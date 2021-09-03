美英日荷「崇高同盟」軍演劍指中國，能重現二戰對日本的「ABCD包圍圈」嗎？

今年8月1日是飛虎隊成軍80周年，而飛虎隊在1941年8月1日的成立嚴格來講，只是美國主導下所謂ABCD對日包圍圈（ABCD encirclement）的其中一個環節。何為ABCD包圍圈？ABCD包圍圈意旨由美國（America）、英國（Britain）、中國（China）以及荷蘭（Dutch）組成，以遏制大日本帝國侵略意圖為目標的軍事同盟。

ABCD包圍圈最早是由日本方面提出，並沒有得到美英中荷任何一方的正式承認，不過美國聯合中華民國、統治印度、緬甸、馬來半島，又是大英國協老大的英國外加殖民印尼的荷蘭共同圍堵日本，確實是在珍珠港事變爆發前就已經存在的態勢。經過80年後，新的ABCD包圍圈已經成形，差別只是當中的中國與日本角色對換，由民主化以後的日本取代共產化的中國而已。

比如今年8月14日，駛抵東亞的英國航空母艦伊莉莎白女王號，就與美軍陸戰隊的兩棲突擊艦美利堅號、美國海軍航空母艦卡爾文森號共同發起「崇高同盟」（Noble Union）聯合軍演。

參加此次聯合軍演的艦艇還包括美國兩棲船塢運輸艦紐奧良號、神盾驅逐艦蘇利文兄弟號、英國皇家海軍驅逐艦捍衛者號、荷蘭皇家海軍護衛艦埃弗森號以及日本海上自衛隊護衛艦伊勢號。

本次在沖繩外海舉行的演習，共維持了12天，針對中華人民共和國的意圖明顯。80年前協助中華民國抵抗大日本帝國，80年後則拉攏日本國圍堵中華人民共和國，雖然看似聯合的對象不一樣，卻將美國海軍80年前的戰略發展一脈相傳的延續了下來。那麼80年前的大日本帝國，與今天的中華人民共和國又有哪些相似之處，值得美國海軍如此大動作的針鋒相對？

80年前的ABCD包圍圈，伴隨著日本海軍聯合艦隊對珍珠港的偷襲演變成了太平洋戰爭，最終以ABCD四國演變而成的同盟國徹底戰勝並且瓦解日本帝國為終結，那麼今日的ABCD包圍圈，能否複製80年前的經驗，以軍事手段戰勝並且瓦解中華人民共和國呢？今天的ABCD包圍圈，是否又有如80年前的那般團結？就讓筆者在此回應了。

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為什麼要針對日本？

美國自1899年擊敗西班牙，將勢力擴展到亞洲之後，便仿效英國在歐洲的做為，在太平洋扮演「離岸平衡者」的角色。英國推行的「離岸平衡」政策，目的是防止歐洲大陸上出現足以挑戰英國的單一強權或者多國聯盟。而美國在佔領菲律賓後，同樣推行以防止亞太地區出現排擠美國勢力的單一強權或者多國聯盟為目標的「離岸平衡」戰略。

19世紀末期到20世紀初期，美國與英國為了防治俄羅斯帝國在中國東北坐大，曾經對推行明治維新後完成「西化」的日本帝國提供支援。所謂「英日同盟」也是在聯手對抗俄羅斯的大背景下，於1902年成立的。日俄戰爭後，俄羅斯帝國敗退，德意志帝國又成為英美日三方在東亞的共同敵人，讓以「英日聯盟」為主導的東亞同盟體系能延續下去。

直到德國在第一次世界大戰中落敗，日本又從德國手中取得了對山東還有密克羅尼西亞的統治權，從而被想在亞洲站穩腳跟的美國視為挑戰者。於是就有了1922年《九國公約》體系的成立，美國要求日本把山東歸還給中華民國，尊重中國主權獨立與領土完整，並自我設限海軍的發展。在俄國與德國退場，英國實力大幅衰弱的情況下，侵略野心壯大的日本成為了美國唯一的競爭者。

