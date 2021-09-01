2021/09/01,
生活

蔡瀾：中年情懷11件事

蔡瀾：中年情懷11件事
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

和你同年紀的朋友，所講話題，離開不了介紹個神醫給你認識。

文：蔡瀾

一、不必用吹風機，也不必用太多的髮油，已經再也沒有怒髮衝冠的現象。

二、不必再拔白髮，剩下黑的，你慢慢找好了。

三、你開始發覺傳統性的衣服是多麼的莊重，流行衣服是那麼容易過時。

四、三十年前的小事，你記得清清楚楚。昨晚遇到的女朋友的名字叫什麼？

五、到處都能打瞌睡，可是見到了床，躺了上去，怎麼睡也睡不著。

六、你會向坐在你身邊的司機說：「別開得那麼快，別開得那麼快。」

七、簽信用卡的時候，看不到價錢，不知道怎麼加小費，只有戴上老花眼鏡。

八、和你同年紀的朋友，所講話題，離開不了介紹個神醫給你認識。

九、不喜歡上麥當勞。

十、酒量減少，向你的朋友解釋，要喝好一點的酒，貴精不貴多。

十一、性愛次數減少，也是用喝酒同樣的理由：貴精不貴多。

相關書摘 ►倪匡口頭禪：一切，又有什麼要緊？

書籍介紹

本文摘錄自《人生大多是小事，沒有什麼了不起》，高寶書版

作者：蔡瀾

倪匡：「若問君子是誰，答曰：蔡瀾先生也。」
想活得通透、過得有趣，且聽蔡瀾怎麼說。

香港四大才子、老頑童蔡瀾活出江湖的人生哲學！
懂旅遊、懂美食、懂美酒、懂生活，將人生活得任性、活得精彩！

★獨家收錄《開講啦》、《魯豫有約》等熱門節目專訪
★金庸作序，倪匡作跋，金庸、倪匡、魯豫不約而同掏心推薦

人生要看的太多，要享受的太多，
凡事看得開，放得下，
每天吃，每天笑，人生夫復何求？
想活得通透、過得有趣，且聽蔡瀾怎麼說。

▌凡事往好處想，人生就會變豁達，沒有什麼了不起。

走遍世界，看過形形色色的人，經歷過各種各樣的事，老頑童蔡瀾用七十多年的人生經驗，告訴我們：人生還真的沒什麼了不起。

在這本人生哲學精華之作中，蔡瀾暢聊旅遊、美食、文學、電影、交友，字字皆是生活巧思與獨到見解。

以輕鬆活潑的心態對待人生，嗜好就是良藥，灑脫就是解方。一切煩惱，都是由貪心開始。凡事不應太過執著，踏踏實實做人，簡簡單單度日，喜怒哀樂順其自然，萬事不縈於懷。看得開，放得下，活得通透、明白，自然長壽、快樂。

GLA066-人生大多是小事+書腰_立體書

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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