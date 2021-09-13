《教養的秘密》：不打招呼≠沒禮貌，錯誤解讀只會讓孩子更討厭社交

文：王宏哲

不打招呼≠沒禮貌，錯誤解讀，孩子更討厭社交

我在上節目時，幾乎都會被問到「孩子不打招呼」這個問題。這實在跟父母有沒有在教禮貌沒什麼太大的關係。我常問一件事，大家都叫孩子遇到人要打招呼，但大人有先打招呼嗎？事實上，十個有九個沒有！我認為，對於這件事，

父母或教養者要注意以下三個觀念。

看到孩子不跟人打招呼，就說人家沒在教的，通常都是理論育兒派（覺得天底下每個孩子都該有禮貌），或不懂眼前這個孩子的氣質。當然也有可能是大人自己跟孩子玩不起來，因下不了台階而說的話。 當爸媽聽到別人批評「沒在教」時，千萬別馬上把「不打招呼」跟「沒有禮貌」劃上等號。就像守規矩、不亂跑跟不吵鬧都是種禮貌一樣，不是只有打招呼。而且，自己身體力行先打招呼最重要。 有些孩子會很氣一直被要求「要打招呼」這件事，一來他還沒準備好，二來他不見得對每個對象都那麼喜歡，你用強迫的方式，最後會讓他更反感，於是他就更不想照著做。

我常說每個孩子的理解、表達、學習有所不同，當然他們也都有自己的社交力發展，這在「平時」就要培養，而不是「臨時」養成的，趕鴨子上架，實在不是好方法，父母可以看看下面這些技巧。

Photo Credit: 時報出版

社交力，先從分享行為開始

很多孩子在東西一拿到手，就認為是自己的了。該不該教分享？爸媽傷透腦筋，也不知道怎麼教。孩子這樣算是有社交障礙嗎？以後進幼稚園該怎麼辦？

提到孩子的社交及人際的困難，許多人會想到的是泛自閉症，但其實大多數孩子，是正處於不懂分享的年齡，或經驗太少，導致跟其他孩子總是玩沒兩下，就惹得別人很生氣。其實，強迫分享不對，但都不訓練也不對。

分享這件事跟孩子的遊戲行為發展有關。一般發展里程碑的進程是從單獨遊戲（世界我最大），到孩子會平行遊戲（你有什麼我就要什麼），到孩子可以共同遊戲（我們一起更好玩）。而一起玩的情況，通常會在兩歲至兩歲半以後才出現，所以太早練，會不自然；而太晚開始，則會影響團體能力。

像以下幾種情況，都是孩子缺乏社交力的表現。

孩子到公園就是看同儕玩，自己都不玩。

在親子館裡，一群小朋友在一起玩，只有自己的孩子在旁邊獨自玩，不想過去一起參與。

孩子都只黏大人，要有父母長輩陪才會和其他小朋友接觸與互動。

現在的家庭都生得少，或者親朋好友間生育的年齡有些落差，變得孩子有固定玩伴的情況不多。

不知道爸爸媽媽有沒有想過，其實孩子和大人互動，要遠比孩子和孩子互動來得容易多，這不見得是語言問題，而是大人和孩子互動時，自然就會變化語調，豐富臉上的表情和肢體動作，大人也能隨著孩子的反應去調整自己的反應。

但孩子是沒有辦法這樣的，要他們去理解其他孩子的意圖和行為會更困難，尤其是氣質上較易焦慮或小心的孩子會顯得更加被動。

了解孩子的社交發展，才能對症下藥

你以為零到三歲的孩子只能被動地等待他人來照顧與關懷嗎？其實，即使是初生的嬰兒，也早就準備好與人互動，有主動尋求回應的能力。可是發展到後面，為何有些孩子竟然變成不愛打招呼了？究竟孩子社交能力發展的進程如何呢？