日本有意仿效美國在美洲大陸實施的「門羅主義」，將整個亞太地區打造成自己的勢力範圍，進而將包括美國在內的列強全部驅逐出去。此一姿態很快就讓不只英國、法國還有荷蘭等其他殖民亞洲的列強提高警覺起來。於是英國便在美國的遊說下，不再延續與日本的「英日同盟」關係，讓日本帝國就此成為西方的公敵。

當時的中國是日本試圖壟斷的侵略目標與商業市場，所以中國就自然而然成為西方國家爭先攏絡的對象，即便北洋政府與後來的國民政府都稱不上是民主國家。不過對20世紀初期的西方國家而言，民主不民主並不是他們選擇要不要與中國結盟的重點，畢竟當時英國還是全球最大的殖民帝國，美國內部也有嚴重的種族問題，兩者的制度都距離今天的人權標準相距甚遠。

Photo Credit:U.S. Navy 1945年9月2日，在東京灣等待接受日本投降的老馬侃與小馬侃父子，他們都是在太平洋戰場上聯手擊敗日本的父子檔

美國海空軍對日本的防範

相較於把焦點放在歐洲的美國陸軍，美國海軍更加關注亞太局勢的發展，包括日後成為二戰名將的李海（William D. Leahy）、金恩（Ernest J. King）、尼米茲（Chester W. Nimitz）以及海爾賽（William Halsey Jr.）等人都如此。美國空軍的前身陸軍航空隊，領導階層都追隨陸軍長官的立場，採取重歐輕亞的態度，但還是有少數具備戰略眼光的飛行員有不同的想法。

華府在1924年通過以日本人為針對目標的《排斥移民法》後，身為美國空權先驅的米契爾（William L. Mitchell）就認定美日開戰是時間上的問題，並早17年就預知到日本海軍將攻擊珍珠港。他更早在陳納德（Claire L. Chennault）將軍以前，就認定中國會是美國對抗日本的盟友，甚至於對日本本土實施戰略轟炸的基地。

海軍將領之所以比傳統陸軍將領更在意亞洲，首先是因為太平洋是全球範圍最大的海域，其次則是他們受到馬漢（Alfred T. Mahan）的影響，主張美國應該控制權球的水道才能確保國家的安全。無論是日本還是中國，只要國力發展到足以把美國的影響力從太平洋東部驅逐出去，下一步威脅到的就不只是夏威夷，而是美國西岸。

已故美國亞利桑那州聯邦參議員馬侃（John S. McCain），一輩子對中華民國友善的原因，也與他祖父老馬侃（John S. McCain Sr.）將軍有密切的關係。老馬侃將軍戰前就充分認知到，落後的中國不只是美國發展全球貿易的潛在市場，還是共同牽制日本發展壯大的夥伴。羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統曾擔任過海軍助理部長，他對亞太局勢的認知，肯定也受到了這些少壯派軍官的影響。

這也是為什麼早在珍珠港事變以前，上述幾名海軍將領通通都成為了針對日本的「屠龍派」（Dragon Slayer），比如前面提到的飛虎隊，雖然是由陸軍航空隊退役的陳納德所領導，但是隊員卻有三分之二是出身海軍。老馬侃將軍在太平洋戰爭爆發後，不只對日本的態度最為強硬，也以第38特遣隊第1支隊長的身份，親自指揮美國海軍艦載機空襲日本殖民統治下的南台灣。

ABCD包圍圈能否複製？

今天的中華人民共和國，看在美國政府眼中，尤其是以海空軍為代表的「屠龍派」眼中，與80年前的日本帝國同為現狀的改變者。他們對中共自然是不會抱有任何幻想，而且「擁抱熊貓派」（Panda Hugger）的音量也確實遠遠不如90年代。筆者完全同意「屠龍派」的觀點，中共的實力已經壯大，而且越來越不滿意於現狀，越來越不安分。

中共確實如同二戰時的日本帝國，有把以美國為代表的西方勢力驅逐出亞洲的野心，佔領台灣只是其改變現狀的第一步，不會是最後一步。所以憂慮中共的聲音不只是美國有，日韓與東南亞國家通通都有，畢竟沒有哪一個主權國家會希望回到鴉片戰爭以前，那個必須人人向天朝朝貢的時代。然而類似二戰時針對日本的ABCD包圍圈，很難在當下的時代背景裡重新複製。

