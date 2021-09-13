《深入絕境》：瑪麗知道格達費會強迫她和他性交，「無論發生什麼事，都不要讓我和他獨處」

文：琳賽・希爾遜（Lindsey Hilsum）

瑪麗第一次去突尼斯時，耗費了幾個星期在等待，見過一個又一個助手，不確定——如果有人可以幫助她的話——是誰有權力決定她能否和主席會面。她最有力的門路是巴薩姆．阿布．夏里夫（Bassam Abu-Sharif），他過去是極端主義派系的成員時，曾參與過幾次恐怖攻擊，後來以色列情報機構摩薩德（Mossad）寄出的郵件炸彈導致他嚴重毀容。他們兩人共度許多夜晚，邊喝威士忌，邊暢聊到凌晨。巴薩姆承諾，最終必定能成功安排訪問。在等待期間，瑪麗興趣缺缺地試著學習阿拉伯語，也閱讀許多一九六七年六日戰爭的資料。那場戰爭讓以色列攻占了巴勒斯坦的土地。

終於在某個晚上，她收到一則訊息：「阿布．阿瑪爾想要見妳。」一輛車在外頭等待，載著她飛快穿越黑夜的街道，前往他工作的別墅。她走進煙霧瀰漫的悶熱室內，經過一群身穿制服的男性，臀部佩帶著機關槍和左輪手槍。接著，她進入一間燈火明亮的房間，看見「一個矮小偏執的身影」，「過大的黑框眼鏡後方，雙眼凸出」。阿拉法特豐厚的下唇之下，蓄著五天未理的鬍子。很難從外貌看出他掌握如此大權的原因，因為他並未散發顯而易見的個人魅力。

「他坐在一張辦公桌後方，房間破舊雜亂，滿是象徵符號，宛如一幅中世紀的繪畫。」她在事後寫道，「他背後是一幅耶路撒冷崇高聖所（Haram al-Sharif）的金色圓頂清真寺壁畫，那裡是穆斯林的第三大聖地，位於他主張是巴勒斯坦首都的城市。」他的辦公桌上張揚地立著巴勒斯坦國旗，和一疊兩英尺高的紙張。角落的電視播放著《湯姆貓與傑利鼠》的卡通影片。

那是他們二十幾次會面的第一次。巴勒斯坦人總是緊張不安。畢竟，他們的許多同伴已經遭到摩薩德暗殺。記者始終都是嫌疑人。不過，瑪麗投注許多時間，讓幹部認為他們是朋友，而不只是聯繫用的門路。她有方法讓阿拉法特感覺自在，他也喜歡女性的陪伴，但這不意謂著她的訪談手段軟弱溫和。有時，她的問題會激怒他，但他十分尊重她為了解巴勒斯坦理想所付出的心力。她知道許多巴勒斯坦人與愛爾蘭共和主義者深感共鳴，於是誇大了她愛爾蘭天主教的家族根源和情感支持。

他愈來愈信任瑪麗，甚至將他在埃及的童年生活告訴她——儘管他說的阿拉伯語帶有埃及腔調，他通常會表明自己是在耶路撒冷長大，藉此強調他的資格。一如其他記者，她分析他的外交策略，並剖析他關於恐怖主義的模糊陳述。不過，她是少數獲選能夠共乘他飛機的記者，因此能夠近距離觀察他。

一名助手總是提著一壺蜂蜜，因為主席喜歡在熱牛奶裡加上五匙，也喜歡在玉米片淋上蜂蜜，再泡入茶中，這是他每天早餐的固定菜單。儘管他的助手全都喝酒抽菸，但阿拉法特不菸不酒。他的制服在當時頗受各界臆測。他胸口上的金色別針是鳳凰的形狀，他說那象徵著巴勒斯坦人將會浴火重生。

他黑白格紋的阿拉伯頭巾總是整齊紮緊，小心翼翼披落在他的右肩，形成巴勒斯坦未來國土的形狀。瑪麗解開他的制服本身為何時常改變的謎題。無論他的助手在何時出差旅行，他們總會接獲指示，要快快走進一間軍用品店，挑選一套符合他尺寸的制服。如此一來，他就有用之不盡，但有些微變化的制服來源。她注意到，他總是帶著四只廉價的皮革手提箱旅行：第一箱裝著洗燙得乾淨俐落的制服， 第二箱是他的傳真機，第三箱放文件，第四箱則是一條毯子，好讓他在需要時能隨時蜷起身子小睡。這些是阿拉法特的支持者或詆毀者，先前從未留意過的個人細節。

《紐約時報》注意到瑪麗擁有可以接觸阿拉法特的管道，於是委託她撰寫一篇五千字的雜誌封面報導。阿拉法特正準備要宣告獨立宣言，這份歷史文件首次暗示，巴解組織承認以色列，並已經準備好與以國談判協商。他們計畫讓瑪麗和一位攝影師跟著他到周邊區域巡迴參訪，向其他阿拉伯領袖解釋這份宣言。

