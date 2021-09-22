三分鐘看懂「森林碳權」：森林碳匯要如何轉成可買賣的碳權？

文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）

最近幾家紙業公司紛紛發新聞稿說他們在哪裡大規模造林、取得碳權，形成碳中和產業鏈，媒體聞風而至，發明出股市新名詞「碳中和概念股」，同一時間中國大陸也啟動全國碳交易市場，取得碳權竟比綠電憑證還熱門！

綠電憑證你得花錢買，碳權卻可以拿來賺錢，於是老闆交代你去好好研究，寫一份建議報告書。你上網查資料，開始覺得怪怪的，樹木是紙業公司拿來造紙的原料，才有所謂的產業鏈，但是把樹砍了就沒吸碳了，怎麼還會有碳權？

各國政府這麼積極準備推動碳中和、淨零排放，底下的企業真的準備好了嗎？別的國家我們不知道，但你一定能猜到，臺灣肯定沒有準備好。

這幾個月綠學院拜訪很多排碳戶，幾乎所有企業對政府碳管理政策都是一頭霧水，只好說我們種樹可以吧，但是當你接著問他打算怎麼種，他就會開始問你下面這些問題：

森林碳匯是不是碳權？如果不是，森林碳匯要如何轉成碳權？聽說要找人認證才能賣森林碳權，可以找誰認證？還有，森林碳權值多少錢？買土地的預算恐怕比能賣的碳權還高，要造林多少公頃才划算？要等多久才能開始買賣？哪裡可以進行買賣？

碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫依序為森林、海洋、土壤

碳匯（carbon sink）是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，也有點像外匯存底，通常不動用。

地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫就是森林，植物吸收空氣中的二氧化碳行光合作用，樹木可以把空氣中四公斤的二氧化碳轉成一公斤的木材放到肚子裡，一棵樹木有生之年大概可以吸收900公斤的二氧化碳。不過你也別因此就以為碳排有解了，人類活動的碳排放速度比樹木吸收的速度快更多。

另一個厲害的倉庫是海洋，可是海洋上面沒有蓋子，因此二氧化碳可以自由來去，而樹木把二氧化碳吸在肚子裡形成固碳效果，直到它死掉倒在地上二氧化碳才會跑出來，兩者高下立判。土壤也可以吸收二氧化碳，只是吸的量不夠多。森林是地表最強的倉庫，有最多的碳匯，但森林碳匯不見得可以變成森林碳權。為什麼？

人有生老病死，樹木也有生老病死，樹木吸收二氧化碳的能力在20年生會達到頂峰，接下來隨樹齡增加下降，到了60年生、80年生，將二氧化碳轉換成木材的能力就變得非常緩慢。

森林碳匯不是理所當然的碳權，需要加工、認證之後才能轉成可買賣的碳權

而是否有資格得到碳權，認證準則之一就是要確認這些樹木有在「工作」把空氣中的二氧化碳吸收掉，換句話說，就是樹木有長大，才有碳權。

如果你家有一大片日據時代就存在的老樹林，你想拿來申請碳權變現，這錢大概你賺不到。日據時代迄今超過80年，樹木多已經休養生息不工作了，沒有替氣候緊急狀態盡一份心力，自然也不會發碳權給你。

Photo Credit: 中央社

這同時也解釋了為什麼前一陣子台糖要把屏東一塊面積二百公頃、上面是20年生的人造林砍了作「營農型光電專區」引起反彈，因為太陽能只能減少排碳量，大氣中二氧化碳的總量並沒有減少，而樹木有移除大氣中二氧化碳的能力，而且如果是一個很有資格的森林生態系，除碳匯功能之外，還有水源涵養、淨化空氣、水土保持、逆轉土壤劣化、生物多樣性等價值，這兩者完全是不同的量級。

碳驗證標準VCS取得先天優勢，現在已經是全球最普及的森林碳權認證方式

因此，國際上森林碳權很值錢，不過要將森林碳匯轉為碳權，需符合監測、報告與驗證機制（Monitoring, Reporting and Verification, MRV）。

許多年前，京都議定書正式將造林與再造林活動納入其清潔發展機制（Clean Development Mechanism, CDM）計畫中，原始的用意是允許已開發國家透過在開發中國家實施造林與再造林CDM計畫，來抵消其部分溫室氣體排放量。開發中國家常常有大面積的森林或林地，透過碳交易，讓已開發國家取得碳權，開發中國家有收入來維持森林經營，達到雙贏。這個碳權自然不能亂給，需要有認證標準，也就是要通過MRV。

一個碳權認證裡面至少有四個角色，遊戲規則制定者、申請者、輔導團隊、查驗單位。

非營利組織Verra是聯合國清潔發展機制下的審查人，它就扮演遊戲規則制定者的角色，參考上面說的聯合國的CDM方法學，成為碳驗證標準（Verified Carbon Standard, VCS），也兼查驗單位角色，自己給別人MRV，現在已經是全球最普及的森林碳權認證方式。

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我們熟悉的SGS、BSI、DV等公司也可以擔任查驗單位，但這些公司要進入這個機制，也要先向Verra申請，符合他們所定的資格，才能成為查驗單位。當申請者自己申請或是找輔導團隊幫你申請，通過VCS標準進行MRV，你就成功把森林碳匯轉為碳權，可以在交易市場中買賣了。

看到這裡，想必你已經躍躍欲試了吧。下一篇，我將以VCS標準為例，示範如何讓本地的森林取得國際認證的碳權，也許你會發現，森林碳權比綠電憑證更值得入手！

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航