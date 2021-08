害怕成功？自我懷疑？認識冒名頂替症候群

文:Samm

你有否曾經覺得自己配不上成功和讚美?儘管別人對你的表現給予肯定,你仍然會質疑自己的能力。你也許會覺得自己的成功僅僅歸於運氣和別人的幫助,甚至認為自己是一個「冒牌者」。若然你對以上有共鳴,你可能患上冒名頂替症候群(imposter syndrome)。

甚麼是「冒名頂替症候群」?

冒名頂替症候群別稱冒名頂替現象(imposter phenomenon),源於心理學家Pauline R. Clance和Suzanne A. Imes在1978年發表的研究。研究發現一些成功女性縱然已得到出色的學術表現或專業上的成就,她們也會覺得自己配不上社會和別人的肯定,甚至認為自己是一個欺騙了別人的「冒牌貨」(Clance & Imes, 1978)。後來的研究發現這種現象不限於女性,原來社會上的男性也會遇到這個問題(Imes et al, 1980)。

學者指出大約七成人患有冒名頂替症候群,而這個現象在不同的行業亦十分普遍,例如醫生、護士、教師、行政人員等等(Sakulku, 2011)。即使那些高成就的人確實擁有實際的才能,他們也無法相信自己的成就是歸於自己的能力。他們往往覺得自己是僥倖或是令別人誤以為他們有能力,並深怕有一天別人會識穿他們只是個一無是處的「騙子」。

「冒名頂替症候群」的種類

學者V. Young指出,冒名頂替症候群共有5個種類,分別是「完美主義者」、「天才」、「超人」、「專家」和「獨行俠」(Young, 2011)。

「完美主義者」要求自己做事100%完美,微少的失誤也會令他們自認為失敗者。「天才」則認為成功源自天生的才能,努力和堅持都是弱者的表現。「超人」覺得自己在生活上應面面俱到,每一個角色和身分也要盡善盡美。「專家」認為自己要有龐大的知識量和眾多的技能,害怕別人覺得自己甚麼都不會。「獨行俠」總是想靠一己之力完成所有事,認為弱者才會尋求幫助。

成因

目前學者未有十分確切的答案。心理學家認為「冒名頂替症候群」和個人特質或性格有關。這類人大多有低自尊、負面的自我概念(Clance & Imes, 1978)和完美主義的傾向(Henning et al., 1998)。而在五大性格特質(Big Five Personality)中,他們大多屬高神經質的一群,容易受到外界刺激而產生焦慮、憤怒和抑鬱等負面情緒(Bernard et al., 2002)。有研究發現這類人大多有焦慮型依附 (Gibson-Beverly & Schwartz, 2008),且童年時受到家長嚴格的管教,在高壓的環境下難以建立自我肯定(Sonnak & Towell, 2001)。

應對方法

我們可以學習培養自我關懷(self-compassion)。當我們遇到挫折和失敗時,可以嘗試以寬容的態度接納自己的不足,給予自己多些溫暖、善待自己。心情不好時,容許自己播自己喜歡的音樂、吃自己喜歡的食物、看自己喜歡的劇集,好好休息一下。我們應明白犯錯是人之常情,每個人也是不完美的。我們無需要求自己做一個超人,亦總有人可以和我們共渡這個難關。下次感覺自己做得不夠好時,學會接受每一個經歷也是成長的過程,試著體諒自己。

建立成長心態(growth mindset)也能夠幫助我們克服心理障礙。擁有成長心態的人相信後天的努力可為自己帶來進步。「冒名頂替症候群」和定型心態(fixed mindset)有關(Chandra et al., 2019)。如我們相信成功是注定的,才能是天生的,我們將永遠無法進步。若然我們抱有成長心態,就可以在遇上挫折時好好反思改善方法,培養毅力令自己變得更成熟、更有自信。

靜觀(mindfulness)亦可以幫助我們察覺負面思想和消極情緒。我們可以多觀察自己,嘗試停止自我批判。我們不用壓抑或否定自己的感覺,只需讓它們純然在腦海中流過。我們也可以試著把平日的一些想法記錄下來,並嘗試花一些時間寫下自我鼓勵的句子,提醒自己苦難是暫時性的,而我們有能力讓情況變好。

我們或會自我懷疑,覺得自己是一個「冒牌者」。這都是很多人經歷過的情況。下次遇到類似情況,不妨和身邊的人談談,放下你的煩惱。我們無需執著把「冒名頂替症候群」的現象消除,只需接納自己的想法和情緒,嘗試包容那個成長中的自己。