有天下午，在美僑飯店的泳池池畔，瑪麗詢問亞歷珊卓．亞瓦基恩（Alexandra Avakian）是否有意願負責拍照。她是一位年輕的自由攝影師，最近剛抵達以色列。亞歷珊卓受寵若驚又興奮不已，打電話給一位她認識的報社編輯，短短十分鐘內便獲得委派。瑪麗表示，那是個祕密任務——就連派翠克也不知情。然而，他確實察覺到有事情正暗中進行，於是在亞歷珊卓離開飯店時，他和一位玻利維亞的記者胡安．卡洛斯．古米奇歐（Juan Carlos Gumucio）逼問她，表示他們知道瑪麗正在密謀某事。

「我不能告訴你們。」亞歷珊卓說。她剛好拿著一本有關格達費的書。

「啊哈！」他們說，從她手裡搶走那本書。「妳們要去利比亞！」

「不對。」她回答。

事實上她們確實要去利比亞，但是亞歷珊卓並不知情。她和瑪麗搭機到羅馬，再飛往突尼斯，在那裡和阿拉法特的助手群廝混了十天。瑪麗告訴亞歷珊卓，她必須學著喝蘇格蘭威士忌。「我討厭蘇格蘭威士忌。」亞歷珊卓說。「但妳必須練習，就像俄國人喜歡伏特加，如果妳想和他們打成一片，就必須喝。」瑪麗回答。某天深夜，她們接到通知，帶著她們的護照到飯店櫃臺，接著被帶到阿拉法特落腳的別墅。武裝人員部署在周遭的樹林裡，保護他的安全。

當時，瑪麗已經習慣流亡游擊軍隊的行事作風，但亞歷珊卓的心噗通噗通跳著。阿拉法特分別審問她們計畫的內容。心滿意足後，他指示她們暫住在別墅裡。她們在那裡待了幾天，有時和阿拉法特一起用餐。直到一位助手毫無預警要求她們交出護照，給她們極少的時間整理底片和衣物，就催促她們坐上一臺紅色賓士車，載往另一間屋子。彼時午夜將至。棕櫚樹在黑暗中沙沙作響。她們換過幾臺車，趕上阿拉法特前往機場的車隊。他向海珊商借了一臺飛機和飛行員，但沒有人告訴她們將要飛往何處。

飛機起飛時，阿拉法特的祕書莎米拉（Samira）交給他一些文件，他用紅色墨水在紙上做記號。瑪麗注意到他的手不大，指甲修剪整齊。機上相當炎熱，所有人都熱得流汗。瑪麗和亞歷珊卓開始猜測他們的目的地。「我不認為是巴格達，因為我們的飛行高度很低。」瑪麗沉思，「也許是北非的其他地方？搞不好是埃及？」一小時過後，飛機開始下降。他們降落時，阿拉法特轉向瑪麗。「妳去過的黎波里嗎？」他問。

格達費上校沒有來會見他的客人。巴解組織代表團被帶到一棟海濱別墅。早上，主席邊吃著他慣例的玉米片早餐，邊處理文件時，亞歷珊卓獲准在一旁拍照，但他愈來愈不悅。緊張氣氛就像一股電流，流竄整個代表團。過了一陣子，阿拉法特辭退亞歷珊卓，他的助手簡短要求沒收她的底片。那天的時間慢慢流逝。氣溫逐漸升高。阿拉法特下午午睡時，他的隨扈懶散地圍在電視旁，身上掛著武器，看著阿拉伯語版的《布偶歷險記》（The Muppets）。傳聞格達費人不在的黎波里，而是在利比亞遙遠的南部沙漠區塞布哈（Sebha）。讓阿拉法特這樣枯等是種侮辱，讓記者和攝影師的在場更加尷尬。

到了隔天，巴勒斯坦人受夠了。傍晚時分，瑪麗和亞歷珊卓接到通知，要她們收拾行囊。主席決定走人。她們兩人和莎米拉坐上同一臺車，出發前往機場。莎米拉戴著一副聖羅蘭墨鏡，蓋住她的臉。半路上，另一輛車猛衝到她們的車旁，瘋狂按喇叭，比劃要她們靠邊停。「快，上我的車！上校要找妳！」車內的巴勒斯坦戰士說，直直看向瑪麗。亞歷珊卓看見瑪麗的臉上閃過害怕的神色，她緊抓著亞歷珊卓的大腿。

「無論發生什麼事，都不要讓我和他獨處。」她說。瑪麗知道格達費會強迫她和他性交——亞歷珊卓在場是唯一能避免危機的方法。

在格達費市區的阿齊齊亞軍營，她們被帶領經過一群女性隨扈，進入一間洞穴般的接待室。阿拉法特坐在裡頭，心情愉快許多，身穿他的制服，臀部佩帶一把手槍。過了一會，格達費走進房裡，穿著鮮豔奪目的長袍。他向阿拉法特打招呼，接著轉過身來。

