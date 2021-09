《來問問哲學家》：科學跟宗教註定衝突嗎？到底有沒有所謂客觀的真理？

文:伊恩・奧拉索夫(Ian Olasov)

科學跟宗教註定衝突嗎?

雖然很難分得清楚,不過這裡其實有兩個問題。首先是邏輯問題:科學信念和宗教信念之間在邏輯上能一致嗎?還是註定矛盾?或者,它們會影響彼此有道理的程度嗎?再來是實務問題:不管是以個人來看還是整體社會來看,宗教活動對科學來說是支持還是阻撓?

這兩個問題的答案都是:以上皆是。邏輯上來說,若我們右手拿著一組本身一致的科學信念,左手拿著一組本身一致的宗教信念,而這兩組信念使用的概念並不相同,那兩組信念之間就不會有衝突。【作者註:Google「克雷格內插定理」(Craig’s interpolation theorem)可以找到這個命題的證明。】所以,例如說,假設我的宗教信念只處理特定的道德和超自然概念,假設我的科學信念不處理這些概念。這時候,只要我的兩組概念各自沒有內在衝突,它們湊在一起也不會有衝突。生物學家古爾德(Stephen Jay Gould)說的「不相重疊的權威」(non-overlapping magisteria)也是類似意思。

確實有些人以上述這種「井水不犯河水」的方式持有宗教信念,或者至少試圖這樣做。不過歷史上宗教信念被科學推翻的例子以及兩者衝突的例子,一樣不少。隨便翻閱懷特(A. D. White)的《基督教世界的宗教與科學戰爭》(A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom),就可以發現人們在歷史上不同的時刻,曾基於宗教理由去相信種種違反科學的事情,包括:地球另一邊沒人居住、地球(特別是耶路撒冷)是宇宙的中心、每個物種都是上帝創造的、地球表面只有七分之一被水覆蓋、宇宙的壽命不到六千年、諾亞方舟故事裡的洪水造就了我們現在看到的那些化石。

有沒有可能,科學和宗教信念雖然沒矛盾,但多少會影響彼此?這個問題就比較微妙了。在過去,天文學家克卜勒(Johannes Kepler)發現太陽系其他行星就跟地球一樣擁有自己的衛星,當時克卜勒從一些宗教理由推測,這些行星應該也跟地球一樣有人居住。當然,現代有宗教信仰的人多半接受宇宙中其他天體並不像地球有多種生命棲息,但從克卜勒的推測,顯然可以看出有些宗教信念跟「宇宙廣遼,罕無人跡」的想法衝突。

另一方面,宗教和科學有時候也會互相加成。在牛頓之前,許多科學家認為科學必須建立在機械論的說明上:以微小零件之間的運轉推拉,來說明萬物流變。這種「機械論哲學」(mechanical philosophy)之所以在當時流行,也跟那時候的神學想像脫不了關係:上帝創造世界,上好發條,然後放手讓世界開始運轉。在現代,心理學家則為佛教關於冥想和專注的訓練找到了佐證。(當然,有些人可能不覺得佛教算是宗教)總之,科學和宗教之間可以有各種關係,從完全的邏輯衝突,到攜手共進的夥伴,端賴我們討論的脈絡和議題。

那麼,若先不談邏輯,科學和宗教在實務上相容嗎?得先說,其實許多人之所以從事科學,跟他們的虔誠信仰脫不了關係。例如說,像帕拉塞爾蘇斯(Paracelsus)這樣的近代物理學家,或者說「煉金術師」,在他們的著作裡,自然和超自然是很難區分清楚的。當時具有神學基礎的科學家,往往把科學研究當成一種「自然神學」(natural theology),期待藉由探索自然的規律,來了解神的心意。

當然,也有宗教勸退科學的例子。像是巴斯卡,他在改宗之後放棄了顯赫的科學和數學工作。要不是因為反科學的宗教宣傳,過去和現在的世界都會有更多科學家。在整個社會的層級,也有類似事情發生。例如,照社會學家莫頓(Robert Merton)的說法,新教傳統促成了近代英國實驗科學的進展,而天主教會對伽利略的迫害,則促成了日心說(heliocentrism)在非天主教國家的流行。

當然,科學受到宗教機構或主流宗教思維壓迫的例子也很容易想見,例如當代美國的幹細胞研究。最後,或許你好奇的並不是歷史上出現過的那些科學是否跟宗教相容,而是當科學發展到最真最完整的地步時,它會不會跟你喜歡的宗教打架。這問題我恐怕就無法回答了,因為我沒有那麼懂科學,並且也沒有那麼懂你。不過到了這一點,或許你也可以反過來想想:為什麼你會想要有宗教信仰?

