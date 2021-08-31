2021/08/31,
科學

害怕成功？自我懷疑？認識冒名頂替症候群

害怕成功？自我懷疑？認識冒名頂替症候群
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

有學者指大約七成人患有冒名頂替症候群，而這個現象在不同的行業亦十分普遍，例如醫生、護士、教師、行政人員。

文：Samm

你有否曾經覺得自己配不上成功和讚美？儘管別人對你的表現給予肯定，你仍然會質疑自己的能力。你也許會覺得自己的成功僅僅歸於運氣和別人的幫助，甚至認為自己是一個「冒牌者」。若然你對以上有共鳴，你可能患上冒名頂替症候群（imposter syndrome）

甚麼是「冒名頂替症候群」？

冒名頂替症候群別稱冒名頂替現象（imposter phenomenon），源於心理學家Pauline R. Clance和Suzanne A. Imes在1978年發表的研究。研究發現一些成功女性縱然已得到出色的學術表現或專業上的成就，她們也會覺得自己配不上社會和別人的肯定，甚至認為自己是一個欺騙了別人的「冒牌貨」（Clance & Imes, 1978）。後來的研究發現這種現象不限於女性，原來社會上的男性也會遇到這個問題（Imes et al, 1980）。

學者指出大約七成人患有冒名頂替症候群，而這個現象在不同的行業亦十分普遍，例如醫生、護士、教師、行政人員等等（Sakulku, 2011）。即使那些高成就的人確實擁有實際的才能，他們也無法相信自己的成就是歸於自己的能力。他們往往覺得自己是僥倖或是令別人誤以為他們有能力，並深怕有一天別人會識穿他們只是個一無是處的「騙子」。

「冒名頂替症候群」的種類

學者V. Young指出，冒名頂替症候群共有5個種類，分別是「完美主義者」「天才」「超人」「專家」「獨行俠」（Young, 2011)。

「完美主義者」要求自己做事100%完美，微少的失誤也會令他們自認為失敗者。「天才」則認為成功源自天生的才能，努力和堅持都是弱者的表現。「超人」覺得自己在生活上應面面俱到，每一個角色和身分也要盡善盡美。「專家」認為自己要有龐大的知識量和眾多的技能，害怕別人覺得自己甚麼都不會。「獨行俠」總是想靠一己之力完成所有事，認為弱者才會尋求幫助。

Crying doctor during COVID-19 needing help in hospital. Healthcare workers in despair over emergency need of PPE and distress. Coronavirus crisis death, dispair, mental health anxiety.
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成因

目前學者未有十分確切的答案。心理學家認為「冒名頂替症候群」和個人特質或性格有關。這類人大多有低自尊、負面的自我概念（Clance & Imes, 1978）和完美主義的傾向（Henning et al., 1998）。而在五大性格特質（Big Five Personality）中，他們大多屬高神經質的一群，容易受到外界刺激而產生焦慮、憤怒和抑鬱等負面情緒（Bernard et al., 2002）。有研究發現這類人大多有焦慮型依附 （Gibson-Beverly & Schwartz, 2008），且童年時受到家長嚴格的管教，在高壓的環境下難以建立自我肯定（Sonnak & Towell, 2001）。

應對方法

我們可以學習培養自我關懷（self-compassion）。當我們遇到挫折和失敗時，可以嘗試以寬容的態度接納自己的不足，給予自己多些溫暖、善待自己。心情不好時，容許自己播自己喜歡的音樂、吃自己喜歡的食物、看自己喜歡的劇集，好好休息一下。我們應明白犯錯是人之常情，每個人也是不完美的。我們無需要求自己做一個超人，亦總有人可以和我們共渡這個難關。下次感覺自己做得不夠好時，學會接受每一個經歷也是成長的過程，試著體諒自己。

建立成長心態（growth mindset）也能夠幫助我們克服心理障礙。擁有成長心態的人相信後天的努力可為自己帶來進步。「冒名頂替症候群」和定型心態（fixed mindset）有關（Chandra et al., 2019)。如我們相信成功是注定的，才能是天生的，我們將永遠無法進步。若然我們抱有成長心態，就可以在遇上挫折時好好反思改善方法，培養毅力令自己變得更成熟、更有自信。

靜觀（mindfulness）亦可以幫助我們察覺負面思想和消極情緒。我們可以多觀察自己，嘗試停止自我批判。我們不用壓抑或否定自己的感覺，只需讓它們純然在腦海中流過。我們也可以試著把平日的一些想法記錄下來，並嘗試花一些時間寫下自我鼓勵的句子，提醒自己苦難是暫時性的，而我們有能力讓情況變好。

我們或會自我懷疑，覺得自己是一個「冒牌者」。這都是很多人經歷過的情況。下次遇到類似情況，不妨和身邊的人談談，放下你的煩惱。我們無需執著把「冒名頂替症候群」的現象消除，只需接納自己的想法和情緒，嘗試包容那個成長中的自己。

相關文獻：

  • Bernard, N. S., Dollinger, S. J., and Ramaniah, N. V. (2002). Applying the big five personality factors to the impostor phenomenon. J. Pers. Assess. 78, 321–333.
  • Clance, P. R., and Imes, S. A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention. Psychother. Theory Res. Pract. 15:241.
  • Gibson-Beverly, G., and Schwartz, J. P. (2008). Attachment, entitlement, and the impostor phenomenon in female graduate students. J. Coll. Couns. 11, 119–132.
  • Henning, K., Ey, S., and Shaw, D. (1998). Perfectionism, the impostor phenomenon and psychological adjustment in medical, dental, nursing and pharmacy students. Med. Educ. 32, 456–464.
  • Imes, S.A. (1979). The Impostor Phenomenon as a function of attribution patterns and internalized masculinity/femininity in high achieving women and men (Doctoral Dissertation, Georgia State University, 1979). Dissertation Abstracts International, 40, 5868B-5869B.
  • Sakulku, J. (2011). The Impostor Phenomenon. The Journal of Behavioral Science, 6(1), 75-97.
  • Sonnak, C., and Towell, T. (2001). The impostor phenomenon in British university students: relationships between self-esteem, mental health, parental rearing style and socioeconomic status. Pers. Indiv. Dif. 31, 863–874.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，原文請看

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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