「梅麗，」他說——無論是格達費和阿拉法特，都從未學會瑪麗名字的正確發音——「妳怎麼在這？」

「她是跟著我來的。」阿拉法特說。瑪麗覺得這句話聽起來，彷彿他是在吹噓她勾著他的手臂，參加一場倫敦的電影首映會。

「妳的鼻子怎麼了？」格達費問。

她遭受巴勒斯坦人投石擊中的疤痕依然相當明顯，但阿拉法特開始滔滔不絕講述一個完全虛構的故事版本，其中的肇事者不是巴勒斯坦人，而是以色列屯墾區居民。又經過幾分鐘離奇的閒聊後，兩位領袖離場會談。稍後當晚，瑪麗和亞歷珊卓發現，她們成為一次虛張聲勢行動不知情的參與者。阿拉法特對他們會面的延遲感到憤怒，決定讓格達費誤以為他要一走了之，於是大肆張揚地送她們到機場。這個計策奏效了。格達費擔心阿拉法特即將離去，立即撥電話表示要和他會面。瑪麗不僅成為這一切經過的目擊者，也略為參與了這阿拉伯政治舞臺的演出。

她們搭機前往阿爾及爾（Algiers），阿拉法特將在那裡，向流亡國會巴勒斯坦國家議會發布獨立宣言。有天晚上，她們和其他記者待在巴薩姆．阿布．夏里夫下榻的別墅，突然所有的燈都熄滅了。「全部趴下！」巴薩姆大吼，「快！」巴解組織成員緊張兮兮，無時無刻都預期會遭受以色列攻擊，而這可能正是一次襲擊。他們躺在地上一動也不動，長達四十五分鐘，燈才閃爍亮起——原來只是停電，虛驚一場。

書籍介紹

本文摘錄自《深入絕境：戰地記者瑪麗・柯爾文的生與死》，衛城出版

作者：琳賽・希爾遜（Lindsey Hilsum）

譯者：黃楷君

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曾有一個時代，記者願意捨命，只因深信「真相」能改變世界

她是英勇的傳奇，戰爭的見證者，也是堅毅而無畏的女性

戰地記者瑪麗・柯爾文 唯一中文傳記

瑪麗・柯爾文，是歐美家喻戶曉的偉大戰地記者。她曾隻身訪問利比亞狂人「瘋狗」格達費，也在以巴衝突的硝煙中與阿拉法特會面，還獲贈珍珠。她走訪戰地，無懼砲火，關注殘破世界裡珍貴的一絲人性。即使她在轟炸中瞎了左眼、左耳失聰，但仍止不住她凝視真實、報導真相的熱情，之後更以「獨眼」的女俠形象深深烙印在世人的記憶當中。二○一二年，她不幸死於敘利亞的戰火，將畢生都奉獻給了戰地記者這份職業。

在《深入絕境：戰地記者瑪麗・柯爾文的生與死》中，瑪麗的同事琳賽・希爾遜細膩地梳理了她近乎傳奇般的經歷。她獲得獨家授權，透過研究瑪麗從十三歲起就寫下的私密日記，以及對許多親友的深度訪談，經過多方深度調查，才寫成這本動人心弦的傳記。在世人眼中，她是勇者，是英雄，是戰爭的證人，是一位堅毅而反叛的女性；在這本傳記中，讀者更能看到，她也是有血有肉、時而脆弱、時而迷惘的個人。她因為性別而受到不同的眼光和待遇，也和所有人一樣，會恐懼、會掙扎，僅有平凡的肉身，但她不曾因此卻步，直到死亡都仍體現人性與人道的精神。

本書不僅是一位非凡女性的傳記，也是二十世紀末一系列重要的國際爭端、人道危機的回顧，更可以讓我們看見：敢於深入絕境的戰地記者，曾經在國際大事現場扮演的重要傳真角色，與他們為接近真相而做的人生選擇。書中充滿了故事，也令我們重新思考新聞行業的理想、真相的價值，在今天這個資訊混亂的時代看來更令人動容。透過瑪麗・柯爾文的一生，或能喚起「我們需要什麼樣的新聞」的省思。

本書特色

中文世界唯一一本關於傳奇戰地記者瑪麗・柯爾文的傳記。她畢生追求真相，將世界最危險之地的實況傳遞給所有人；她更是勇於突破性別限制的先行者，打破過往幾乎由男性壟斷的記者行業。她的傳奇人生，值得我們認識。 本書也回顧了二十世紀末，共產瓦解、中東衝突、世界正步入後冷戰時代時的一段歷史，與當時在前線上的國際新聞記者所扮演的傳真角色。當時新聞記者置身衝突現場，做足功課，為無聲者發聲，甚至與權力者當面對質真相，在今天這個資訊混亂的時代看來更令人動容。尤其在台灣主流媒體公信力長期低迷的情況，或能喚起「我們需要什麼樣的新聞」的話題性探討。 書中收錄瑪麗・柯爾文生平日常相片，生動表現出她的形象，也讓讀者能更深刻記得這位不平凡的女性。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航