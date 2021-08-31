金門酒廠「世界掄金 萬家讚賞」慶中秋享優惠

金門酒廠經典之作「5年陳年金門高粱酒 (陳高)」勇奪比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection)特金獎最高殊榮，代表該酒品之品質與口感深受國際高度認可，顯現金門高粱酒卓絕高超的古法釀酒工藝，其酒液截頭去尾取精華，窖藏於花崗岩地窖五年以上，甕底老酒、陳香醇厚、開罈香百里，無出其右的不凡品質，讓金門高粱酒不僅蟠踞華人中式白酒之冠，更是深獲國際好評激賞威名遠播，當然更是中秋送禮不二之選！

此外，金門酒廠為了共享榮耀與佳釀，加碼推出多重中秋優惠活動，活動期間(2021/09/01~2021/09/30) 於金門酒廠所屬在台直營門市與專櫃，及金門地區尚義機場門市，單筆消費滿$NT2,000，可於活動網站登錄購買發票參加抽獎活動，獎項除了包括特獎：2000年罈裝10公升58度金門高粱酒、還有其他獎項豐富的金門高粱酒品項，累計超過60名的中獎機會，就是要讓金門高粱酒的愛好者歡慶中秋拿大獎。

活動詳情請洽以下網址 : http://kkl-luckdrwa.com.tw

金門酒廠「世界掄金 萬家讚賞」發票登錄抽大獎活動

1. 特獎：2000年罈裝10公升58度金門高粱酒 1罈 (1名)。

2. 頭獎：0.75L-56度甲子雙福 1盒 (5名)。

3. 二獎：0.5L-53度金醇珍釀(藍瓶) 1盒 (10名)。

4. 三獎：0.6L-58度2017年金門迎城隍酒 2盒 (20名)。

5. 普獎：0.3L-53度2017金門馬拉松紀念酒 2瓶 (30名)。