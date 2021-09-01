2021/09/01,
政治

《斯卡羅》呈現「多語台灣」，立委推《國家語言發展法》修法，盼母語教育擴大落實、「台流」進軍國際

《斯卡羅》呈現「多語台灣」，立委推《國家語言發展法》修法，盼母語教育擴大落實、「台流」進軍國際
Photo Credit: 中央社

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立委指出，《斯卡羅》所呈現的「多語台灣」面貌，提醒著國人這塊土地上文化、語言的多元，而母語傳承與文化的存續息息相關。

民進黨立委林宜瑾、伍麗華、林楚茵、黃國書與許智傑今（1）日召開記者會，以公視戲劇《斯卡羅》為引子，指該劇播出後台灣社會對族群、歷史文化和語言有很多關注討論；劇中包括吳慷仁、溫貞菱的角色「多聲道」呈現出台灣的「多元語言」也讓人印象深刻；將再推動《國家語言發展法》修法，讓母語教育擴大落實；另外也有立委提出，優秀的台灣戲劇應該進軍國際，文化部和文策院可再做更多。

立委：建構「多語言台灣」的友善環境，母語教育再精進

林宜瑾表示，《斯卡羅》所呈現的「多語台灣」面貌，提醒著國人這塊土地上文化、語言的多元。母語傳承與文化的存續息息相關，要怎麼當個有歷史、文化記憶的人，母語的學習相當重要。身為長期使用母語者，她深深感受到母語流失速度之快，須要積極復振，「母語一但斷掉、文化就滅」。

林宜瑾表示，文化部是《國家語言發展法》主管機關，針對明年即將上路的「國民基本教育各階段國家語言部定課程」，目前整備工作與溝通進度、要如何測量國家語言復振成果等這些都非常重要；國家語言發展牽涉範圍廣泛，跨部門協調極重要，不論將來專責單位「國家語言研究發展中心」是否成立，各部會的分工、資源的共享都應有清楚規劃。林宜瑾表示，在新會期這些都會是她的重點監督項目。

原住民立委伍麗華則表示，她是魯凱族、排灣族的原住民，2018年立法院三讀通過《國家語言發展法》，象徵台灣社會要邁向族群主流化，對於原住民族別具意義；她2020年進入立法院以來，就不斷呼籲各行政機關應落實《國家語言發展法》意旨，積極採取行政措施；她也提出《原住民族學校法》草案，讓老師能使用自己的語言教學、孩子能找回自己文化的主體課程。

針對本土語言納為部定課程，伍麗華也提出《國家語言發展法》第9條第2項修正案，希望確保孩子在國小到高中的各階段、各年級，都能享有學習族語的權益。

另外伍麗華也表示，在原住民族語復振部分，她也要求原住民族委員會、原住民族語言發展基金會及教育部共同合作，盤點各項族語推動計畫，整合資源，並擴大辦理「族語學前扎根政策」，提出「原住民族語言發展六年中長程計畫」

伍麗華認為，《斯卡羅》帶給大家最精彩的部分，就是能在一齣劇中看見道地的排灣語、客語、閩語、華語、英語同框，彷彿帶大家用真實的眼睛回去看歷史：

「同時也提醒我們，只有當我們學會如何尊重在地的聲音，多元且平等才可能發生。因此必須善用制度工具，建構友善的環境，讓台灣以族群主流化再次驚豔國際。」

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Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

「台流」戲劇如何進軍國際？「Taiwan+」是開頭

立委林楚茵則表示，台灣擁有最好的華語自由創作環境，過去也曾以《流星花園》等劇，風靡全亞洲；而近期雖然台劇、台灣電影百花齊放，但似乎有些雷聲大雨點小，距離打造「台流」還有一條很長的路。

林楚茵舉例，近年很優秀的作品《俗女養成記》、《國際橋牌社》都遇到同樣的困境，然而拍完後苦無對外展銷管道；文化部必須讓推動文化變成一件「有利可圖」的事，尤其須廣徵各式專業行銷人才，而協助創作者向外推銷作品是文化部及文策院的當務之急；台灣文化產業才能有足夠市場，有市場才能健全生態產業鏈。

黃國書則表示，《斯卡羅》熱潮，告訴大家認識台灣不能缺少世界史角度。文化部應延續「CCC創作集」之精神，協助創作者跟研究者合作，持續鼓勵有歷史觀、世界觀的創作。同時，優秀的影視音作品能傳承文化，以及台灣日漸消失的各種母語。像《斯卡羅》、阿爆跟桑布伊的音樂。文化部的角色除經費補助之外，更應跨部會跟原民會、客委會、教育部協力共同推廣，尤其要推廣到校園。

許智傑表示，《斯卡羅》引發收視熱潮，如此優良的戲劇作品，應該能創造出更多的附加價值，並讓更多國人認識屬於台灣的文化、歷史與故事。他以日本和韓國的戲劇為例，提出包括推出互動式遊戲，讓原創劇本更具延展性；效法日劇推出多元周邊商品，創造商機與討論話題；推出追劇旅遊行程等。

對於民進黨立委的建議，文策院董事長丁曉菁表示，自己從公視到文策院，她認為現在「文化國家隊」的雛型已經成形了，「一切事情進展，其實比外界看到的還要快速」，以《斯卡羅》這部歷史劇為例，在文化部、文策院、公視分進合擊下，讓市場投資人對它有更多好奇，期盼未來也能像英國BBC、日本NHK等國家一樣，以商業力量，輸出台灣的歷史文化戲劇。因為唯有讓文化產業化，才有可能發揮國際影響力。

文化部影視及流行音樂發展司司長曾金滿則表示，今年前瞻計畫中，文化部與原民會合作，針對原住民重大歷史事件做田野調查和歷史紀錄，目的是讓各界都可以知道台灣的歷史，未來也會規劃部落巡迴播出、座談；曾金滿也提及TaiwanPlus（Taiwan+）已於8月30日開播，期盼藉此讓外界更認識台灣的文化、優質的戲劇，未來製作執行團隊也會尋找更多台灣的故事。

關於「Taiwan+」國際影音串流平台，林楚茵則建議「不能僅止於架設網站」及「上架台灣相關的英文新聞」，將這些台灣特色內容上架到國際串流平台或國際電視新聞頻道，才能真正透過這平台啟動台灣與世界的對話。

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核稿編輯：翁世航

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