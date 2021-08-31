全球供應鏈大亂：缺櫃、少船、人力不足3大難題，業者2替代方案因應下半年購物旺季

世界受到Delta變種病毒的影響正在加劇，港口面臨缺櫃、塞港和人力荒等問題，讓海上運輸持續卡關。即將到來的聖誕節，尚有許多貨品正積累於中國義烏無法出貨；而歐美各大業者為了能夠如期到貨，紛紛出奇招：除了改裝散裝船運貨外，零售業者更斥資重金包船、訂長期合約確保艙位無虞，迎戰今年最後一波購物旺季。

Delta變種病毒再起 缺櫃、少船和人力不足成三大難題

隨著各國逐漸解封，經濟亦逐漸熱絡，但全球零售供應問題卻沒有得到解決。洛杉磯港的營銷經理Chris Chase 告訴《Financial Post》，今年6月，北美主要的港口：杉磯港和長灘港，似乎已經解決塞港問題。

他指出，直到了7月兩個港口的流動性開始惡化，從原本等待入港的船隻只有10艘暴增為35艘，每艘船隻必須在海上等待一周才能停靠港口。

Chris Chase 強調，這種塞港的情況和過去不同，此次是由一連串問題所導致，從缺乏運輸箱子、鐵路、公路卡車以及設備都出現缺口，尤其勞動力短缺更導致港口無人可用的窘境。

「2019年，一個箱子從船上卸下到火車上只需要50個小時，現在則需要14天。」Chris Chase 說。他估計，由於全球供應鏈的逆風，目前需要10週的時間，情況才能好轉。

他說，本來預計在海上的家具、汽車零部件、服裝以及鞋類，都應該在未來幾週內卸貨裝箱，並且於假期前抵達零售賣場。然而，現在零售商將面臨相當大的風險。

全球有2/3的商品來自中國義烏，義烏國際商貿城的耶誕用品專區聚集了數百家業者，產品從襪子、帽子、金屬球，以及聖誕老人等，因此義烏堪稱是全球最大的聖誕用品工廠。

但因為港口擁堵，這些用品都無法送達，而運費也不斷創下歷史新高，目前從亞洲到洛杉磯的運費已從一年前的每箱2500美元飆升至每箱2萬美元。Capital Economics認為，港口瓶頸、交貨延遲和高昂運輸成本，將持續到明（2022）年。

Capital Economics高級全球經濟學家Simon MacAdam表示，Delta變種病毒正在加劇亞洲國家航運的危機，因為Delta變種病毒再起，導致卡車司機和倉庫人員短缺的問題持續影響全世界。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2021年8月12日，一艘載滿集裝箱船停泊在Burchardkai等待卸貨。

送不到消費者手上！ 業者兩大策略因應：散裝船送貨、零售業者訂長期合約

《華爾街日報》報導指出，貨運業者、貨運和物流供應商Schneider National Inc.，加入了一項計畫，該計畫企圖繞過嚴重壅塞的港口，通過租用的船隻，將裝滿貨物的集裝箱，及時於銷售旺季前運往零售商賣場。

國際貨運業者Schneider National向《華爾街日報》表示，為了解決貨物延遲問題，將與德國的散裝航商Schulte & Bruns 合作，改用「大型散裝船」運送貨櫃。

一般而言，海運主要可分為貨櫃輪、散裝船及油輪＆液化輪三大類。由於貨櫃輪體型較大，各大公司改由散裝航運作為另一替代方案。

散裝航運主要載運穀物、水泥、煤炭、鐵礦砂及鋁土等乾散貨之海上航運。其中，又以鐵礦砂、煤炭及穀物為主要載運貨物，並非拿來運送貨櫃，因此運送量小，速度也較慢。

施耐德商務長Jim Filter提到，由於塞港嚴重，船體小的特色反而可以避開和其它船家爭道的問題。運輸公司 Tiger Cool Express LLC 的聯合創始人兼首席戰略官 Ted Prince 表示，為了能夠將獲送到通路上，任何可以嘗試的方法，都成為緩解缺貨問題的良方。

Photo Credit: AP/ 達志影像 原物料主要散貨佔散裝航運總交易量約6成，其中鐵礦砂及煤炭比重超過5成。

與此同時，包括國際零售巨擘亞馬遜（Amazon）、家得寶（Home Depot）、阿里巴巴、沃爾瑪（Walmart）等業者，也正在採取措施組織自己的遠洋運輸能力，以保持在緊繃的銷售網絡中持續暢貨。

北美大型零售商Dollar Tree總裁暨執行長麥克威廷斯基（Mike Witynski）最近對外透露，為了讓貨物運送更穩定，已經簽訂了一艘3年合約的大型貨船，近期就會首航，並預計還會陸續有更多長期合約的包船加入。

海運研究機構Drewry則指出，面對高昂的運費可能讓進口服飾、玩具等等商品成本提高3%，體積大的電器、家具情況恐怕更嚴重，而下半年的歐美銷售旺季恐怕將受到衝擊。

由於美國地區塞港未解，遠東至美國線運價依然呈現上升走勢，最新一周指數漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每40呎櫃運價衝破1.1萬美元。而代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI（上海出口集裝箱運價指數）續創歷史新高。

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核稿編輯：翁世航