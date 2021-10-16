【國文冷知識】講人話很難嗎！公文末尾那句「至紉公誼」是什麼意思？

學校任職行政的一位老師每每向我抱怨：「講人話會很難嗎？為什麼這些公務機關都要把自己搞得像出土文物一樣？」這次他又拿一份公文叫我翻譯，大意為「因受疫情影響，取消原本向學校租借的場地，希望我們幫忙處理後續事宜」。

以上皆為人話，公文末尾卻迸出一句鬼打牆「至紉公誼」。如果您曾經任職公職、行政，對於「至紉公誼」肯定不陌生，意思為「表示答謝對方於公務上的協助」。「公誼」就字面上來理解就是「公家單位的情誼」，至於為什麼「至紉」就是「感激」？大概就屬於鬼話的範疇。其實「至紉」並不是鬼話，而是一則美麗的詩篇，請待少俠娓娓道來。

詩人屈原遭楚王放逐後，憂心煩亂，無所傾訴，於是用那瑰麗的奇筆、滿腔的激憤寫下那曠世奇作《離騷》。這是一位極度自我癡戀與精神潔癖的奇異詩人，他認為「沒有外在高雅絢麗的格調修飾，就無法突顯內在尊貴的華麗靈魂」。

於是在《離騷》中，屈原會穿上青綠荷葉和繽紛芙蓉所綴集而成的七彩衣裳，然後漫步在晨間山中小徑啜飲花瓣葉面上凝結的清純露水，最後再採食黃昏夕陽下閃耀著黃金色澤般的美麗秋菊，如此餐風飲露，詩人渾身上下，由內而外，都散發著奇花異草的香氣與高雅，除了「神人」似乎找不到更佳的形容詞。而在這眾多花草的繽紛中，屈原最為喜愛的莫過於蘭花：

扈江離與辟芷兮，紉秋蘭以為佩。

「扈」這裡當動詞「披」、「帶」；「紉」則是較細緻的動作「綴結」。「江離」、「辟芷」皆是香草，而「佩」則是「繫在衣帶上的裝飾品」。整句話的意思是「我披著江離和辟芷，再把秋分時節的蘭花編織綴結在身上」。

注意喔！「江離」、「辟芷」等香草只是草率地披在身上；而蘭花則是選定秋分時令，攀條折其榮，小心仔細編綴繫在衣帶上，作為彰顯內在華麗尊貴的高雅佩飾。種種用心的舉動，感受得出屈原對於蘭花的鍾愛與熱愛。

由Wang Qi - "Sancai Tuhui" (明朝王圻作品 《三才图会》), published during Ming Wanli Emperor's reign (明朝万历年间出版发行).，公有領域，https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17711903 屈原

約莫成書於西漢年間的《孔子家語》：「芝蘭生於深林，不以無人而不芳。君子修道立德，不謂窮困而改節。」把蘭花比喻為君子，顯然是承襲屈原的蘭花傳統；而後世更是把蘭花與梅、竹、菊並列為「四君子」，不難看得出屈原對於蘭花傳統的深厚影響力。因此作做為「蘭花君子」濫觴的離騷名句「紉秋蘭以為佩」，也就成為騷客文人行文創作精神泉源。

是什麼樣高雅尊貴值得狂戀詩人將蘭花綴繫在腰間？我們隨著屈原的腳步展開華麗的聯想。國中課本〈座右銘〉「施人慎勿念，受施慎勿忘」，為了銘記恩人君子施予我的恩情，就如同屈原將高雅的蘭花綴結在身上，我「感佩」萬分，永世難忘。

原本是名詞的「佩」，轉化動詞「感恩」；而原本是綴結動詞之「紉」，亦華麗變身為「感謝之意」，於是一句漂亮的成語出現了「紉佩在身」，即「對於君子的德澤銘感於心」。

再回頭看看「至紉」，相信大家已經瞭然於心，「至」為非常，「紉」是感激，「至紉公誼」即為「非常感激您公務上協助的情誼」，「您的協助恩情就像詩人採集的高雅蘭花，我把它紉佩在身，永誌不忘」，人與人之間的情誼，透過古典詞語的提煉與凝聚，重新綻放為高雅的清香，多麼美的一句話啊，又怎麼會是鬼話呢？

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當日本官房長官菅義偉手持用端正毛筆書寫的日本新年號「令和」出現在媒體鏡頭前，美國《CNN》記者隨即用英文翻譯為「order and peace」（命令和和平），我看了直搖頭。日本是高度重視文化意涵的國家，怎麼會用這種鬼話當年號呢？

「令」當理解為「美好」：《論語》「巧言令色」，其中「令色」就是美好的臉色（矯情做作）；而宮廷劇《延禧攻略》女主角魏瓔珞的封號「令貴妃」，這個「令」同樣是美好的意思。

瞭解「令」的文化意涵，就不會把它翻成死板版的命令。而「和」翻成「和平」也太僵硬，高中課文〈蘭亭集序〉「天朗氣清，惠風和暢」，「和」為和煦、溫和，所以「令和」就該理解為「美好、平和」。

果然之後首相安倍在記者會上，說明新年號「令和」乃是出自日本詩經《萬葉集》：

于時初春令月，氣淑風和。（如同在寒冬過後宣告春天來臨、美麗而平和）

其實只要擁有高中的國文程度，生活當中處處是美麗的驚艷，鬼話都可以是美麗的詩篇，甚至可以串起國際，分享同為漢字的文化美感。

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