戴伯芬《學術這條路》：西進中國，回流台灣，台籍教師為何成為兩岸之間的「學術移工」？

文：戴伯芬

進出中國學界

隨著經濟的起飛，中國政府在2001年開啟「引進國外傑出人才計畫」，實施限年聘任制，聘期三年，專項經費為每人三年人民幣200萬元。2002年再推「2002-2005年全國人才隊伍建設規劃綱要」，配合政府特殊津貼、博士後等制度，積極招募海外人才。2008年中國推動「海外高層次人才引進計畫」（俗稱千人計畫），以海外留學人士為主要對象，引進國家重點產業、實驗室等各類領域所需人才，原則上不超過55歲，引進後每年在中國工作不少於六個月，包含中研院院士、中央大學、高雄應用大學，有不少資深學者都曾赴中國工作（陳小紅 2017:104-106）。

在中國強大的國家政策吸力下，台灣有不少資深教師藉由兩岸交換生、雙聯學制等學術交流活動，建立與中國之間的學術網絡後，利用寒、暑假以短期訪問方式到中國發展。台灣每年博士生招生6,800餘人，約有3,500位博士生畢業，校園工作缺額800人，加上部分學校聘用從國外留學回來的博士生，約300人，本土博士能獲得學術工作者僅約500人（邱珮文2014）。

看準台灣高教人才過剩的危機，2017年5月26、27日「上海市台灣同胞聯誼會」、「上海市海外聯誼會滬台交流委員會」聯合舉辦首屆「英才匯聚、滬上築夢─台灣優秀博士上海高校交流會」，吸引了117位來自海、內外的台籍博士報名，主辦單位最後篩選出50位到場。相對於過去只挖角海外資深教授赴中國任教，中國部分省市針對擁有海外學歷的台灣博士改採取「老人老辦法、新人新辦法」，招攬45歲以下的新銳學者。

在台灣找工作受挫的年輕學者，逐漸將目標轉向中國。依國家研究院的調查（2017），赴「中國大陸」任教者已占海外任教師資的43.7%，尤其是年齡未滿40歲者，有高達七成五進入中國任教，顯示台灣人才外流已從歐美轉向中國（徐一萍、鄭淑美 2017）。

受訪的W30提到她在中國學校任教的經驗，有許多台灣年輕博士進入學校做了一年兼任，拿到助理教授證明就轉到中國工作。W01依據中國WeChat的台籍教師群組人數估計，台籍教師至少已經有2000多人，顯示中國已經成為年輕教師離職後續留學院的選擇之一。

在台灣，親中國的政黨及外圍組織會透過學術交流名義，先安排有經驗的台灣教師以短期講學、演講方式進行交流，再伺機挖角。理工博士M27曾收到來自台灣K政黨的LINE，轉介他去湖南長沙的大學工作，第一年先給安家費150萬，薪資另外再議，配有一單位的住房，提供實驗室跟辦公室建置費，保證聘用五年，他說條件只有一個：你一定要跟他們的黨中央配合，你的研究主題跟黨中央配合，他每年都會有一個大方向，他唯一要求就這個。

M27早已在台灣創業，所以不為所動。被學校逼退的助理教授W24具有強烈的台灣意識，本來完全不考慮去中國任教，但是當對方開出挖角條件時，她一度很心動：

為什麼現在這個學校找我過去有吸引我，是因為我去參加一個記者會，是一個台灣的服裝設計師進的那個學校，投資他們兩百萬人民幣，在紐約辦一場時尚週，做一場秀。你知道我在台灣辦一場秀，你要自己掏錢，學校不會給你任何一毛錢，但是績效是學校的⋯⋯你學校可以讓我在國外辦一場秀⋯⋯我們現在計劃一帶一路的服裝秀，那是更大的一筆開銷。

相反地，也有教師認為台灣的高等教育已經沒有希望，應該盡快離開，M13評估說：

不要跟著會沉的船去那裡，這個一定是，你包含國家也一樣……現在的狀況都是內鬥啊！那整個台灣都是內耗啊 ！人家有中國夢，我們沒有台灣夢，從來沒有，都沒夢。難怪年輕人也都沒有目標了。

在中國的人才政策下，有不少離職教師前進中國工作。中國的學術市場很講究「學源關係」，為了打進中國學界，也有台籍教師不惜打掉重練，拜中國學術大老為師。M12、M13去中國後重修了一個博士學位，以建立學術人脈，M38則藉由與中國關係良好的台灣學術大老引介，得以在中國找到教職，他說：

