泰國帕拉育政府第三度面對不信任投票，陷科興疫苗採購貪汙疑雲

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）政府因抗疫不力，面臨在野黨針對帕拉育等6位首長發動不信任投票，8月31日起在國會展開4天辯論，9月4日進行投票。辯論中在野黨議員質疑帕拉育和衛生部長藉採購科興疫苗謀取私利，帕拉育則斷然否認。

目前，泰國聯合政府黨派主要有帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）所屬的公民力量黨（Palang Pracharath），以及民主黨（Democrat）、自豪泰黨（Bhumjaithai）等小黨，在國會擁有絕對多數。上一次不信任案投票於2月20日，一如外界普遍預期並未通過，本次是帕拉育政府2019年執政以來第3次面對不信任投票。

《中央社》報導，為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）為首的在野聯盟，對執政聯盟6名首長首長發起不信任投票，包括總理帕拉育、副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）、農業部長柴隆差 （Chalermchai Sri-on）、交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）、勞動部長蘇查特（Suchart Chomklin）以及數位經濟和社會部長柴伍（Chaiwut Thanakamanusorn）。

泰國自4月初爆發第3波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，7月中起每日新增破萬人確診、上百人死亡，泰國民眾對政府防疫表現極為不滿。近一個多月以來，已有不同團體輪番上街頭示威，也發生抗爭者和警方間的激烈衝突。

《泰國公視》報導，辯論登場當天（8月31日），為泰黨眾議員、在野聯盟領導人宋蓬（Sompong Amornvivat）為首位發言者，他指控帕拉育不適任總理並徹底缺乏知識，導致許多全國性行政失敗，尤其在防疫表現糟糕，致使成千上萬的人民染疫死亡，且使經濟與商業活動遭受重創。他質疑總理在獲取疫苗方面的誠信，認為政府的疫苗政策形同將人民置於險地。

為泰黨秘書長巴瑟（Prasert Chanthararuangthong）抨擊帕拉育和阿努廷在疫苗採購與分配上處理不當。他指出，政府依賴科興（Sinovac ）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但是禁止民間私人部門額外取得更多疫苗，導致泰國疫苗短缺，剝奪泰國人民施打疫苗的權益。他質疑，政府中是否有人從大量採購中國科興疫苗過程中牟利。

20億泰銖疑雲

《曼谷郵報》報導，巴瑟指出帕拉育發布國家緊急狀態，以便採購更多科興疫苗，最初說法是整體疫苗供給中科興只佔10%，但最後進口量多於阿斯特捷利康成為主要來源。他引述中國駐泰使館公參楊欣曾說泰國是第一個從中國生物製藥（Sino Biopharmaceutical Limited ）進口疫苗以供商業用途的國家，根據香港證交所公開訊息，該公司和泰國政商關係良好的富豪關係密切。

巴瑟說，「這家中國公司在泰國沒有官方銷售代表，必定有掮客從疫苗交易中獲利，泰國人民以高價格使用低品質疫苗。」他比較同樣購得200萬劑科興的價格，指出泰國高於印尼和巴西。

「帕拉育和阿努廷在許多採購疫苗的決定上彼此合謀。」他說，「先前國會共批准108億泰銖（約92億5807萬新台幣）採購科興疫苗，實際支出是87億泰銖（約74億5789萬新台幣）。這表示現在有20億泰銖（約17億1445萬新台幣）消失了，現在在哪裡？誰拿走了？」

辯論第二天（9月1日），帕拉育回應首日反對黨議員關於20億泰銖疑雲的指控，否認採購科興疫苗過程有任何貪汙行為，並否認從中收取任何金錢，聲明相關花費都經部會批准且公開透明。

帕拉育回擊反對黨，要他們找出是誰從政府疫苗採購過程收錢，政府已做好準備針對其指控內容，接受任何調查。他說，「我只花我自己的薪水。我沒有兒女在經營生意。我每天向神禱告，所以我不會做任何不道德的事。以及，我堅持政府誠信地履行職責。」

根據國際透明組織2020年清廉印象指數 (Corruption Perceptions Index)，泰國排名104名（共180個國家），2019年泰國則名列101名。

《Prachatai》報導，在國會不信任案辯論之前，泰國曼谷街頭早已沸騰多時。泰國「紅衫軍」反獨裁民主聯盟 (United Front for Democracy Against Dictatorship）發起泰國車隊抗議活動（Car Mob Call Out），自8月29日連續示威2天，要求帕拉育下台，也有其他抗爭者獨立發起的零星示威。

反獨裁民主聯盟秘書長和社運人士宋巴特（Sombat Boonngamanong）宣布，9月2日起，將每天在曼谷主要道路路口發動抗議，直到帕拉育辭職。宋巴特說，「9月4日，國會將會進行（不信任案）投票。這非常重要，如果聯合政府投票讓總理留下，將和人民感受衝突。」

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責任編輯：徐卉馨

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