美國父母認為「不生小孩比較快樂」，或許少子化日益嚴重的台灣也差不多

「不生小孩比較快樂」，美國是世界第一名，有生跟沒生小孩的年輕人與中年人，快樂程度的百分比差了12％，勝過其他歐洲與英語系國家。多數國家都是沒小孩的家庭比較快樂，但也有少數國家有小孩比較快樂，這些國家可能較重視家庭價值（如一些南歐、東歐國家），或有完善的社會福利（如北歐國家）。

如果用同樣的研究方法，台灣會不會也是「不生小孩比較快樂」？我們有完善的全民健保，但我們的社會福利別說比不上北歐，恐怕也不如美國。我們的家庭互助系統可能比美國緊密，但必須靠公公婆婆幫忙帶小孩，也常是台灣媳婦的壓力。然後台灣現在從幼稚園開始，中產家庭為了小孩教育花的錢，負擔也不比美國輕。美國養一個小孩一年平均要花一萬一千美金，如果用GDP換算，台灣父母的負擔恐怕更高。

為什麼美國是「不生小孩比較快樂」的第一名，在上一篇文章我們已經講了一些原因。在我搜尋資料時，發現有兩位美國、英國學者的研究最常被引述。美國學者是德州大學教授Jennifer Glass，以下我就整理幾篇跟Glass有關的報導與訪談，談一下養育小孩為什麼會造成父母很大壓力。

Glass認為，美國父母不快樂、生育率下降的主要原因，是因為美國社會把養育小孩的大部分成本都由父母自己承擔（privatized），然後由全體社會一起享受「有人努力教養小孩」的利益。父母花費心力、金錢，教養出有良好品行、教育、技術能力的下一代，維持醫療、教育、法治、運輸、建築各種社會運作（也還包含當兵打仗保衛國家），不生小孩的人跟生小孩的人繳差不多的稅金，可以完整享受進步社會的種種好處，然後省下教養小孩的錢，可以去吃好料、買奢侈品、用多餘的時間玩樂，發展自己的興趣。

所以結果就是，有閒有錢沒有壓力的快樂，遠大於養育小孩的快樂。

養小孩當然也有快樂的時刻，但快樂是一陣一陣的。養小孩也會有一陣一陣的壓力。這壓力會長期持續。家庭經濟優渥、家內支持力量龐大、或小孩「很好養」、個性好，養小孩的壓力就會比較小，快樂就會勝過壓力。問題是，現在35-55歲中年人承受的經濟壓力比上一代大，房價上漲但薪資提升有限（美國、台灣都是一樣），學歷高也不能保障穩定薪水，這使得父母為了教養小孩要付出的犧牲越來越大。

等小孩長大，教養小孩會帶來長期的快樂嗎？小孩離家後，父母的快樂程度可能會增加，但也不過是加回到相似經濟收入或社會階層同年齡人的平均水準，並不會「更加快樂」，但養育小孩的成本，可能會讓父母遇到經濟困境、社會階層下滑。然後，也不是所有小孩長大後跟父母都有良好互動，有一些會很疏離，有一些會持續帶來麻煩。

有小孩的父母，會有較高比例的焦慮、憂鬱以及經濟困境。如果你問有小孩的父母，帶小孩有沒有讓你更快樂？口頭上的答案通常都是有的。但研究做起來，就是有明顯差距。在剛要結婚時，許多父母沒有想到之後的壓力會這麼大。剛結婚與小孩剛出生時，是人生最容易快樂的時刻。但這種快樂維持不了一年，“happiness gap”很快就會出現，沒小孩的家庭快樂程度會跟有小孩的家庭拉開。

Photo Credit: 陳豐偉編譯社

不過，沒有小孩的人生，缺點可能是「平淡」。Glass形容，有小孩的人生就像搭雲霄飛車，有許許多多的高低起伏，有更多的喜悅與更多的壓力。事後回想起來，會讓人生多了許多飽滿的回憶。不過，在承受壓力的當下，許多人是快樂不起來的。

能怎麼辦呢？Glass的研究發現，讓父母更容易平衡「工作」與「教養小孩」的社會政策，加總起來跟育兒父母的快樂程度正相關。這跟前陣子台灣與少子化現象的討論一致。直接給予育兒津貼，只能很有限度的提升父母快樂程度，我想這是因為政府津貼再怎麼給，比起父母的付出還是差很遠。有趣的是，Glass推論，在重視育兒政策的國家，全體國民的快樂程度也會增加，這可能是因為你讓父母可以多些餘裕教養小孩，小孩的知識、品格也會發展得比較好，成年後整體國民素質也會更好。

雖然有這些研究，但如果社會或政府政策還是無法改變怎麼辦？或許就養隻貓吧。當然，感情好、沒小孩的伴侶，如果再養些貓，或許心情又會更好了。

參考資料

Parenting stress: What causes it, and how does it change us? (parentingscience)

The “parenting happiness gap” is real, new research confirms (Quartz)

Many Parents Are Happier Than Non-Parents -- But Not in the U.S. (Time)

Many parents will say kids made them happier. They’re probably lying (The Washington Post)

Do I want kids? (Vox)

American parents report being 12% less happy than non-parents (kcrw)

Doe Having Children Make People Happier in the Long Run? (ifstudies)

Why having kids doesn’t necessarily make you happier, according to research (CNBC)

Why You Should Have Never Had Kids (If You Want To Be Happy, That Is) (positivepsychology)

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航