首先是中國大陸的領土範圍與天然資源，從一開始就比二戰時的日本帝國還要豐富。80年前的日本帝國之所以會遭到西方國家的集體抵制，來自於日本因為資源不足，必須要大舉對外侵略的原因有關。日軍為了擴大版圖，侵占了東北三省與中國沿海地區，還對中國百姓實施無差別屠殺，都讓西方國家充分掌握到了對日本實施抵制的道德制高點。

然而中國實在是太大了，有人口，有資源又有市場，根本不需要靠軍事性的對外侵略來實施擴張。這讓西方國家與東亞國家很難找到類似於當年圍堵日本的道德制高點，來對中共實施政治或者軍事的圍堵。哪怕是中共對台灣直接開展武力進犯，絕大多數國家基於他們對「一個中國」原則的認知，會否把中共定義為「侵略者」，恐怕都會有極大的爭議。

不只是日韓、東協與歐盟國家，就連美國本身也受制於雙邊緊密經貿交流的影響，恐怕無法在中共侵略台灣的第一時間內就做出反應。雖然「擁抱熊貓派」的聲音在美國已大幅減少，但還不至於到完全沒有的地步。回顧30年代發動侵略戰爭的日本，在美國還連支持自己的「擁抱熊貓派」都沒有，但美國政府也沒有馬上對「九一八事變」做出反應。

Photo Credit: 許劍虹 美國今日對台灣的防護，來自延續第二次世界大戰以來對「自由中國」的道義責任

美國對東亞同盟的道義基礎

另外一個美國能在二戰中戰勝日本的重要原因，在於美國人對中國普遍擁有傳承自19世紀傳教士的道德使命感，從陳納德到老馬侃的所有美國將領，都認為中國不只是美國的一個市場，還是美國必須在道義上給予特殊扶持與關照的對象。羅斯福之所以將中華民國拉抬到戰後四強的地位，除了看好中國最後會成為統一的強過之外，也有一種無法用言語形容的道德使命感。

以馬侃一家三代為例，他們對台灣的支持同樣是來自老馬侃將軍對「自由中國」的情感投射，而不是與本土台灣人有所牽絆。不要忘記，老馬侃曾經指揮過對台灣的空襲行動，站在本土台派的立場上來看絕對是100%的政治不正確。如果二戰世代的美國人，對台灣都如此的陌生，今天的美國人看待台灣，就更是從現實的地緣政治角度出發，不會是過去的道德使命感。

不只是台灣，日本、越南與新加坡對美國而言，同樣只是在地緣政治上協助遏制中共的夥伴而已，談不上有所謂真正的道德義務。只有曾經被美國殖民的菲律賓共和國，還有與美國在朝鮮半島上並肩作戰的大韓民國，仍是美國在道義上難以割捨的兩大盟友。如果這兩大盟友被敵對勢力佔領，給美國帶來的政治衝擊也確實會比其他幾個東亞國家還要大。

更重要的是，即便美國在二戰期間對中華民國有如此強大的道德使命感，最後還是無法避免大陸在1949年的淪陷。所以今天的美國有沒有辦法如同二戰時代的美國，以道義把東亞還有歐洲的夥伴統合起來對抗中共，筆者還是感到大有疑問的。如果就連普通的美國人，都認為美國對中共的遏制只是出於地緣戰略的需要而非道義上的堅持，友邦國家會追隨美國一起遏制中共也讓人大有疑問。

台灣的陷落，確實會引起日韓、東南亞還有歐盟國家的警惕，但除非中共很明確的把侵略的行為擴展到沖繩或者呂宋島，否則還是難以激起周邊國家派兵與共軍對抗的興趣。最近日本政府雖然不斷對台海局勢表達憂慮，但明眼人都可以看出這些憂慮並不是來自於日本政府，而是美國在背後的施壓。光是這點，21世紀的ABCD包圍圈就無法成立。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國航母HMS Queen Elizabeth

英日也有自己的盤算

基本上，荷蘭在東亞早就沒有了殖民地，唯一能發揮的作用只是配合美英而已。所以討論新時代的ABCD包圍圈，還要討論英國與日本的立場。首先英國在可見的未來裡只能派遣兩艘河流級巡邏艦進駐亞太，這樣的軍事力量顯然是不足以與中共在南海的軍力相抗衡的。其次則是英國在東南亞也有自己本身的戰略盤算，未必處處都要配合美國。

