中共三孩政策是保證大國崛起的「上上策」，警察國家實施避孕用品「實名制」並非難事

中國迅速羅馬尼亞化

中國官方日前發佈的人口普查數字遭到公眾的普遍質疑。當然，最高當局對真實數據心知肚明。數字讓他們心驚肉跳，迅速改變此前實施40年的計劃生育政策。

2021年5月31日，中共中央政治局召集會議，為應對出生率驟降和人口老齡化的壓力，審議並通過《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，其中提到要「實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支援措施」、「依法組織實施三孩生育政策。」

黨的決定迅速成為法律：8月20日，中國新華社發表題為〈人口計生法完成修改，法律保障實施三孩生育政策及配套支持措施〉的報導：中國人大常委會會議表決通過了關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

草案完善積極生育支持措施，一是規定採取支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔；二是要求醫療衛生機構開展圍孕期、孕產期保健服務，加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導；三是推動建立普惠托育服務體系，提高嬰幼兒家庭獲得服務的可及性和公平性，規範托育服務；四是支持有條件的地方探索設立父母育兒假；五是在居住社區建設嬰幼兒活動場所及配套服務設施，在公共場所、工作場所按規定設置母嬰設施。

這些鼓勵生育的辦法，大都口惠而不實。黨不要你生，你就不能生；黨要你生，你就必須生。黨的命令如陰溝中的水，誰也不知道深淺。只有一個女兒的習近平，是否也要率先垂範、再生二胎、三胎呢？

這是另一種反向的計劃生育政策。以前是生二胎、三胎遭到迫害的中國人逃到美國申請政治庇護，以後將是因為沒有生孩子或沒有生二胎、三胎而遭受迫害的中國人，逃到美國申請政治庇護。

香港富豪、中原地產董事施永青，立即向中南海獻計獻策，其忠心耿耿，足以感天動地。

他在名為〈如何解決生育率不斷下降的問題〉的文章中寫道：「我認為可以待一個人完成最基本的生育責任，譬如生育兩個孩子後，才可以有權使用避孕產品，以確保祖先的構想，起碼有一部分可以落實。我這種想法一定有人覺得是匪夷所思；但隨著人口老化，社會動力不足，而各種各樣鼓勵生育的方法又無法生效時，不排除人類社會可能要出此下策。」

這不是其謙稱的「下策」，而是保證大國崛起的「上上策」。作為警察國家的中國，實施購買避孕用品「實名制」並非難事。

然而，在重重壓力下只能「躺平」的中國年輕人並不同意其構想。網友們紛紛調侃說——「他出錢嗎？」、「以後買避孕套需要出示孩子出生證明」、「從現在開始要囤積大量避孕套了」、「可笑，買不到避孕套， 愛滋病、性病你控得住嗎？」、「施大善人怎麼不去救助住著籠屋的香港窮人，居者有其屋才能生活，才有能力撫養子女。」

施永青不關心民眾的刑罰，他只關心習近平的想法，只要投習近平一人所好就能發大財。而習近平正領導中國迅速羅馬尼亞化。在當年西奧賽古（Nicolae Ceaușescu）統治的羅馬尼亞，靠遍佈的秘密警察拱衛著拜占庭式的裙帶關係和低下效率。

西奧賽古認為，只要有秘密警察的支持，就可刀槍不入。秘密警察確實忠於他，為了解決人口猛跌的難題，秘密警察中專門成檢查婦女月經的「月經警察」，每月對15歲至45歲的婦女進行強制體檢。嚴厲的促進生育的法令造成成千上萬婦女在得不到基本醫療照顧之下死亡，嬰孩死亡率更高達25‰，另有10萬名以上兒童被教養院收養。

與如此悲慘的國家處境相比，西奧賽古從未停止打造他和妻子的個人崇拜，那些頌歌的語言足以令史達林（Joseph Stalin）感到臉紅。歷史學家托尼・朱特（Tony Judt）發現，西奧賽古正式批准的、表彰其豐功偉業的詞語有——設計師、智慧的舵手、最高的桅桿、勝利的光環、大神泰坦、太陽之子、思想的多瑙河等等。無獨有偶，今天的中國，專門為前國寶級歌手彭麗媛寫的《中國第一夫人》的頌歌也問世了。

法國思想家孟德斯鳩（Montesquieu）如此描述此種東方專制主義社會說：「絕對的服從，就是意味著服從者是絕對愚蠢的。甚至連發命令的人，也是愚蠢的。因為他無需思想，懷疑或推理，他只要表示一下他的意願就可以了。」習近平的下場不會比西奧賽古更好。

而中國民眾對於黨國恩賜的生育權並不領情，有人在網上寫了一則笑話：羊月薪8000，打算用30萬建一個窩，老虎不允許，說私自建就是違章建築，只允許向狼買，不然不讓小羊上學。狼是搞工程的，用80萬向老虎買這塊地，花10萬把羊圈建好，向羊要價250萬元。羊錢不夠，老虎讓開銀行的小虎借250萬元給羊，連本帶利450萬，30年還清。羊全家30年給老虎打工。

老虎、小虎、狼都掙了錢，只有羊虧了，連羊崽子都不敢生了。羊越來越少，老虎覺得這樣下去大家沒有肉吃，於是宣佈羊可以生三胎。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航