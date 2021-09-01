杜特蒂政府陷抗疫物資採購弊案風暴，議員指藥廠股東是台灣康友案通緝犯

（中央社）菲律賓參議員近日緊咬杜特蒂政府採購疑雲，指預算暨管理部疑圖利廠商，以高價向註冊不久的藥廠採購抗疫物資。據稱，藥廠大股東是涉康友案遭台灣通緝的黃文烈之子黃子晏。

這起採購案近日在菲國政壇掀起風暴。事件緣起為菲律賓審計委員會報告顯示，預算暨管理部在去年疫情剛開始時，以高價採購價值9545萬披索（約新台幣5310萬元）的個人防護裝備，但直到市場供應充足、個人防護裝備市價下滑時，這些裝備仍堆在倉庫，截至去年底仍未釋出。

菲國參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）去年9月質疑，預算暨管理部耗資達6.88億披索，向Pharmally製藥公司（Pharmally Pharmaceutical Corp.）採購2000組COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗試劑。

戴瑞隆說，他的辦公室調查發現，4.8億披索就能買到2000組COVID-19檢驗試劑。預算暨管理部採購價較市價高出2.08億披索。

新聞網站Rappler報導，根據提交給監管機構的文件，名為Huang Tzu Yen的人士於2019年9月4日向菲律賓證券交易委員會註冊Pharmally製藥公司。這名黃姓股東擁有藥廠40%股份，另外4名股東擁有60%股份。

Pharmally製藥公司實收資本額62.5萬披索，黃姓股東投入25萬披索。

報導指出，這家公司在2019年沒有銷售或收入。但去年3月疫情爆發後，Pharmally製藥公司獲得杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府總價值87億披索的合約，是菲律賓疫情期間單一企業獲得總額最大筆的訂單。

菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）昨天發布新聞稿，要求預算暨管理部停止向Pharmally製藥公司採購物資。

漢迪夫洛斯說，她的辦公室從另一家控股公司的年度股東報告中取得一份揭露聲明書，顯示Pharmally製藥公司的股東之一黃子晏（Huang Tzu Yen）是在台灣涉嫌財務舞弊的康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈（Huang Wen-lai）之子。

根據中華民國法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，黃文烈從2018年9月中旬起，以多個人頭帳戶相對成交製造交易熱絡表象，操縱康友公司股價，涉嫌違反證券交易法而遭通緝；新加坡籍的黃子晏也因同案涉嫌背信罪遭通緝。

Photo Credit: 中央社 圖為康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈，照片攝於2018年10月24日。

菲律賓總統和國會議員大選明年將登場，這起採購案此時成為熱門政治話題。

面對外界質疑他的前經濟顧問、中國商人楊鴻明（Michael Yang）與採購疑雲有關，杜特蒂今天親上火線，在預錄的電視談話中說：「（Pharmally製藥公司）這是出價最低者。你們在抱怨什麼？因為楊鴻明跟它有關？他是個商人，他知道怎麼用他的錢。他跟中國的大公司有聯繫，他幫忙企業來到這個國家。」

杜特蒂說：「我以為你們想讓投資者來？他們在疫情大流行的時候來，那有什麼問題？」

表態將參選下屆總統的參議員賴克遜（Panfilo Lacson）則將矛頭指向杜特蒂。他發表聲明說，由於參議院調查逐漸指向總統府，「不難想像，他（杜特蒂）正處於恐慌狀態」，試圖阻止參議院調查這起「高度不尋常」的高價醫療用品採購案。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範