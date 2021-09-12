2021/09/12,
社會

美國父母認為「不生小孩比較快樂」，或許少子化日益嚴重的台灣也差不多

美國父母認為「不生小孩比較快樂」，或許少子化日益嚴重的台灣也差不多
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

這跟前陣子台灣與少子化現象的討論一致。直接給予育兒津貼，只能很有限度的提升父母快樂程度，我想這是因為政府津貼再怎麼給，比起父母的付出還是差很遠。有趣的是，Glass推論，在重視育兒政策的國家，全體國民的快樂程度也會增加，這可能是因為你讓父母可以多些餘裕教養小孩，小孩的知識、品格也會發展得比較好，成年後整體國民素質也會更好。

「不生小孩比較快樂」，美國是世界第一名，有生跟沒生小孩的年輕人與中年人，快樂程度的百分比差了12％，勝過其他歐洲與英語系國家。多數國家都是沒小孩的家庭比較快樂，但也有少數國家有小孩比較快樂，這些國家可能較重視家庭價值（如一些南歐、東歐國家），或有完善的社會福利（如北歐國家）。

如果用同樣的研究方法，台灣會不會也是「不生小孩比較快樂」？我們有完善的全民健保，但我們的社會福利別說比不上北歐，恐怕也不如美國。我們的家庭互助系統可能比美國緊密，但必須靠公公婆婆幫忙帶小孩，也常是台灣媳婦的壓力。然後台灣現在從幼稚園開始，中產家庭為了小孩教育花的錢，負擔也不比美國輕。美國養一個小孩一年平均要花一萬一千美金，如果用GDP換算，台灣父母的負擔恐怕更高。

為什麼美國是「不生小孩比較快樂」的第一名，在上一篇文章我們已經講了一些原因。在我搜尋資料時，發現有兩位美國、英國學者的研究最常被引述。美國學者是德州大學教授Jennifer Glass，以下我就整理幾篇跟Glass有關的報導與訪談，談一下養育小孩為什麼會造成父母很大壓力。

Glass認為，美國父母不快樂、生育率下降的主要原因，是因為美國社會把養育小孩的大部分成本都由父母自己承擔（privatized），然後由全體社會一起享受「有人努力教養小孩」的利益。父母花費心力、金錢，教養出有良好品行、教育、技術能力的下一代，維持醫療、教育、法治、運輸、建築各種社會運作（也還包含當兵打仗保衛國家），不生小孩的人跟生小孩的人繳差不多的稅金，可以完整享受進步社會的種種好處，然後省下教養小孩的錢，可以去吃好料、買奢侈品、用多餘的時間玩樂，發展自己的興趣。

所以結果就是，有閒有錢沒有壓力的快樂，遠大於養育小孩的快樂。

養小孩當然也有快樂的時刻，但快樂是一陣一陣的。養小孩也會有一陣一陣的壓力。這壓力會長期持續。家庭經濟優渥、家內支持力量龐大、或小孩「很好養」、個性好，養小孩的壓力就會比較小，快樂就會勝過壓力。問題是，現在35-55歲中年人承受的經濟壓力比上一代大，房價上漲但薪資提升有限（美國、台灣都是一樣），學歷高也不能保障穩定薪水，這使得父母為了教養小孩要付出的犧牲越來越大。

等小孩長大，教養小孩會帶來長期的快樂嗎？小孩離家後，父母的快樂程度可能會增加，但也不過是加回到相似經濟收入或社會階層同年齡人的平均水準，並不會「更加快樂」，但養育小孩的成本，可能會讓父母遇到經濟困境、社會階層下滑。然後，也不是所有小孩長大後跟父母都有良好互動，有一些會很疏離，有一些會持續帶來麻煩。

有小孩的父母，會有較高比例的焦慮、憂鬱以及經濟困境。如果你問有小孩的父母，帶小孩有沒有讓你更快樂？口頭上的答案通常都是有的。但研究做起來，就是有明顯差距。在剛要結婚時，許多父母沒有想到之後的壓力會這麼大。剛結婚與小孩剛出生時，是人生最容易快樂的時刻。但這種快樂維持不了一年，“happiness gap”很快就會出現，沒小孩的家庭快樂程度會跟有小孩的家庭拉開。

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Photo Credit: 陳豐偉編譯社

不過，沒有小孩的人生，缺點可能是「平淡」。Glass形容，有小孩的人生就像搭雲霄飛車，有許許多多的高低起伏，有更多的喜悅與更多的壓力。事後回想起來，會讓人生多了許多飽滿的回憶。不過，在承受壓力的當下，許多人是快樂不起來的。

能怎麼辦呢？Glass的研究發現，讓父母更容易平衡「工作」與「教養小孩」的社會政策，加總起來跟育兒父母的快樂程度正相關。這跟前陣子台灣與少子化現象的討論一致。直接給予育兒津貼，只能很有限度的提升父母快樂程度，我想這是因為政府津貼再怎麼給，比起父母的付出還是差很遠。有趣的是，Glass推論，在重視育兒政策的國家，全體國民的快樂程度也會增加，這可能是因為你讓父母可以多些餘裕教養小孩，小孩的知識、品格也會發展得比較好，成年後整體國民素質也會更好。

雖然有這些研究，但如果社會或政府政策還是無法改變怎麼辦？或許就養隻貓吧。當然，感情好、沒小孩的伴侶，如果再養些貓，或許心情又會更好了。

參考資料

  • Parenting stress: What causes it, and how does it change us? (parentingscience)
  • The “parenting happiness gap” is real, new research confirms (Quartz)
  • Many Parents Are Happier Than Non-Parents -- But Not in the U.S. (Time)
  • Many parents will say kids made them happier. They’re probably lying (The Washington Post)
  • Do I want kids? (Vox)
  • American parents report being 12% less happy than non-parents (kcrw)
  • Doe Having Children Make People Happier in the Long Run? (ifstudies)
  • Why having kids doesn’t necessarily make you happier, according to research (CNBC)
  • Why You Should Have Never Had Kids (If You Want To Be Happy, That Is) (positivepsychology)

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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