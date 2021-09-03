微型突擊艇 vs. 陸基反艦飛彈？圍繞海軍不對稱作戰平台的辯論

文：王臻明

是說海軍原本計畫花費316億經費，興建60艘的微型突擊艇，搭載雄風二型反艦飛彈或雄風三型超音速反艦飛彈，做為不對稱作戰的平台。不過在經過數年的評估，並花費兩億元預算後，最後以「不符合作戰需求」而撤案，引起外界的議論。

由於這是由當時的參謀總長李喜明上將所推動，在他卸任後這個案子也旋及被撤案，引發人去政息之譏。不過李喜明上將推動這個案子的思路與反方的論點，都頗有討論的價值，值得國人平心靜氣來思考一下。

李喜明上將自己也不諱言，微型突擊艇戰術的發想，是受到雄風三型超音速反艦飛彈誤射事件的啟發。當時停泊在港內的一艘錦江級巡邏艦金江號，在進行操演準備時沒有確實遵守安全程序，誤觸了發射鈕，導致一枚雄風三型超音速反艦飛彈意外發射到預設的座標位置，擊中一艘正好在附近作業的漁船，釀成傷亡慘劇。

雖然這是一件令人難過的意外事件，也突顯了海軍安全作業程序的疏陋。不過卻也意外驗證了雄風三型超音速反艦飛彈的優異性能。

Photo Credit: 中央社 海軍蘇澳基地營區9月1日將開放，海軍不對稱作戰的指標，配備雄二、雄三攻艦飛彈的沱江艦也會陳展、開放民眾登艦參觀。中央社記者游凱翔攝 107年8月28日

在近年來中國軍力快速發展的威脅下，李喜明上將一直主張採用不對稱作戰的方式來爭取台灣的防衛優勢。應該放棄過去昂貴、容易被摧毀的大型武器，改採小型又機動性強的作戰平台，便於藏匿卻又擁有致命的攻擊能力。

因此李喜明規劃出這種微型突擊艇，只搭載少數操作人員，並配備數枚反艦飛彈，在台灣沿岸活動，由於噸位非常的小，不容易被敵方鎖定攻擊，戰時還能疏散到台灣四周的數十個小型漁港中，以增加存活率。

但是反方的看法認為，台灣海峽多數時間海象不佳，所以才會被視為海峽天塹，海軍的中、大型艦艇在風浪過大時都難以出港，更何況是噸位極小的微型突擊艇。這麼小的船隻，可能多數時間都難以在海上執行作戰任務。

面對這樣的質疑，支持微型突擊艇的一方提出辯護，認為就算難以在海象不佳時出海作戰，但如同停泊在港內，就發射雄風三型超音速反艦飛彈誤擊漁船的錦江級巡邏艦一樣，戰時疏散到各個小漁港內的微型突擊艇，也可以在港中接戰，只要能從作戰資料鏈中，收到敵方艦艇的坐標位置，就可以發射飛彈接敵，不一定要出海。

對面這樣的說帖，反方則批評，如果微型突擊艇最大的用途，是停泊在小漁港內接戰的話，那海軍就多發展陸基的機動型反艦飛彈系統好就了，這種利用車輛載運的反艦飛彈，機動性更高，沿著公路那裡都能去，不只可以躲在各個漁港內，還能躲在任何陸地掩體中，讓敵人更難發現，存活率更高。

但支持微型突擊艇的一方再反駁說，陸基的機動型反艦飛彈系統的確有其存在的必要性，不過微型突擊艇可以突破陸地的限制，在必要時主動出港接戰，這是陸基的機動型反艦飛彈系統所辦不到的。

只是當辯論來到這裡，就會變成無限迴圈了，因為反方又會再度質疑，就是因為台灣海峽終年海象不佳，微型突擊艇多數時間可能沒有辦法出海作戰，才會認為這種小型船隻並不適合台海防禦作戰。

除此之外，雙方的爭論點還包括，微型突擊艇因為噸位過小，除了配備數枚反艦飛彈外，已經沒有空間再安裝防空系統。反對微型突擊艇的一方，認為在今日高強度的作戰環境下，缺少防空系統的艦艇會是待宰羔羊，難以存活。

這樣的看法在海軍中屬於多數，如沱江級巡邏艦，在第一艘原型艦沱江號上，也是沒有規劃防空系統，認為這種小型巡邏艦只要專司反艦任務，防空可由大型飛彈巡防艦或陸基防空網負責，掩護沱江級巡邏艦即可。

只是缺乏防空系統的沱江級巡邏艦，受到很大的質疑，包括海軍自己都認為這樣的設計，會讓沱江級巡邏艦成為活靶。在強大的壓力下，沱江級巡邏艦被迫更改設計，從第二艘塔江號開始，放大了艦體的尺寸，安裝上雷達與海劍二防空飛彈，給予了塔江號基礎的點防禦防空能力。

由這個例子就可以看出，為什麼缺乏防空能力的微型突擊艇，會受到海軍內部的反對。即使主張微型突擊艇可以利用本島的防空網做掩護，仍不受青睞。

Photo Credit：RT/ 達志影像 雄三飛彈

而除了這些質疑外，微型突擊艇還有人員編制與後勤維護上的問題。特別是微型突擊艇與陸基機動型反艦飛彈系統的角色過於重疉，也讓人質疑，車輛載具的維護遠比海上艦艇便宜許多，如果兩者的效益沒有明顯不同，那何必捨近求遠，選擇維護費用更高的微型突擊艇。

也因此，當美國同意出售陸基的機動型魚叉反艦飛彈給台灣時，預算的排擠讓海軍決定放棄微型突擊艇計畫，也就不令人特別意外了，可以說是必然的發展。

嚴格來說，李喜明上將與反方的論點都有道理。不過這場論戰的代價，是2億納稅人的血汗錢。也再度曝露出國軍的建軍計畫，往往未經過充份討論，整合出共識，不斷出現人亡政息的情況。

這種問題還不止發生在海軍，包括空軍與陸軍都是如此。雖然說「朝令有錯，夕改可也」，這可以避免錯誤的政策造成更大的浪費，但整個微型突擊艇從建案、評估到撤案，有太多粗糙的地方，還是值得三軍未來引以為戒。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航