BNT疫苗安全嗎？研究顯示有四種潛在副作用與疫苗有高度關聯

文：吳昌騰醫師

台灣即將開打BNT疫苗（屬於mRNA疫苗），自今（2021）年8月28日開始開放18歲以上的開放民眾登記意願。但是，大家應該都很想知道BNT疫苗到底安不安全吧？讓我們來看一下科學證據。

《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine，NEJM）於今年8月25日刊登一篇研究，標題為「Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting」。這篇研究是由以色列Clalit Health Services（CHS）研究所與哈佛大學的研究人員合作，分析了世界上最大的綜合健康記錄數據庫，以檢查輝瑞BNT疫苗針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的安全性。

此研究在以色列進行，研究時間為去（2020）年12月20日（以色列全國疫苗接種運動啟動）至今年5月24日為止。研究對象為年齡滿16歲以上、接種及未接種接種疫苗的各88萬4828位民眾，此研究採用匹配方式，根據研究對象持續變化的接種狀態，將研究對象動態分配至兩個組別（例如：在研究期間，23萬5541位民眾從「未接種疫苗」的隊列轉移到「接種疫苗」的隊列）。

此研究後續比較兩個組別，在接種BNT疫苗後三週內發生的25種潛在副作用（不良事件）的發生率。

重點在這：

研究結果顯示BNT疫苗是安全的。 研究結果發現，在25種不良事件中，有四種潛在副作用（不良事件）與疫苗有很強的關聯（如下圖）。

Photo Credit: 來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

哪四種不良事件與疫苗有高度關聯？

心肌炎（風險比率，3.24），心肌炎被發現與疫苗有關，但很少見，每10萬人發生2.7次事件。（接種疫苗後觀察到的心肌炎事件集中在20至34歲的男性中。） 淋巴結腫脹（風險比率，2.43），這是一種輕微的副作用，每10萬人發生78.4次事件。 闌尾炎（風險比率，1.40）每10萬人發生5次事件。 帶狀皰疹感染（風險比率，1.43）每10萬人發生15.8次事件。

至於其他接種BNT疫苗後之不良事件之風險，包括心包膜炎、心律不整、深層靜脈血栓形成、肺栓塞、心肌梗塞、顱內出血和血小板減少症，則和BNT疫苗無關。但BNT疫苗的確與心肌炎風險過高有關（每10萬人中有1至5次事件）。

最後，我認為，面對COVID-19，不管變異病毒還是突破性感染，「完整的疫苗接種」加上「做好個人防護」仍然是目前最重要的工作。

本文經《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航