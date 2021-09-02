2021/09/02,
社會

疫情期間網購習慣的變化

疫情期間網購習慣的變化
Photo Credit：ShutterStock / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於便利性、新科技及社交軟體，讓消費者在解封後仍牢牢黏在網路購物。 雖然台灣網民的網路購物決策前三名都和預算有關，但電商長期抓住顧客的關鍵，是第四名之後的便捷性。在疫情期間享受過不用舟車勞頓的購物，和在自家試穿、試用的舒適性後，越來越多的消費者將會維持在網路購物的習慣。

文：邵鈺珊

不能出門，只好上網買

疫情持續改變消費大眾的行為與期待，也塑造商業模式的新常態。從最新的調查發現，居家防疫帶動了網路購物頻率成長，總體而言，有62.2%的民眾表示增加了網購的頻率。

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受訪者表示，選擇網購主要是因為價格合理，其次是低運費或免運，第三個考量點是促銷活動，網路消費決策前三名都與「錢」有直接關係。

從商品類型來看，自今年2月至8月，食品、飲料、餐券的網購有微幅增加1.6%，其餘商品類型皆下降，其中受外出限制影響，下降幅度最多的是服飾配件和鞋子包包，分別下降14%和11.4%。

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三級警戒「吃」出網路業績

高達56.8%的網友在網路上購買食材，其中以常溫冷藏料理包、冷凍加熱食品、冷凍肉類最受網友喜愛，尤其以料理包和加熱食品，更是意見菁英的喜愛，因此也可以預期，在三級警戒之後，這兩項產品，還有市場成長動能。

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WFH和在家學習帶動筆電消費

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根據調查結果顯示，桌上型電腦及筆記型電腦的消費，佔網購家電品項第一名，其次是智慧型手機、冷氣及電扇。

由於便利性、新科技及社交軟體，讓消費者在解封後仍牢牢黏在網路購物。

雖然台灣網民的網路購物決策前三名都和預算有關，但電商長期抓住顧客的關鍵，是第四名之後的便捷性。在疫情期間享受過不用舟車勞頓的購物，和在自家試穿、試用的舒適性後，越來越多的消費者將會維持在網路購物的習慣。

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


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