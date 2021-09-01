2021/09/01,
國際

杜特蒂政府陷抗疫物資採購弊案風暴，議員指藥廠股東是台灣康友案通緝犯

杜特蒂政府陷抗疫物資採購弊案風暴，議員指藥廠股東是台灣康友案通緝犯
菲律賓總統杜特蒂。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲國參議院少數黨領袖戴瑞隆質疑杜特蒂政府，以高於市價的價格向Pharmally製藥公司採購2000組COVID-19檢驗試劑，而該公司的大股東是涉康友案遭台灣通緝的黃文烈之子黃子晏，持股四成。

（中央社）菲律賓參議員近日緊咬杜特蒂政府採購疑雲，指預算暨管理部疑圖利廠商，以高價向註冊不久的藥廠採購抗疫物資。據稱，藥廠大股東是涉康友案遭台灣通緝的黃文烈之子黃子晏

這起採購案近日在菲國政壇掀起風暴。事件緣起為菲律賓審計委員會報告顯示，預算暨管理部在去年疫情剛開始時，以高價採購價值9545萬披索（約新台幣5310萬元）的個人防護裝備，但直到市場供應充足、個人防護裝備市價下滑時，這些裝備仍堆在倉庫，截至去年底仍未釋出。

菲國參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）去年9月質疑，預算暨管理部耗資達6.88億披索，向Pharmally製藥公司（Pharmally Pharmaceutical Corp.）採購2000組COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗試劑。

戴瑞隆說，他的辦公室調查發現，4.8億披索就能買到2000組COVID-19檢驗試劑。預算暨管理部採購價較市價高出2.08億披索。

新聞網站Rappler報導，根據提交給監管機構的文件，名為Huang Tzu Yen的人士於2019年9月4日向菲律賓證券交易委員會註冊Pharmally製藥公司。這名黃姓股東擁有藥廠40%股份，另外4名股東擁有60%股份。

Pharmally製藥公司實收資本額62.5萬披索，黃姓股東投入25萬披索。

報導指出，這家公司在2019年沒有銷售或收入。但去年3月疫情爆發後，Pharmally製藥公司獲得杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府總價值87億披索的合約，是菲律賓疫情期間單一企業獲得總額最大筆的訂單。

菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）昨天發布新聞稿，要求預算暨管理部停止向Pharmally製藥公司採購物資。

漢迪夫洛斯說，她的辦公室從另一家控股公司的年度股東報告中取得一份揭露聲明書，顯示Pharmally製藥公司的股東之一黃子晏（Huang Tzu Yen）是在台灣涉嫌財務舞弊的康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈（Huang Wen-lai）之子。

根據中華民國法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，黃文烈從2018年9月中旬起，以多個人頭帳戶相對成交製造交易熱絡表象，操縱康友公司股價，涉嫌違反證券交易法而遭通緝；新加坡籍的黃子晏也因同案涉嫌背信罪遭通緝。

康友賣股風波　董座黃文烈親上火線釋疑
Photo Credit: 中央社
圖為康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈，照片攝於2018年10月24日。

菲律賓總統和國會議員大選明年將登場，這起採購案此時成為熱門政治話題。

面對外界質疑他的前經濟顧問、中國商人楊鴻明（Michael Yang）與採購疑雲有關，杜特蒂今天親上火線，在預錄的電視談話中說：「（Pharmally製藥公司）這是出價最低者。你們在抱怨什麼？因為楊鴻明跟它有關？他是個商人，他知道怎麼用他的錢。他跟中國的大公司有聯繫，他幫忙企業來到這個國家。」

杜特蒂說：「我以為你們想讓投資者來？他們在疫情大流行的時候來，那有什麼問題？」

表態將參選下屆總統的參議員賴克遜（Panfilo Lacson）則將矛頭指向杜特蒂。他發表聲明說，由於參議院調查逐漸指向總統府，「不難想像，他（杜特蒂）正處於恐慌狀態」，試圖阻止參議院調查這起「高度不尋常」的高價醫療用品採購案。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。