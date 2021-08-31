泰國染疫死亡人數攀升，寺廟僧侶成無家屬死者的最後送行者

（中央社）泰國爆發第三波疫情後，死亡人數快速攀升，進行火化的寺廟負荷超載。為了防疫，民眾無法靠近棺材，只能遠遠送親人最後一程。有的全家染疫，死者無人送行，廟方就成了最後的送行者。

最近每天一早起床，薩潘寺（Wat Saphan）的工作人員賽勇（Saihyong Kongpati）就忙到不可開交，一通又一通的電話不斷湧進他的手機。賽勇的工作是幫助安排因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世的患者在廟裡火化的時程。

泰國自4月初以來爆發第三波疫情，每日確診和死亡人數節節攀升，7月中開始每天確診破萬、死亡超過百人，從8月中旬開始更是每日新增死亡超過200人，醫療體系超載，就連進行火化儀式的寺廟負荷都超載，薩潘寺的火化爐曾經一度燒壞，必須請人來修理後又立刻投入火化工作。

賽勇告訴中央社記者，必須火化的屍體太多，最近每天燒的遺體一天可以達到4具甚至5具，有的甚至還要等上2到3天，從5月中到7月，薩潘寺已經火化了120多具屍體。

因為疫情因素，所有的儀式必須簡化，參與的人數也要降到最低，當死者屍體從太平間運到寺廟火化爐前時，來送家人最後一程的家屬只能站得遠遠的，許多人含淚用手機直播給遠方的親朋好友觀看，在內心向最親愛的家人做最後的道別，緊接著僧侶會簡單地念經祝禱，整個儀式開始到完成不到半個小時。

Photo Credit：中央社 泰國第三波疫情嚴峻，8月中旬以來死亡人數每日新增破200人，為了防疫，染疫死者的家屬只能遠觀寺廟的火化儀式，用手機連線給其他親友看。

有的案例是全家都感染，沒有人能來送死者最後一程，此時寺方工作人員和僧侶就成了最後的送行者。賽勇說，如果家屬沒辦法參加儀式，寺方就會代替舉辦念經儀式，讓死者能夠無顧慮地離開，「我們盡量幫助，如果要燒，也好，要舉辦儀式也好，我們都會盡量」。

薩潘寺位於曼谷孔堤區（Khlong Toei），鄰近就是曼谷最大的貧民窟，第三波疫情重創泰國，也重創經濟能力有限的貧民窟居民，許多人染疫無法工作甚至被雇主開除；而更讓人難過的是居民有時連幫親人辦後事的錢都沒有著落。

薩潘寺住持的助理僧侶披披哇拉吉（Phra Khru Pipitvarakijjanukarn）告訴中央社，許多人負擔不起火化儀式的費用，寺方幫忙免費火化了很多遺體，或是酌收一點人工費用，「我們是出於人道主義精神，因為沒辦法不管，這也是我們的一部分義務，這是社會責任。我們要照顧他們」。

每天面對因為感染病毒死亡的遺體，工作人員即使全副武裝，難免還是會擔心，但賽勇說，當民眾有難，來到寺廟尋求幫助，寺廟就要幫助他們。例如死者家屬沒錢，寺方要幫助他們；如果有患者找不到病床來求助，寺方一樣會擔起責任。

為了擔負起社會責任，薩潘寺除了幫確診死亡的患者火化和進行儀式之外，寺方還將一棟大樓改裝為社區隔離中心，收容輕症或是無症狀患者。

披披哇拉吉說，薩潘寺收容的患者已經不只孔堤區的居民，甚至有遠從外府如暖武里府和北欖府過來的民眾，因為鄰近各府同樣一床難求，大家只好到處找病床。

披披哇拉吉指出，寺方人員會穿防護衣進入隔離區，提供食物和藥品給這些隔離的民眾，輕症或無症狀民眾採檢陰性後就可以解隔離，如果症狀加重，再送到醫院。設立隔離中心是為了盡量減少影響和傳播，減少社區的壓力。

Photo Credit：中央社 染疫死者被火化後，會由寺廟的僧侶進行簡單的祝禱儀式。

Photo Credit：中央社 圖為工作人員做火化前的最後準備工作，另一人則在一旁灑消毒水。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範