美國在東北亞有以日韓為基礎的同盟體系，英國在東南亞也有以澳洲、紐西蘭、新加坡與馬來西亞為主體的五國協防體系。五國協防雖然因為英國皇家海軍的沒落而有邊緣化的跡象，但是伊莉莎白女王號航空母艦的回歸，象徵的極有可能是英國想重建五國協防的野心。這是為什麼當英國提出未來要派遣兩艘航空母艦重返亞太時，在第一時間就遭到五角大廈反對的原因。

英國不會忘記美國是導致大英帝國瓦解的始作俑者，如果真的有能力回到亞太，雖然不至於處處配合中共，但也會追求自己的利益，而這些利益未必有利於美國，更未必有害於中共。從這次伊莉莎白女王號航艦刻意避開台海，而且還取消訪問南韓來看，美國不只沒有在亞太成立ABCD包圍圈的決心，更沒有足夠的號召力。

至於日本，雖然如今已經在美國幫助下民主化，卻如同英國一樣有自己的利益追求。如前面所述，日本看在美國眼中只是一個改造成功的戰敗國，雙方的關係同樣是建立在現實地緣戰略上，沒有如美國與中華民國般的道義基礎。日本本身從來就不認為自己有防衛台灣的道德義務，就連1952年到1972年之間與中華民國的外交關係，也是在美國的壓力下才達成的。

未來美國與中共真的為了台灣爆發衝突，站在日本本身的角度來看本來就是能閃則閃，畢竟日本不像二戰時代的中國，有領土遭到中共直接佔領。更何況對日本民族主義者而言，被駐日美軍佔領本身就是維持了近80年的奇恥大辱。如果能夠在中共幫助下，恢復過往的「正常國家」地位，日本在共同的大亞洲主義思想影響下與北京結盟，也不是一件不可想像的事。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

對美關係應維持審慎樂觀

雖然一個多國結盟的ABCD反中共包圍圈沒有實現的可能性，但是這不代表美國完全不願意為了保衛台灣而與共軍一戰。筆者並非「疑美論」者，只是從過往的歷史經驗，還有現實的地緣政治角度來看，實在不認為今天會出現一個以反中共為目標的大同盟而已。但是維持一個健全的美台關係，對未來台灣的防禦還是有幫助的。

不過從美國撤軍阿富汗這點來看，台灣還是要明白天助自助，美助自助的道理。美國之所以有機會在1949年後協防台灣，除了韓戰爆發後國際局勢的演變之外，關鍵在於國軍取得了古寧頭戰役的勝利。50年代到70年代的國軍，肯定有自我捍衛復興基地的決心，才能換到美國的軍事援助。就算1979年美國與台灣斷交，並且撤出了美軍，仍不必擔心台灣因而陷共。

就算把時間在推回到對日抗戰，美國一樣也是受到國軍獨自抵抗日軍四年所感動，才開始強化對中華民國的軍事援助。所以對台灣而言，最關鍵的還是要展現足夠的自我防衛決心。自我防衛的決心，並不一定非要透過強化國防採購的預算來完成，而是台灣平民有沒有真的關心國防，有沒有真的認同目前防衛台灣的中華民國國軍。

如果台灣百姓還陷在毫無意義的統獨議題或者國家認同之爭，認為中華民國國軍是「外來政權」的軍隊而不願意加入，或者因為少數退役將領的不當言行就懷疑整個國軍都在「通共」，就出言羞辱否定所有的退役甚至於現役軍人，那麼筆者認為台灣就算得到美軍的全力協防，也沒有辦法抵禦來自中共的威脅，因為大家早就因為內部的矛盾自己先幹起來了。

更重要的是，美國與台灣的軍事合作，包括冷戰時代對台灣的協防都能追溯到二戰時期中華民國與美國共同抗日的歷史。這當中還有老一輩美國人對「自由中國」的強烈情感，這點完全可以從今年美國在台協會特別發文紀念飛虎隊成軍80周年這點來得到證實。希望藍綠雙方都能放掉不必要的意氣之爭，在保衛台灣不被中共佔領方面尋求中華民國做為最大的公約數。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航