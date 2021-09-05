兩性專家劃錯重點：七年級女生未婚的主因不在於經濟，而是找不到人！

文：人間田野觀察家

據內政部戶政司109年人口統計資料，台灣30至39歲人口約45%未婚，近日掀起媒體與社群討論。根據《ETtoday新聞雲》報導，一位兩性專家表示，七年級生單身未婚的主因是「收入談不攏」，女方希望男性有一定經濟水平，男方也希望女方薪水不要低自己太多。

身為在適婚年齡仍單身的七年級女生，看到這種評論我忍不住臉上冒出三條線。擔心收入，的確反映七年級生對於生活的普遍焦慮，但絕非不結婚的主因。這位兩性專家恐怕劃錯重點：問題不在於經濟，而在找不到人。

中央研究院社會學研究所鄭雁馨、許宸豪所著〈台灣超低生育率的迷思與現實〉提及，媒體常援引經濟及就業因素，當成導致未婚的主因，然而事實上，對多數未婚女性來說，這些只是次要考慮條件。

這篇文章進一步指出，除去本來就打定主意不婚的人，更多人其實是找不到合適對象，或許是「受性別角色變動所影響，導致兩性對理想關係期待有落差」。找不到人，因此拖延結婚，直到超過適婚年齡，結婚就落到生活中更後面的選項了。

過去五年，我非常積極運用交友軟體與男性約會，甚至朋友若要介紹，絕對一口答應出席。因此我從一位較少過問紅塵約會世事的少女，進化成熟讀社交訊息、能非常自在與異性交流的約會神仙教母。

即便期間有交往幾任男友，但很遺憾，我們總因各種原因分開，結婚的好運並沒有落到我頭上（我知道有些已婚婦女可能會衝出來大喊：結婚是厄運，不是好運）。收入不僅非我擇偶首要考量，也非沒結成婚的原因，甚至有些已分手的前男友，我到現在仍舊不知他月薪究竟多少（到底多不熟，可惡）。

沒結婚，不是不想結，而是找不到；沒嫁人，不是不夠好，只是在姻緣路上需要多一點運氣。如果你也是暫時找不到伴的單身者，你並不孤單。世界各國都有這樣的情況，在日本，越來越多日本女性推遲或乾脆放棄結婚。

哈佛大學專門研究當代日本的社會學教授瑪麗．C．布林頓（Mary C. Brinton）接受《紐約時報》訪問時表示：「在日本，如果你不打算生孩子，那麼結婚的理由就不多了。」

相較於過去社會主流觀念把單身與悲慘形象連結，認為單身容易孤獨終老，現在出現更多令人仰望的未婚典範。不婚主義者、日劇女王天海祐希過得如此帥氣，沒人會認為她是敗犬，她根本是女王，她的金句：「男人會背叛你，但肌肉不會」充滿智慧哲理。我們還有蔡依林、小英總統擋在前面哪，最完美的全民擋婚大使。

隨著年紀增長，我並沒有放棄結婚的希望，但也做好此生可能會遇不到人的準備。我開始放下焦慮，畢竟「遇到對的人」，只是人生眾多努力不一定就會有成果的事情之一。始終相信，就算繼續單身，也好過嫁錯人，委屈自己；就算一輩子單身，也能過個很不錯的生活，要像天海祐希一樣帥氣。

至於要如何面對那些逼婚，說不婚一定很挑很難搞、愛貼你標籤的人？你就問一聲，都什麼時代了，還活在侏儸紀嗎？你可以，昂首闊步的。只要你不尷尬，尷尬的就是別人了。

延伸閱讀

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航