麟洋配代言風波：台灣選手脫離不了「星爸星媽」監護模式，離「運動經紀」還非常遙遠

文：石明謹（台灣警察專科學校行政科、中央警察大學法律研究所、從警資歷23年）

正當台灣全國上下都在為東京奧運的成績欣喜之際，隨之而來的各種瘋狂報導，讓選手的一言一行都受到檢視，這是不變的定律。畢竟台灣是個以績效掛帥，重視結果大於過程的社會，許多選手十年苦練無人問，一舉成名天下知，在成名之後，瞬間席捲而來的鎂光燈效應，可能讓選手未蒙其利而先受其害。

經紀風波傷害了麟洋配

以李洋及王齊麟的羽球男雙搭檔為例，先是炒作兩人之間的感情話題，進而讓兩人的感情生活曝光，接下來是追問獎金的運用方式，所幸這些茶餘飯後的談資，沒有對兩人造成太大的負面評價。

直到兩人因為具有公務員身分，導致無法進行商業行為，難以利用金牌選手的身分進行代言，各種正反意見開始出現。雖然銓敘部跟土銀都有意為兩人解套，過程中卻意外發現兩人其實早就有經紀公司，並已經私下接受了商業代言的案子。而且經紀公司與選手的發言，都造成了輿論轉向，金牌的正面效應消退之迅速，也是令人驚嘆。

我們先不談論麟洋配商業代言的合法性，而是從運動經紀的角度來端詳此事，有人認為這是台灣已經進入運動經紀的時代，其實恰恰相反，令兩人產生爭議的不但不是「被運動經紀公司綁架」，而是「沒有被運動經紀公司綁架」。

如果台灣真的有良好的運動經紀制度，或許能讓運動選手的生涯受到更大的保障，同時也能在成名後的各種利益糾葛之下，能夠跟這些衝突保持距離，避免直接參與商業糾紛或是輿論混戰。

運動員的重心應該在訓練與比賽上面，然而一旦擁有名氣，運動員實際上的行為模式，其實與一名表演者無異。如果你能夠完全不顧一切外界的眼光，只專注在自己的競技生活之中，固然是一件好事，可是這似乎有點不切實際，畢竟人都要為自己的未來生活及最大利益考量。如何有個適當的代理人，讓運動員可以同時兼顧自己的運動生涯，又能夠處理各種外部事務，就成了一件重要的大事。

同樣是羽球圈的天后，戴資穎的對外窗口，一直都是自己的父親，戴爸性格成熟內斂，而且善於交友，這幾年來也讓戴資穎的各種合約或贊助走得相當順利。早期謝淑薇的父親也幾乎代理她的所有經紀事務，各種媒體場合也都是不離身的跟隨。盧彥勳的成功，大家都知道是他與哥哥的兄弟檔組合，一個專心比賽，一個全力經營。

看到這裡不難發現，台灣許多頂尖運動選手，依然脫離不了讓親友處理外部事務的習慣，如果放到我們前面所說的演藝圈來說，正是早期「星爸」、「星媽」的傳統方式。

Photo Credit: 中央社

親友當經紀人的優劣

這樣的「監護人」經營方式不能說不好，我們也看到前面所舉的幾個例子，縱使並非完美無缺，卻也不失為一個安全的模式。畢竟外部經紀事務，選手就是要交給自己最信任的人選，才能夠心無旁騖的專注在自己的訓練與比賽之中。

當然這樣的模式也非常依賴親友自己的交際及業務能力，若是個人的能力不足，可能錯失了各種商業或是代言的機會，有時會是因為親友關係，對於選手的各種事務介入太深，有時反而會影響到選手本身。而且對於親友的各種決定，選手也很難只用理性來判斷，畢竟存在私人情感的糾葛，這也是為何國外的頂尖運動選手，會將自己的生涯交給專業經紀公司的原因。

麟洋配雖然看起來陷入了經紀公司風暴，其實從他們與這家經紀公司的關係來看，其實這只是一家為兩人而設的人頭公司，說起來其實還是找了熟悉親友代言的模式，所以對於各種公關事務、法律問題的處理，細膩度顯然是不足的。

我們無需奢求像歐美的大型經紀公司一般，擁有數十乃至上百名員工，進行各種法律、合約、形象操作，但基本的法律及公關部門是必須要有的，然而我們看不出麟洋所屬的經紀公司在這方面有什麼專業人員，離所謂的「運動經紀」，其實還非常的遙遠。

其實運動經紀有分幾種類型，一種是「賽事經紀」，安排選手參加各種必要的訓練課程，排定各種賽事的時程與報名，讓選手取得最佳成績。一種是「商業經紀」，幫選手尋找各種贊助，進行廣告代言，讓選手贏得最大利益。一種是「公關經紀」，負責經營媒體形象，幫選手贏得正面輿論與聲量。

當然，一個人不可能什麼都懂，有些經紀人擅於爭取代言，但將形象經營外包給公關公司，有些經紀人擅於交際，就把代言委託廣告公司，最好的方式當然是一家運動經紀公司，本身就擁有各種不同的專業人材，可以成為選手多角度的助理。

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經紀內容非常繁複

台灣目前有許多人還是將「幫選手處理雜務」這件事，誤以為是「運動經紀」。事實上運動經紀人需要有簽約能力、談判能力、法律能力、公關能力，甚至是比賽與選手生涯的規劃能力，如果一個人沒辦法擁有全部能力，就需要一個完整的團隊。

然而現在台灣還沒有這種有足夠能力處理選手事務的經紀公司，依然是走個人主義。當然這也不是不行，如前所述，如何認清自己能力的限制，將不同事務外包給會計事務所、律師事務所、公關公司，也是一名合格運動經紀人應該盡到妥善分配的責任。

台灣的藝人經紀公司制度已經逐步成熟，你現在已經很難看到30年前星爸、星媽帶著藝人走天下的情形。而在運動圈，除了棒球運動，因為在國內已經職業化，也有許多跟國外職棒球團接觸的經驗，許多球隊或選手都知道經紀公司的重要性之外。很多選手的經紀事務依然處於親友照護的層級，除了無法獲取最大利益之外，在面對重大問題時的處理，往往也是不得要領，甚至影響到選手接下來的職業生涯。

而要解決這個問題，首先是要建立運動經紀人制度，透過各種專業訓練，讓從事運動經紀者，即便是親友，也要取得一定的證照，在稅務、法律、公關等方面具有基礎的認識。

其次是選手也要建立觀念，運動經紀是一項非常專業的事務，除了對親友的信任外，更需要各方面的專業知識。最後是要鼓勵整個運動產業的發展，當整個運動環境邁向專業化、制度化的時候，正如同演藝經紀公司的出現一樣，自然會建立有效的經紀制度。

台灣距離成為一個運動產業發達的國度，還有很長的距離要走，或是開始重視運動員的經紀問題，就是一個最好的起步。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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