我是抬後面的師資出來嚇人，他們看到你後面是T大G老師，因為他之前就去這個單位、這個學校，那個系主任他也講白啦！說是看到我的「學源關係」，他們申請自科（自然科學）、社科（社會科學）比台灣更門閥，派系更嚴重。

不過，隨著中國高教擴張嚴重，也開始出現了流浪教師，所以台灣教師在中國任教的機會也在縮減中。W01結束了兩個學校的短聘之後，目前仍在中國待業中，顯示台籍教師在中國的流動機會隨教師年齡增加而消失。她觀察到中國吸引人才政策的改變是趨向年輕化的短聘制：

因為大陸要的博士都是很年輕的，35歲以下，從很久以前我就知道了。在台灣妳念博士其實都不只35歲。可是他們大陸的博士都很快的，要年輕的去做事嘛！

M05 說他不考慮去中國的主因就是看到中國已出現高教人力過剩現象，他說：

我去北京社科院，那個研究員大我一歲，然後他下面的助理跟我一樣是博後的，學歷都不錯喔！有北大的、有美國的，可是他們都當助理。

中國政府不斷推出吸引台灣人才政策，想要吸引台籍教師到中國任教，從早期對於資深教師的挖角，晚近改鎖定年輕、過剩的博士人力，在中國的台籍教師人數有增加的趨勢。不過，隨著中國高教市場的快速擴張，也開始出現人力過剩的問題。雖然有不少離職教師轉入中國學術市場，但由於招募政策多半是短期聘約制，台籍教師的流動率高，形成兩岸之間的學術移工。

踏入中國學界的抉擇

在中國的大學任教年薪依地方而異，以台籍教師最多的福建省來看，年薪大約在16至22萬人民幣之間（約台幣80至96.8萬），採取個別議價，薪資已與台灣水平相近。另外有安家費、機票補助及住屋補助等福利，以在福州任教的M29為例，每年機票補助400人民幣，每月有900人民幣的住房津貼。

授課時數以學時數計，一年200學時，換算成台灣的學分制，大約是每學期6學分，台灣一般助理教授授、副教授約需9~10學分，教授則為8學分，較台灣教師的教學負擔要輕。不過，中國教師所得通常是用各種計畫來補薪資不足，所以台籍教師與中國教師之間的收入仍有一段差距，W16說：

一旦你進去教學的時候，你跟他們的差別是他們可以以項目（計畫）為主，教學為輔，但是你是外聘來的老師，你大概很難是以項目為主，你變成就會以教學為主。

除此之外，學校還有一大堆行政庶務，但對未入編的台籍教師而言，大多可不予理會，按雙方的契約規定行事。M29說：

那些東西你看看就好了不用管，因為你根本不知道，你根本已經沒有辦法理解……例如你看我這只是隨便開一個（電子信箱），他就有一個什麼文件，你看關於選派教師參加什麼、什麼，然後每一個東西他都講得很重要，⋯⋯我剛打開他就99+條訊息，這個99+就是破百⋯⋯

台籍教師如果能從短聘「入編」，進入中國正式教職，就可以進一步得到國家各種社會福利，如住宅、交通津貼，也有更多機會申請「項目」執行。入編教師可藉在外演講以及各種事業，來補償教師薪資過低。

比較兩岸的學術環境，許多台籍教師都肯定中國高教的風氣較佳，包含尊師重道以及學生學習動機較高。多位受訪教師都認為中國學術界比較尊重教師，也能合理地安排授課學時，W29說：

我覺得台灣基本上並沒有尊重你，因為他比較把你當成是⋯⋯說實在就還是商品，比較不是一個人才……（在中國）像我要走的時候，某些高層真的有挽留，就跟我說他真的很希望我繼續留下來。

W38認為中國學生的學習動機與素質，皆優於台灣學生，他說：

我教台灣學生從來不備課的，但我教大陸學生要備課……我在F大教了12年也沒備課過，千真萬確啊！他們的思考，他們的專注……台灣可悲的是……再不好好努力一定會被超過。

M34透過台灣資深教師人脈去中國教書，學校不僅配房給台籍教師居住，生活起居也十分照顧。他覺得中國的學術界還是以培養年輕教師為目標，但對他的專業也有所限制，他說：

你是一個中國以外的人來教法律的話，其實他們不太願意讓你去碰憲法，還有一些就是可能跟人權、政治啊比較有緊密結合的意識問題，我們的副校長其實也跟我講過說，我在講課時候可能這個部分要素不要放太多，如果說你是學憲法或行政法的話，基本上你根本不會想要去中國教書。