到底有沒有所謂客觀的真理?

當有人問這種問題,他心裡想的可能是好幾種東西。有時候他關注的不是真理(truth)而是信念,像是「到底有沒有什麼東西是放諸四海所有人都共同相信的?」或者「我們的信念是否都受到我們的社會處境和生命經驗『污染』,因此總有部分主觀?」

相對地當發問者專注的不是信念而是真理,他想知道的可能是「有什麼事情是憑自己為真的嗎?還是說所有事情都是相對於個人、文化、概念觀之類的東西?」或者,他想知道的可能是「獨立於心靈的真理(mind-independent truths)存在嗎?還是說一個東西是否成立,總是取決於人怎麼思考和應對它?」以下,我們一個一個討論上述這些說法。

有沒有什麼東西是放諸四海所有人都共同相信的?老實說我不知道,不過我覺得這無所謂。就算某個人認為一加一等於三,這似乎也不會影響我該如何思考和行動。(哲學上有個問題叫做「系譜焦慮問題」〔the problem of genealogical anxiety〕,和這有點關聯而且更可怕。你有沒有想過:自己之所以持有特定的政治立場或科學看法,這並不是你「獨立」思考並評估證據的結果,而純粹只是因為你剛好出生和成長在特定的時間和環境裡?系譜焦慮問題可能會讓你對自己過去持有的信念頓失信心,但這問題並不是來自於你發現存在有某個人想法跟你不同,而是來自於你發現:自己之所以持有目前的信念,其原因跟這些信念是否為真,其實無關。)

人的信念是否都受到我們的生命處境「污染」呢?這個問題也滿模糊的。當我們說信念受到污染,我們心裡想的可能有幾種情況:

該信念成立與否,會影響當事人的利益。

該信念是出於情緒。

該信念背後的證據無法被其他講理的人(reasonable people)接受。

那「信念」其實不是信念,而是情緒之類的態度。

照上面任一分類,你都可以發想出比較「不受污染」的信念例子,在這種情況下,你或許可以說它們就是在該分類底下相對客觀的信念。不過在這些討論背後,我覺得也有一個值得思考的問題:在什麼情況下我們會推崇這些「客觀」?我們的推崇有道理嗎?例如說,有時候你會想要跟沒有利益關係的人討論,來得到比較公平的諮詢意見。但有時候局內人反而會更了解情況。像預測市場(prediction markets)有時候就是這樣。總之,為什麼我們有時候喜歡客觀,有時候似乎又需要主觀?

有什麼事情是憑自己為真的嗎?還是說凡事都是相對於某個東西?要思考這問題,我們可以想想:哪些東西鐵定是相對的?為什麼我們認為這些東西是相對的?例如說大家都會同意:東西在左邊還是在右邊,這是相對於觀看位置;而現在是幾點,則是相對於你位於什麼時區。就是因為這些東西是相對的,所以有時候會出現意見看起來不同的情況。

假設我在布魯克林,回報說現在下午一點,我兄弟在加州,回報說現在是上午十點。如果你不了解現代人討論時刻的方式,可能會認為我們對時間有不同意見。當然,事實上並非如此,我們說的是同一個時間,我們看起來意見不同,但那只是表面。要說明這些事情,我們就需要相對性。另一種更微妙的相對性,來自愛因斯坦的相對論。根據這理論,「共時性」(simultaneity)是相對的,兩件事情可以相對於某個參考系(frame of reference)同時發生,相對於另一個參考系則是不同時發生。共時性是相對的,這說法所以被廣為接受,是因為它可以從相對論推論出來,而相對論受到很多證據支持。

