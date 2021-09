BNT疫苗安全嗎？研究顯示有四種潛在副作用與疫苗有高度關聯

文:吳昌騰醫師

台灣即將開打BNT疫苗(屬於mRNA疫苗),自今(2021)年8月28日開始開放18歲以上的開放民眾登記意願。但是,大家應該都很想知道BNT疫苗到底安不安全吧?讓我們來看一下科學證據。

《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine,NEJM)於今年8月25日刊登一篇研究,標題為「Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting」。這篇研究是由以色列Clalit Health Services(CHS)研究所與哈佛大學的研究人員合作,分析了世界上最大的綜合健康記錄數據庫,以檢查輝瑞BNT疫苗針對COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)的安全性。

此研究在以色列進行,研究時間為去(2020)年12月20日(以色列全國疫苗接種運動啟動)至今年5月24日為止。研究對象為年齡滿16歲以上、接種及未接種接種疫苗的各88萬4828位民眾,此研究採用匹配方式,根據研究對象持續變化的接種狀態,將研究對象動態分配至兩個組別(例如:在研究期間,23萬5541位民眾從「未接種疫苗」的隊列轉移到「接種疫苗」的隊列)。

此研究後續比較兩個組別,在接種BNT疫苗後三週內發生的25種潛在副作用(不良事件)的發生率。

重點在這:

研究結果顯示BNT疫苗是安全的。 研究結果發現,在25種不良事件中,有四種潛在副作用(不良事件)與疫苗有很強的關聯(如下圖)。

Photo Credit: 來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

哪四種不良事件與疫苗有高度關聯?

心肌炎(風險比率,3.24),心肌炎被發現與疫苗有關,但很少見,每10萬人發生2.7次事件。(接種疫苗後觀察到的心肌炎事件集中在20至34歲的男性中。) 淋巴結腫脹(風險比率,2.43),這是一種輕微的副作用,每10萬人發生78.4次事件。 闌尾炎(風險比率,1.40)每10萬人發生5次事件。 帶狀皰疹感染(風險比率,1.43)每10萬人發生15.8次事件。

至於其他接種BNT疫苗後之不良事件之風險,包括心包膜炎、心律不整、深層靜脈血栓形成、肺栓塞、心肌梗塞、顱內出血和血小板減少症,則和BNT疫苗無關。但BNT疫苗的確與心肌炎風險過高有關(每10萬人中有1至5次事件)。

最後,我認為,面對COVID-19,不管變異病毒還是突破性感染,「完整的疫苗接種」加上「做好個人防護」仍然是目前最重要的工作。

本文經《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》授權刊登

責任編輯:蕭汎如

核稿編輯:翁世航