如果按照不同的年齡階段來區分，可約略分為以下幾個進程。

進程一：0-1歲

喜歡注視人臉、聽人說話的聲音。

對柔和聲音的感官刺激會以微笑回應。

能辨識出爸爸媽媽的聲音。

喜歡被人逗，和人玩。

對他人情緒較敏感，特別是主要照顧者和寶寶，當別人哭泣時自己也會跟著哭。

對母親的依賴會逐漸加深，在六個月起逐漸和主要照顧者建立「依附關係」（一歲時是高峰，直到一歲半左右）。

六、七個月大起，會對陌生的人或地方感到害怕。

進程二：1-2歲

懂得表現親密，會向兄弟姊妹、親人、寵物、玩具表示關愛。

展現幽默，會逗大人笑。

喜歡社交，注意傾聽大人談話並模仿。

用一些舉動引起大人注意，如拍你、甚至咬，或做不應該做的事。

任何事都想插一腳，以自己為中心，較自我。

喜歡牽著大人的手，甚至老是討抱，這樣比較有安全感。

能辨別簡單的圖片或人物表情，例如笑笑和哭哭。

進程三：2-3歲

學習分享，通常會由輪流開始，但仍屬困難。

想獨立，但又會尋求大人的認可與讚美。

容易因反抗權威而發脾氣、表現敵意。

從一、兩歲前的獨自遊戲，進入平行遊戲的階段。孩子一起玩時，雖是各玩各的東西，但會逐漸注意到彼此，甚至出現一些模仿行為。

能辨別更複雜的人物表情，例如喜怒哀樂。且開始會知道產生情緒的原因，例如寶寶哭哭是因為肚子餓。

居家親子小遊戲，提升孩子的社交力

研究證實，與父母互動越多的寶寶，孩子的認知反應會越聰明喔！以下的小遊戲，爸爸媽媽陪孩子一起玩！

＊和寶貝一起玩鏡子遊戲，方法如下。帶著寶寶認識不同表情，例如扮鬼臉、擠眉弄眼，記得表情越誇張越好，同時也可以告訴寶寶一些有關表情的字眼，例如「寶寶笑笑臉」、「媽媽哭哭臉」。接著，讓孩子觀察鏡子裡的自己，玩問答遊戲。例如，指著寶寶的鼻子問：「這是誰的小鼻子呀？」

＊媽媽、爸爸和孩子互動時，音調應該多加變化，生氣可以低沉，開心可以高昂，讓孩子能清楚分辨情緒變化。

＊給予不同的環境刺激，多外出接觸大自然、親子館，和其他孩子互動。較怕生、適應時間需較長的孩子，爸爸媽媽應從小團體開始，別急著「推」孩子去互動，讓孩子多觀察，爸爸媽媽從旁講解。

＊如果孩子的遊戲相當制式化，不易改變，也不看爸爸媽媽怎麼玩，可以試著模仿孩子的行為，了解孩子的遊戲方式，從中加入孩子的遊戲。親子間的互動，爸媽別出手太快，因為大人喜歡的玩法，不一定是孩子喜歡的玩法，限制太多，會破壞玩樂興趣，搞得孩子不愛在共同遊戲中與人情感交流。

＊透過讀繪本親子共讀的方式，讓孩子練習觀察書中的細節及故事發展，家長也可透過問問題的方式來確認孩子的狀況（比如：「你覺得兔子發生什麼事了？」、「兔子跟烏龜是好朋友嗎？為什麼？」、「小英哭了，是為什麼呢？」），很多家長在帶孩子看書時會掉進看字念書的陷阱，其實在四、五歲前的繪本共讀，「帶著孩子看圖說故事」這件事比較重要。

＊親子一起玩「請你跟我這樣做」的遊戲，像是：五官（鼻子、眼睛、嘴巴⋯⋯）、肢體模仿，配合著音樂更好。例如唱「頭兒肩膀膝腳趾」的歌時，也跟著做動作。

＊玩假扮遊戲，例如：扮家家酒、角色扮演。亦可從繪本的故事內容中，選擇扮演的角色。家長甚至可以選擇孩子較易遇到、或不喜歡的情境來做扮演，例如：看醫生打針、剪頭髮、看牙醫、上幼稚園、去公園玩等。

＊透過收玩具的過程中建立眼神的接觸 （首先可先建立收東西的行為模式，進而必須有眼神接觸，才可放手給孩子，將玩具放置籃子中）。甚至在收拾的過程中可以放入不符合情境的物品，看孩子是否有注意到。

＊玩比手畫腳遊戲，這樣的遊戲可以培養孩子豐富的肢體表情，也可以讓孩子不用透過語言，就能了解他人的想法，這對心智解讀能力的培養和同理心的建立相當重要。

＊藉由大動作練習視覺專注，例如：丟接球、拍氣球、踢足球、追泡泡或雙手拍泡泡等，有助於社交活動進行時的持久。

不過，不論親子間是進行什麼樣的遊戲，最重要的還是家長多陪伴擁抱，多觀察孩子、多鼓勵互動！別總想培養孩子早點獨立，就減少了陪伴，因為與家人的互動式語言及遊戲經驗，是未來進入團體社交的基礎。

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書籍介紹

本文摘錄自《教養的秘密：無效管教Out，科學育兒In，兒童發展專家王宏哲的新世代教養術》，時報出版

作者：王宏哲

繪者：瘋熊

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不打招呼≠沒禮貌。可能孩子還沒準備好，又或是他不見得對每個對象都那麼喜歡，若用強迫的方式，最後會讓他更反感、更討厭社交。

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