不過，也有不少離職教師不願意去中國，除了專業限制之外，還有政治意識形態的考量，人文的教師不容易在中國立足。

W15認為自己去中國業界太老，在學界又很清楚自己沒辦法正常教書，她說：

對，如果我未來是長照闖出一番天地時，我去大陸還可以，我相信這是未來的趨勢，可是傳播去大陸……先不要談別的，尤其我不是走技術層面的，我不是教人拍片的，我在系上主要是做文化研究的，文化研究批判思考去大陸？

專門技術的教師到中國比較沒有意識形態衝突的問題，M36是因為認同台灣社會的民主價值，所以不願意去中國，他說：

我一直排斥（中國），有兩個原因，第一個我和共產主義不合，因為我喝中國國民黨奶水長大的，我覺得我去大陸一定會去坐牢，因為我上課是什麼都會批評的……就像我在土木系就會批評前瞻計畫，所以我想我的個性會去坐牢，才不太敢考慮大陸；第二個是我覺得去大陸浪費我的專長，我在台灣的效率會比較高，這邊學校學生的特質瞭解了二十多年，因為我跨了那麼多的學校，教了十一個學校，我對學生瞭如指掌，我在這裡可以發揮對下一代的貢獻會比較大。

受到全球大學競爭的影響，中國學術界也開始引入評鑑與績效管理。這套制度對於在中國短聘的年輕台師形成新的生存壓力，M12說：

現在大陸也搞評鑑，也搞績效管理，那校長都需要靠這些基本指標提升地位，他們現在都在做這些學校之間的評比，所以它這些指標都下到哪裡去？都下到年輕老師。所以他會給年輕老師弄指標，譬如說，今年要聘你，他會告訴你，當然他會希望你有發表能力，他會優先聘你；第二，你聘來他會告訴你幾年要做什麼事，達成了你就可以繼續，達不成就叫你走路。我這幾年在大陸也是看到很多高校搞評鑑，很扭曲，但他們有一點還好，就是老師專業得到重視比我們高。

不過，和台灣的評鑑制度比起來，中國的教師評鑑制度具有較高的彈性，會做研究、做項目（計畫）的教師授課鐘點就可以獲得減免，特別是針對新聘的年輕教師，基本上都可以減授鐘點，且聘約也能持續下去。M12說：

第一年進去，一整年都沒課。他就認為你這一年就是備課嘛！他們還有這個概念，跟你會寫計畫，找你寫，但你不授課是沒關係的。他們這個彈性比我們大，但基本上也是contract制的……但是他們的contract就是你只要達到，這contract都會繼續的。

雖然學門專業考量、政治意識形態的差異，阻礙了台灣教師赴中國任教的意願，不過，中國的教師授課時數安排合理，學生學習動機較強，對於教師也較尊重，願意投資人才，加上中國各地差異大，高教體制龐大，可以選擇的工作也多。在台灣找不到出路時，對有志留在高教的年輕學者而言，中國仍是一個考慮的替代選項，形成兩岸學術市場流動的學術移工。

回流台灣的因素

赴中國短期任教者多，回台灣的也不在少數。M29因為家庭因素而決定回台，他認為從教學研究環境來看，中國優於台灣，但是為了與家人相處，他不斷在台灣、大陸之間飛機往返，所以還是決定回台。他說：

如果純粹以我個人在那邊的工作經驗，包括教書和做研究，我覺得還算可以適應⋯⋯就我教學生這件事情上面，我覺得是開心的，然後做研究我覺得也是有空間。在台灣整體生活，或者是家庭生活，因為家人是在一起的，所以就會開心非常多，我在那邊基本上除了學生和台籍教師之外，我沒有其他生活。

W25也有類似的問題，她和中國籍的先生是在日本認識之後結婚，婚後一度移去中國教書生活。除了政治意識形態不同，中國的仇日以及台海的緊張關係，尤其是李明哲事件發生之後，她更擔心自己因政治意識形態而「被關」。此外，她也面臨語言及生活適應的問題：

我在大陸也適應不良，語音、文化，聽不懂，如參加研討會、參與學者對話，在婆家因為東北語言也是聽不懂，發音一樣，用字遣詞（不同）。

薪水太低則是另一個她不願留在中國教書的原因。中國各省市的教師待遇差距極大，由於近年來中國二線城市的房價、物價高漲，生活費用也水漲船高。雖然她是已入編的正式教師，但是缺乏項目支持的台籍教師生活在兩岸奔波下明顯入不敷出。最後W25決定回台灣，而她的先生則留在中國教書，放假來台灣團聚，形成「兩岸遠距家庭」。

