你有永續素養嗎？《永續素養大調查》全民公測中，星展銀行邀你加入「甜甜圈永續新生活」

追求「永續」（Sustainability）可以說是近年顯學，值得思考的是，永續不只是聯合國的目標，也不限於政府單位的工作，更不是企業才能負擔的責任，而是在每一個人的食衣住行育樂中都能實踐的原則。不過，到底該怎麼行動才能符合永續？其實方法有很多種，最重要的前提是先具備「永續素養」。

你對永續的Sense夠嗎？為了讓更多人認識永續的概念，星展銀行協同社企流、聯合報系願景工程等單位，並號召星展銀行企業夥伴共同響應，透過「甜甜圈星球：永續新生活的100個行動」系列策展活動及「永續素養大調查」，喚起人們對永續的認知與反思，進而付諸實行，創造善的改變。

永續到底是什麼？從《甜甜圈經濟學》出發，認識永續理念

大家或許對「永續」的概念不陌生，但具體有什麼要素或標準，可能就不夠了解了。對此，英國經濟學家凱特．拉沃斯（Kate Raworth）提出「甜甜圈經濟學」理論，將人類發展比擬為甜甜圈，最外圈為「生態天花板」，包含氣候變遷、生物多樣性喪失、土地利用轉換等，意指經濟發展不能超過環境的承載極限；最內圈則是「社會基底盤」，指經濟發展必須顧及糧食、住房、能源、教育等人權基本需求。永續意味著：

人類生活必須在「生態天花板」、「社會基底盤」兩個圈圈之間取得平衡。

換言之，追求永續即是在追求經濟發展的同時，與環境共榮共好。

對自己的永續素養超有信心? 參加「永續素養大調查」測測看就知道 !

承接「甜甜圈經濟學」的永續理念，星展銀行攜手社企流及聯合報願景工程發起「永續素養大調查」，也號召企業夥伴包含友達光電、中租迪和、美德醫療、台灣水泥、大聯大控股、文曄科技、信義房屋一同響應，將當代最需關注的21個議題面向，化為105道題目與永續行動，網友可利用一杯咖啡的時間了解自身的永續程度並展開更多行動。

此調查結果將完全開源，供提倡永續發展的公私部門參考，讓調查結果作為凝聚台灣專屬智慧、邁向全民共好的永續新生活的資源。只要完成調查，更可免費兌換系列好禮（數量有限，把握機會）。

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身為21世紀的公民，建立一個與環境共好的生活，是責無旁貸的任務。隨著愈來愈多人意識到當今經濟發展對社會與環境帶來的影響，並且願意發揮個人所長與智慧，展開一系列永續行動，我們知道要打造永續美好未來並非天方夜譚，但此刻仍需努力。

為了讓更多人可以深入瞭解永續行動，星展銀行與社企流邀請到各界專家，舉辦2021永續論壇，除了能讓民眾接軌國際，也能一同激盪出更多永續新可能。

論壇將於 10月2日（六）登場，邀請個人、組織、城市層級的永續實踐代表，包括加拿大青年永續運動家Tesicca Truong、行政院政務委員唐鳳、「台灣氣候少女」王宣茹等，分享國內外最新的永續趨勢以及如何於日常與工作中實踐永續行動。活動現已開放免費報名，歡迎有興趣的讀者踴躍參加。

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