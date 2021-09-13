《教養的秘密》：飯，一定要吃完最後一口？四種錯誤的飲食教養迷思

文：王宏哲

【飯，一定要吃完最後一口？限制，將造成健康的危機】

我今天早上看到一個媽媽留言：「我們家小朋友的每一頓飯，碗都被塞得滿滿，很怕他們餓著。」還有其他媽媽寫道：「孩子挑食、含飯不吞、只吃肉不吃菜、只吃菜不吃肉、不愛喝水。」看來，做父母的，都常常因為孩子的飲食問題而感到擔憂，有時甚至還會理智線因此斷掉。

還餵得下就代表沒吃飽？四種錯誤的飲食教養迷思

想要孩子好好吃飯，一定要培養快樂的動機，讓孩子吃得盡興。而關於「吃飯」這件事，家長有太多的迷思了，因此讓大人小孩都不快樂。

迷思一：不可以用手抓食物

大人往往認為吃飯規矩要從小建立，不然會養成壞習慣。例如：不可以用手抓食物、一定要坐著吃、飯就是要吃完，每次都剩不僅浪費又會養成習慣。

正確觀念

國外已經有研究發現，從副食品起就讓孩子用手吃東西，享受吃東西的樂趣，自己決定要吃多少，然後追蹤其飲食習慣，發現長大後有挑食行為的比例，相較於大人一直用湯匙餵食者少。當自己不能有選擇食物的權利，吃飯又有一堆限制規矩，如果要能享受吃飯，那簡直天方夜譚。

迷思二：多餵還吃得下，就是沒吃飽

孩子說不吃了，但明明多餵些也還吃得下，或吃完飯孩子就吵著要吃零食，又或晚上還在討奶，一定是沒吃飽，下次應該要餵孩子多吃一點。

正確觀念

引起食慾的中樞是在大腦中的下視丘，而不是胃，所以儘管胃已經有脹滿的感覺了，我們的大腦通常會先忽略這個訊息，直到二十至三十分鐘才會讓你意識到自己真的飽了，這就是為什麼我們往往吃下的會比胃需要的食物更多；也是為什麼孩子說飽了，我們卻還可以再餵進一些食物的真相。

另外，有些時候，你會不會也想要在吃完飯後，再吃一些其他的食物呢？同樣地，對孩子來說，當吃進含較多蛋白質或纖維的食物時，會增加飽足感，可是對於這類食物，因為孩子的咀嚼能力有限，因此能攝取到的營養相對較少，孩子相對也較容易餓，這是正常的，而不是孩子沒吃飽呀！大人冤枉呀！

迷思三：餐餐都要什麼都給足

孩子正在成長，營養就是要豐富，飯菜肉水果每樣都要給足。副食品也應該每一餐什麼食物都加進去！

正確觀念

孩子一天有五到六餐，營養素的計算方式應該以一整日吃進的份量為準，而不是每餐都要到達建議量。

迷思四：飯後有點心，孩子正餐才會吃得更好

吃完飯就給點心，會讓孩子吃得更多更好！

正確觀念

根據近幾年來的研究顯示，吃飯有壓力、或者是利用點心來誘導小朋友進食，只會讓甜點、零食顯得更誘人，反而會消弭孩子選擇健康食物的內在動機，而且更會強化孩子的挑食行為，破壞用餐氣氛。

Photo Credit: 時報出版

孩子，好好吃飯有這麼難嗎？

至於孩子，吃飯也常有些「症頭」。在破除迷思後，也該有對症下藥的策略吧！

飲食常見問題一：孩子常沒吃幾口就跑掉了

很多小朋友在吃飯時很沒耐心，吃了一、二口就跑掉，爸媽都很煩惱該不該把他們抓回來繼續吃。

我的看法是這樣：有些孩子年齡較小，注意力只有五到十分鐘，家長要把握餵食的時間。至於孩子跑掉父母該不該把小孩抓回來，我建議不用特別去追，因為如果你追著去餵孩子，就會養成他的壞習慣。不用擔心孩子會因為不追著餵就吃不飽，即便你追著再多餵一、二口，「孩子覺得的飽」跟「大人覺得的飽」也都是兩件事情，教養者往往都會有「大人覺得你沒飽」這種想法，其實不應過度期待孩子會把食物全部吃光。

我會試著去引導，將孩子的注意力轉移到餐盤，運用餐盤中的食物或餐具（如：學習夾），讓他們可以自己動手夾食物。你若是餵他吃、逼他吃，孩子就只會注意手中的玩具。早期教育的重點不是吃多吃少，而在於誘發孩子的飲食動機。

飲食常見問題二：大人幫忙夾太多菜，份量過多

長輩在餵食小朋友的過程中，常常會將飯、菜、肉都添得滿滿的，家長也喜歡幫孩子多夾一些。當孩子看到這麼大一盤（碗），又要把它吃光，其實會不開心，吃的意願就會降低。而且重點是，這樣孩子最後吃進去的總量，絕對不是一開始你覺得剛好的量。

我們可以試著反其道而行，將每一餐都裝得少少的，飯跟菜的量可以是一個手掌大；或是遵從「拇指定律」，就是按照孩子的年齡給予相對的量，例如兩歲的孩子，紅蘿蔔、花椰菜，都給兩小匙，就已經足夠。吃多吃少不是重點，重要的是他能不能吃完。