隨著中國經濟發展，大學教師紛紛在外面創造各種副業。如中國政府在各地推出家庭綜合服務中心（類似台北社區婦女服務中心之類的委外機構），一間開辦費400萬人民幣，一個主任、兩個督導、20個社工人力（每人月薪2400人民幣）。

由於開辦這類綜合服務中心的獲利豐厚，教師除了在當中央社福政策的委員、審查之外，也積極投入這個勃興的市場，台籍短聘教師則適時補充中國教師出走後授課人力的不足。W04形容中國的學術界是「集體無倫性」，她批評：「我在中國三個學期，就是讓這些老師不需要教書，出去賺錢。不去面對學生的學習。」

因為不滿中國的教學環境，W04在一年半之後轉回台灣擔任專案教師。許多台籍教師離開中國也與中國學術環境惡化有關。隨著兩岸政治關係緊張，中國學界對於教師意識形態的控管趨嚴，尤其是涉及兩岸的政治問題，必須接受國家統一的意識形態，也強迫教師要去其他教師的課堂觀摩學習。M38說：

教學研究都很辛苦，他們教學領導都在下面聽的，而且每個老師都要。像我這學期固定要聽4個老師的課，我就要選要去哪些老師班上聽課。而且他們有個好大的monitor，全校每個都有監控老師，所有老師講話的模樣什麼的。他們其實很重視形式主義，非常重視形式主義，像是軍中那一套。

M38是軍旅退休後再轉進大學，過去講求服從的軍旅生活讓他覺得很熟悉，適應起來並不困難，但現在去中國的台籍教師除了授課要注意避免踩到政治地雷之外，也要接受中國的政戰教育。不論是理工或人文的台籍教師，在中國教學都面臨專業自主性的喪失，以及意識形態的教化。

新世代學者的就業已經從原來穩定的長聘制度，轉向以非典型約聘制為主，形成克爾扎等學者（Kezar et al. 2019）所稱的「零工學術」（gig academy）。這個巨變意味著年輕一代的學術工作者已經無法再享優渥、崇高的地位，也不易維持專業的獨立自主性。對於已經在大學任教者要轉出大學再就業固然不容易，年輕學者想進入大學工作也很困難。而留在大學工作的教師也需要面對新的挑戰，除了要滿足教師評鑑的各項要求，沉重的行政與招生任務，更逼退不少對於教育有熱忱的大學教師。

在台灣學術就業市場飽和的情況下，有不少年輕學者選擇離開台灣，中國是其中一個就業選項。但是隨著中國高教市場的快速擴張，兩岸政治關係緊張，高教監控強度的提升，以及2020年以來的新冠疫情因素，都使得中國逐漸喪失對台灣教師的吸引力。

書籍介紹

本文摘錄自《學術這條路：大學崩壞危機下，教師的危機與轉職之路》，大家出版

作者：戴伯芬

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短期聘任、限期升等、應付系所評鑑、兼行政職、背招生名額……

「你在浪費你的生命。然後有時候你想教學，你也就是有心無力。」

錯誤的教改政策與商業化學術環境，正在扼殺教師的教學、研究與勞動權益，學術這條路，該如何繼續走下去？

當穩定的聘用制度轉向彈性化的勞動市場時，教師已經無法循原來的文憑路徑直接取得社會地位，中年教師如何看待大學治理與師道衰退？

本書是《高教崩壞》的續作，繼解析台灣高等教育的發展脈絡與改革方向後，本作將視角從高教結構拉回到個人生命經驗，呈現大專院校離職教師在學院內的壓迫、如履薄冰，決定是否離開學院時的權衡、臨門一腳，以及在學院外再就業與創業時如何轉換他們的知識與實踐。透過轉職教師批判大學體制以及揭露學院壓迫經驗，本書探討轉職教師職涯轉變，及反思大學研究與教學任務，做為批判與反抗大學變遷的起點。

評鑑制度如何扭曲教育工作的本質，甚至成為校方壓迫教師的工具，讓教師淪為招生業務員？

在學校停招壓力下，校方祭出何種手段逼退教師？

留在學院的教師如何因應學院生態的改變？

出走的教師又如何再就業與創業？離職如何調適教師身份的轉換？教學與研究的意義又發生什麼樣改變？

本書獻給所有想要改變教育現況的知識分子，透過反思教學與研究的意義，找回對於學術工作的熱情，擴展學院外多重實踐的可能性。畢竟，游離是知識分子的宿命，擺脫體制束縛，思想才能自由。

Photo Credit:大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九