成員」的方式實施。

用餐時間，學校應注意提供個人套餐而非合菜，學生除了以隔板入座、不得併桌，用餐時間更不能和同學交談，吃完飯則要進行桌面清消。而校內的合作社、美食街店家，也應遵守「餐飲業防疫管理措施」辦理。

學校裡的飲水機會加強消毒，且會加註只提供裝水使用、不能以口就飲。

音樂課吹直笛、體育課肢體接觸均暫緩

針對部分較難落實全程配戴口罩的課程，例如音樂課、體育課，課程都要暫緩實施或調整。

音樂課若需吹奏直笛等樂器，則應暫緩實施課程。至於室外的體育課，除了保持社交距離外，針對學生會頻繁肢體接觸的團體運動課程，老師一方面必須調整課程內容，一方面還要隨時評估運動強度、留意學生身體狀況，以落實全程配戴口罩的規定。

開學典禮、週會等大型集會，採線上的方式辦理；如果要實體集會，則活動人數上限為室內50人、室外100人，超過人數的話要提報防疫計劃給地方主管機關核准。

3億元買防疫物資，許多學校恐不夠用

教育部8月16日發函各縣市政府，會補助高中以下學校購置防疫物資及用品，例如用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等等，經費總計超過3億元。

然而，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良告訴《中央社》，各縣市、各校的資源不一，開學後防疫物資能否及時到位，需要仔細盤點。

針對未接種完成、必須進行快篩的教師，全國教育產業總工會理事長林碩杰也向《中央社》提到，教育部雖承諾會補助教師的快篩費用，但經費和其他防疫物資包在一起，許多學校光是買隔板和防疫物資就不夠用，有部分縣市更傳出只提供快篩試劑到開學後第15天，之後就要教師自費。

林碩杰表示，這些不願打疫苗的教師多半是身體有狀況，例如經醫師評估後，有潛在血栓風險，因此尚在等待莫德納疫苗，政府應以專案編列快篩費用。

大專院校指引日後公佈，入學健檢可納入篩檢

大專院校的部分，根據《自由時報》報導，教育部針對防疫訂定「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，指引提到大學開學後可以採線上課程，實體課程以80人為上限，且採固定座位、固定成員，並落實課堂點名。

此外，指引也明示新生入學健檢可以納入快篩或PCR項目，但不得作為入學資格的限制，並針對教學方式、集會活動、招生考試、校園空間開放、餐飲及宿舍等各項措施進行具體規範。

中央社》指出，教育部已經徵詢專家學者的意見提出草案，並報請指揮中心同意，預計在大專院校開學前2週通函各校配合辦理。

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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