吃飯不專心，往往是因為孩子在飲食中找不到成就感。

有些孩子到了一個階段，就會開始搶筷子、或是搶父母的碗，都是在尋求成就感及獨立的展現。

若孩子已邁入三歲以後的階段，我建議父母讓孩子自己動手夾菜、吃飯，讓孩子決定自己的份量。有一次我就這樣讓孩子自己吃飯，每道菜數量都很少，但當我問他還要不要吃的時候，孩子竟然說他還要再吃、還會餓。

台灣小孩多半都不知道什麼是「餓」，還有種所謂「三加二餐」的做法，對於更小的小孩也會拼命地餵奶。但其實孩子只要過了兩歲，大人吃什麼，孩子就跟著吃，不要再一直餵奶。如果不讓孩子試著吃其他的食物而只餵奶，正餐又怎麼會吃呢？

另外，你有沒有發現帶孩子到外面吃飯，孩子就是喜歡餐桌上瓶瓶罐罐的配料，父母在家其實可以善用這一點特性，讓孩子自己動手加天然的配料，好玩又好吃，例如白芝麻及黑芝麻、海苔絲、小魚乾、魚鬆及肉鬆等，一定比開著電視餵孩子吃飯來得好很多。

飲食常見問題三：吃飯拖拖拉拉，時間過長

很多家中有小孩的家庭，到了吃飯時間往往都要耗費一、兩個小時。很多家長都感嘆，吃飯如打仗，好累、好長、好難餵。正常的飲食時間，我建議抓在半小時即可。時間一到，就把碗盤餐具收走，若這個原則掌握好，幾次下來，孩子就會去留意時間，在時間內吃完一頓飯。

兩歲以後的孩子以正餐為主，奶及點心為輔，零食無限制供應的壞習慣，會讓孩子在吃正餐的時候，吃不多也吃不好，變成本末倒置。接近正餐前的一小時，麵包、點心不要吃。

另外，也可以提早開飯的時間。孩子並不喜歡「自己吃」那種被大家盯著看的感覺，大家「一起吃」，可減少孩子的不自在感。幼兒園就是一起吃飯的，我覺得這也必須融入親子家庭中。從這些簡單的步驟開始做，孩子吃飯的時間，就不會像打仗這麼痛苦了。

「吃得完」才是快樂吃飯的重點

而孩子到底要吃多少才會飽？媽咪們總是被埋怨，是不是因為沒有逼孩子吃，才會讓孩子這麼瘦？孩子到底要吃多少的迷思，依舊沒有解開。

對於五歲前的孩子，爸媽總是很難抓到孩子的食量；至於一至三歲的孩子，受限於語言和抽象感受還在發展，要知道孩子飽不飽，那就更難了，孩子常常頭一撇，說不吃就不吃，不然就是在餐椅上像隻毛毛蟲一樣動來動去不安分，讓餵飯變成十大最讓爸媽頭疼的育兒問題之一！

有一次，一位知名小兒科醫師、也是我的好朋友黃立心醫師，跟我聊到，應該放手讓孩子自己吃飯才對，對此我相當同意。這位超會做飯的醫師媽咪還說：「如果讓他們自己吃，他們都會只吃一點點就說『飽了』，但看看孩子吃的量，我通常會覺得非常不可思議，心中產生數萬個OS：這樣真的會飽嗎？」其實，這個秘密是：「孩子只要吃到不餓的感覺，他們就會說『飽了』。」

現在的孩子，很少有饑餓的感覺

這也讓我想到我先前到幼稚園演講後，留下來參觀的經驗。一堆中班左右的孩子，自己練習吃飯，又快又好，臉上充滿著該吃飯的表情，當場讓我跌破眼鏡。他們跟我們每天在家搞這些不肯好好吃的孩子，真是大相逕庭。難道就是要等到孩子上學，感受到團體的氣氛，才會學到「好好吃飯」這件事嗎？

等到我往前走近一看，發現每個人的碗裡，飯只有像雞蛋大小的一小球而已，肉菜魚都有，但份量都很少。我那時也才明白，原來這麼簡單的方法，而且「讓孩子吃得完」、「不用讓孩子吃到太飽」，才是飲食早期教育的超級重要原則！

此外，很多家長不敢讓孩子吃海鮮，原因是怕孩子過敏，如果是較小寶寶或剛換副食品階段，當然先不要試。但周歲後，二歲、三歲⋯⋯年紀漸長後，排除嚴重過敏外，如果依舊不讓孩子吃魚吃海鮮，可能不利於專注力發展。增加孩子專注有「五多三少」的均衡攝取原則，能幫助孩子發展好智力及好體力。

Photo Credit: 時報出版

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書籍介紹

本文摘錄自《教養的秘密：無效管教Out，科學育兒In，兒童發展專家王宏哲的新世代教養術》，時報出版

作者：王宏哲

繪者：瘋熊

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飯一定要吃完最後一口？還餵得下就代表沒吃飽？吃完飯就給點心當獎勵？錯誤的飲食教養迷思，會造成健康危機。

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