【作者註:這裡我跳過了一個好玩的科學哲學問題。這個問題剛好也能協助我們思考科學的世界觀和常識之間是否相容的議題。在愛因斯坦之前,幾乎所有人都認為同時性是絕對的,不是相對的。然而,當愛因斯坦發掘出同時性不為人知的一面,他發掘的到底是什麼?愛因斯坦會說,他發現了同時性是相對於參考系,不是絕對的。但我們似乎也可以說,愛因斯坦發現的其實是:當初人們以為的絕對的同時性其實不存在,存在的是另外一種東西:相對的同時性(relativistic simultaneity)。

我們甚至可以說,雖然愛因斯坦發現了相對的同時性這種現象,但兩個東西某意義上依然可以絕對同時,例如,它們有可能相對同時,並且基於同一組參考系。每當我們使用愛因斯坦的說法來討論,都預設了特定的詮釋。然而,我們是如何選擇這些詮釋的呢?(事實上,每當科學新發現導致我們得要修改自己對於世界的常識觀點,我們都可以問這個問題)負責任地說,其實我也不知道。】主要是說,相對論有許多新奇令人驚訝的預測,而藉由科學實驗,這些預測多多少少都受到了印證。

所以,要知道某個東西是不是相對的,我們有兩個方法可以判斷。我們可以觀察它是否能說明某些表面上的意見不合,也可以考究它是不是某個相對性理論(relativistic theory)的理論結果。然而,這兩種方式都無法指出真理是相對的。首先,當一個人主張某件事,另一個人主張相反的東西,他們之間通常是真的有意見不合。再來,據我所知,也沒有任何理論既蘊含真理是相對的,又能做出種種新奇預測並受到實驗印證。所以在我看來,目前我們沒什麼理由支持真理的相對性。

那麼,獨立於心靈的真理呢?這種真理存在嗎?還是說一個東西是否成立,總是取決於人怎麼思考和應對它?首先,確實有一些真理並非獨立於心靈,而是仰賴心靈才得以存在。像是那些關於我們如何想和如何做的真理,例如我喜歡哲學、我早上帶著小狗散步⋯⋯這類。更好玩的例子是人造物(social or artifactual kinds):什麼是椅子、鈔票、紙鎮?什麼是圖書館?這些都倚賴人們有哪些想法、如何和物件互動。

東西倚賴於心靈,有時候可能確實讓人擔憂。有沒有可能我們過去認為某事物是獨立成立,並不倚賴人的想法,但後來發現情況正好相反?事物的顏色是獨立成立的嗎?時間流動的方向是固定的嗎?更不用說,如果道德、性別、種族其實端賴我們怎麼想,那世界會有多亂?不過,這裡我們要面對的問題是:是否所有真理都不獨立於心靈,全都仰賴心靈?

我認為並不是這樣。若某個真理倚賴心靈,那如果心靈不存在,或者我們想的和做的跟現在完全不同,那這個真理的處境就會改變。舉個例子,假若「一大氣壓下,水在攝氏零度結凍」這個真理倚賴心靈,那麼,如果人們對此事有不同想法或行動,或者如果根本沒人存在,那水的冰點就會改變。當然,你可能會說,如果我們對此事有不同看法或行動,那「水」這個詞可能指的是完全不同的東西,或者我們可能用不同的單位來量溫度。

不過這些跟主題其實無關。不管我們是否用「水」來指稱水,不管我們用攝氏還是什麼其他單位來測量溫度,水在一大氣壓下都會在攝氏零度凍結,這個現象不但是在我們還沒理解水或溫度時就存在,甚至是在人類誕生前就存在了。(要是你不信,可以去查一下南極冰蓋存在多久了。)上面的例子證明了至少有一個真理不倚賴心靈。參考這做法,我相信你可以舉出更多例子。

總之,如果你心裡想的「客觀真理」符合上述任一項,那就沒什麼好擔心的。不過,我們當然還沒窮盡所有問題。當人們為「客觀真理」的存在而擔憂,這些擔憂跟一些哲學問題往往只差臨門一腳,像是前面提到的系譜焦慮問題,以及像是為何我們應該尊崇各種關於信念的客觀性?要怎樣才能確認某個東西是相對的?日常生活中,到底有多少事物其實倚賴我們的心靈?當你跟別人聊到客觀真理,我鄭重推薦你把話題引往上面這些重要而有趣的議題。

