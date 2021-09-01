20年阿富汗戰爭告終，美軍司令坦承在撤退最後階段「塔利班幫了不少忙」

文：王國仲

首圖圖說：最後一位離開阿富汗國土的美軍、陸軍少將多納赫（Chris Donahue）。

「最後五架飛機已經離開，一切都結束了！」駐紮在阿富汗首都喀布爾機場的塔利班戰士謝扎德（Hemad Sherzad）向《美聯社》興奮表示：「沒有言語能形容我的喜悅，過去20年來的犧牲全值得了……」

2021年8月30日，美國五角大廈宣布最後一架C-17軍用運輸機，於美東時間下午3:29從喀布爾機場起飛，意味美軍過去20年在阿富汗的任務、經營、衝突與歷史正式劃下休止符。

美國總統拜登（Joe Biden）隨後發布聲明，感謝美軍在阿富汗的付出，並表示將會發表談話，說明在8月31日前完全撤出阿富汗的決策：「在過去17天裡，美軍執行了美國史上規模最大的空運行動，共撤出超過12萬名美國與盟國公民，以及美方堅定的阿富汗盟友。他們以無與倫比的勇氣、專業技術和決心完成任務。現在，美國在阿富汗20年的軍事行動正式落幕。」

美軍司令：塔利班在撤出時「幫了不少忙」；坦承部分美國公民來不及撤離

美軍中央司令部（U.S. Central Command）司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將指出，這段期間內，美軍部隊平均每日撤出7500名平民，單日最高撤離人數超過1萬9000人。

不過，麥肯錫也坦承，儘管竭盡所能，他們僅能夠撤出絕大多數（而非所有）希望在此刻離開阿富汗的美國公民，且最後五班撤離航班上皆沒有美國平民；「差不多在12小時前，撤出美國人的行動就告一段落。儘管我們持續對外聯繫，並做好一切撤離準備，剩下的民眾來不及趕到機場。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍晚發布聲明，表示目前仍有200名以下的美國公民正等待撤離：「我們對所有仍在阿富汗，或世界任何一個角落的美國公民的承諾不會改變。海外美國人的安全與福祉，仍然是國務院最重要且持續不斷的第一優先事項。」

談到撤離期間與塔利班的互動，麥肯錫上將稱他們幫上不少忙：「他們在機場外設立了堅實的防線，以免任何人企圖在我們離開時闖入機場。他們並不清楚美軍的具體撤離時間——我們選擇嚴格保密——但在最後的這段時間內，塔利班實際上幫了許多忙，對我們相當有幫助。」

但麥肯錫同時警告，塔利班解放城鎮時從監獄內釋放大量囚犯，其中也包括不少ISIS成員，因此未來幾天喀布爾街頭可能會很不安全。

過去20年內，美國在阿富汗的主要目標之一，就是摧毀並殲滅窩藏911事件主謀賓拉登（Osama bin Laden）與蓋達組織的塔利班。如今，華盛頓必須適應塔利班已成為阿富汗實質領導者的事實。

布林肯補充，美國將會透過非軍事管道，和阿富汗持續進行國際性互動：「美國和阿富汗的下一篇章已經開始。軍事任務宣告結束，未來將由外交部門領導，完成全新使命。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

倉促撤離招致批評，拜登整體支持度未受太大影響

8月30日，《路透社》與益普索公司於美國國內舉行民調，共收集1003名成年人回應，包括465位民主黨和354名共和黨支持者。

民意調查發現，約有20％成年受訪者相信，拜登必須為阿富汗現況負最大責任。10％民眾指責20年前發動戰爭的前總統小布希（George W. Bush）；9％認為和塔利班協商撤軍的川普（Donald Trump）是罪魁禍首，另外有30％受訪者表示其他行為者（如塔利班、ISIS-K、阿富汗軍隊等）要負最大責任。

38％受訪者對拜登的撤軍決策表示認同（有過半數的51％反對）；三分之一則認為，美軍應持續駐紮阿富汗，直到所有美國公民都撤出為止；更僅有13％支持拜登將美軍立刻撤出的決定。在阿富汗盟友的安置方面，45％對現行政策表示贊成，不過也有42％表示反對。

民眾普遍認為撤軍決策太過草率且操之過急，拜登也因此飽受輿論批評。共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）便表示：「當然，我們不能打一場永無止境的戰爭，但拜登倉促決策的嚴重程度和影響範圍都非常深遠。」

不過，若將目光拉遠，不僅僅聚焦於單一事件，撤出阿富汗對拜登的整體施政衝擊其實並沒有想像中劇烈。

在同一份民調中，僅有10％受訪者認為阿富汗議題是當今美國面臨的最大困境。其他的主要選項包括COVID-19（35％）和經濟（18％），這兩者恰好都是拜登的強項——約55％受訪者贊同拜登因應COVID-19的政策（38％不贊同）；另有47％受訪者表示滿意拜登的經濟政策（45％不滿意）。

此外，儘管因倉促撤離而屢受批評，美國民眾似乎也並未因此對拜登代表的民主黨失去太多信心。在被問到哪個政黨有更好的反恐計畫時，29％民眾選擇共和黨，民主黨支持度則有26％。

儘管共和黨仍握有3個百分點領先，2018年時，他們在相同問題的領先幅度上則有7個百分點。

ABC新聞網執行的另一項民調也有類似結果。500多位受訪者中，59％反對拜登在阿富汗的政策，僅有38％表示贊同。2021年7月底，美國尚未宣布加速撤離、阿富汗也還沒落入塔利班之手時，贊成與反對的比率則是55％對41％。

在ABC新聞網民調中，拜登在對抗疫情（支持64％，反對35％）、經濟成長（支持55％，反對41％）的表現上也皆獲多數受訪者認可。

不過，有超過半數，56％受訪者認為，結束阿富汗的軍事行動，對保護美國不受恐怖主義侵害「沒有任何影響」。僅有7％認為此舉讓美國更安全，36％表示這反而讓國土更加危險。

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