【TNL 沙龍本週議題】對於國產的高端疫苗，你會願意施打嗎？

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本週熱議話題：你會登記施打高端疫苗？

高端疫苗於前陣子開始開放預約施打，到8月30日止，已經有64萬多人打了高端疫苗，而截至8月29日為止，疑似因接種高端疫苗死亡累積6例個案，且先前施打僅經過一天時就已傳出2起疑似接種後的死亡案例，因此已經引起各界關注。也有一些政治人物呼籲若陸續有出現相關的死亡案例、接種後嚴重不良反應的相關事件，衛福部應立即暫停施打高端疫苗，且需釐清原因向大眾交代。

指揮中心昨（30日）公布最新接種疫苗後的不良案件，累積共120例，8/27-29日累計共8件死亡，其中兩起為接種AZ疫苗後死亡，年齡為54-69歲，在接種後的2-21天發生。接種默德納疫苗後死亡的案例則有4起，年齡為67-73歲，在接種後38-50天發生。另外2例則為接種高端，分別為40、46 歲，於接種後的2-4天發生。

而針對台中一位女性的個案，指揮中心發言人莊人祥表示，她於27日接種高端疫苗，當時並沒有不舒服的情況，但於29日傍晚與家人聊天時，卻出現「全身抽蓄、雙眼上吊」等症狀，及時送急診之後，個案到達醫院的意識清楚，但各項檢查均無明顯異常，症狀緩解之後已於昨日上午返家。

根據我們之前整理的文章，可以看到高端疫苗是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為20歲以上，接種劑次為2劑，間隔28天。該疫苗不得與其他廠牌交替使用，接種間隔需經過至少14天。

而接種高端疫苗後可能發生的副作用，大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，但勿揉抓接種部位。常見的不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

對於國產的高端疫苗，你會願意施打嗎？或是你有什麼其他看法呢？

歡迎於文章下方與大家進行討論！

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核稿編輯：楊士範