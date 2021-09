疫苗代工大國印度有望在年底恢復出口，供應全球約60％疫苗，中俄「疫苗外交」面臨考驗

文:吳宗宜

印度有效提高疫苗產量,年底有望再度出口

疫苗代工大國印度供應全球約60%的疫苗,目前已捐贈或銷售多達6600萬劑的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫苗給將近100個國家。

但先前在第二波Delta變種病毒肆虐、感染及死亡人數激增下,4月中旬莫迪(Narendra Modi)政府不得不下令禁止疫苗出口,並將重點放在為國內人民接種上,並制定了一個雄心勃勃的目標,即到2021年底為印度超過9.4億的所有成年人口全面接種疫苗,但與此同時也打亂許多發展中國家的疫苗接種計畫。

印度已暫停疫苗出口數月,而近來其國內疫苗接種人數增加。據官方數據顯示,全國已有超過半數成年人、約4.73億人接種了第一劑疫苗、1.38億人接種了兩劑疫苗。

自1月16日以來,印度已注射超過6.2億劑COVID-19疫苗,主要為英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠(Oxford-AstraZeneca)共同研發的阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗,印度巴拉特生物科技公司(Bharat Biotech)的Covaxin疫苗,以及俄羅斯製造的衛星五號(Sputnik V)疫苗。

8月27日,印度疫苗當日接種量創下新高,單日施打超過1000萬劑,全國疫苗產量自4月以來也成長了兩倍,由於新產線已建立、印度藥廠Cadila Healthcare研發的疫苗近期已獲得批准,且俄國的衛星五號疫苗也開始在印度量產,印度有望在數個月內恢復疫苗出口。

匿名人士向《路透社》表示,全球最大疫苗生產商、印度血清研究所(Serum Institute of India)目前每月產量可達約1.5億劑AZ疫苗,是4月時產能約6500萬劑的兩倍以上:「目前沒有確定出口的時間表,但公司希望在幾個月內重新開始。」

印度國內首個開發COVID-19疫苗的製造商巴拉特生物科技,在8月29日開設了一家新疫苗工廠,其產能為每月1000萬劑,該公司表示,它正朝著每年生產10億劑疫苗的目標邁進。

印度國家免疫技術諮詢小組(National Technical Advisory Group on Immunization)主席阿羅拉(Narendra Arora)告訴《彭博社》,印度疫苗施打狀況有望在今年年底前達標:「近60個國家幾乎無法獲得疫苗,而印度應該能夠在2022年時提供相當大量的疫苗;一旦我們施打完所有的成年人,我們就會有足夠的疫苗量與世界其他國家分享。」

一位政府人士告訴《路透社》,美國的經驗顯示,在絕大多數人接種疫苗後,剩下的人疫苗接種速度往往會放緩,這可能會給印度出口這些過剩疫苗的機會。

全球疫苗共享平台COVAX也呼籲印度早日重啟輸出,以利其向較低收入國家配送疫苗。COVAX指出,印度是國際主要疫苗生產國之一,對全球應對COVID-19扮演著關鍵的角色:「隨著印度全國疫苗接種的成功和更多疫苗的成功開發,我們希望印度能夠盡快恢復對COVAX的疫苗供應。」

Photo Credit: AP / 達志影像

印度跌倒,世界倒楣

自疫情爆發以來,印度一直致力於支持全球抗疫行動,並是首批向南亞、非洲和印太地區國家提供食品、藥品和其他物資的國家之一。

在去(2020)年9月的聯合國大會上,印度總理莫迪承諾擁有協助人類對抗病毒的疫苗生產和運送能力,並稱印度外交政策的核心原則是「Vasudeva Katumbakam」,也就是「世界一家」。

今年1月,印度啟動了疫苗友誼(Vaccine Maitri)計畫,旨在向全球開發中國家贈送和供應印度製造的疫苗,今年3月12日舉行的QUAD領導人峰會上,美國、澳洲和日本特別讚揚了印度在疫苗供應上的貢獻,並同意印度將代工嬌生疫苗做為QUAD的新疫苗計畫。

印度的疫苗外交是印度展現軟實力和拓展影響力的有效工具,有助鞏固和深化印度與鄰國和印太地區的關係,進而有助與中國爭奪區域和全球影響力。但自4月中旬Delta變種病毒肆虐國內後,印度暫停出口疫苗,也打亂了其疫苗外交的計畫。

在4月中旬停止出口之前,印度已向90多個國家提供了約6640萬劑COVID-19疫苗。

印度血清研究所的執行長普納瓦拉(Adar Poonawalla)告訴印度全球論壇(India Global Forum):「從1月到2月底,我們出口了6000萬劑疫苗,這可能比其他任何國家都多,然而後來變種病毒襲擊了我們,我們不得不將所有資源和疫苗集中在協助國內人口抗疫上。」

4月時印度每日感染人數激增,國內疫苗產量供不應求,5月時疫情更是達到第二波高峰,每日新增確診人數超過40萬人,遠高於去年9月每日新增9萬7000人的高峰,印度搖搖欲墜的醫療保健系統也因而不堪重負,患者因氧氣供應不足而無法借助機器呼吸,火葬場和墓園難以容納屍體,地方和聯邦政府都因處理危機不當而受到猛烈批評。

至8月31日,印度累計確診病例為3270萬,為全球第二高,僅次於美國的3920萬;印度累積的死亡人數也高達43萬人,位居全球第3高,僅次於美國的63.9萬人和巴西的58萬人。

印度暫緩疫苗出口,導致疫苗供給短缺,嚴重影響一些高度依賴印度生產疫苗的亞洲和非洲國家。據印度外交部的數據指出,該國的COVID-19疫苗出口量從3月的2800萬劑減少到了4月的200萬劑,下跌了93%,直接受影響的國家超過60個,主要在非洲。而其鄰近國家如孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡等,則開始尋求俄羅斯和中國的疫苗來填補缺口。

基於印度國內龐大的疫苗需求,其疫苗生產能力的增長決定了印度多久可以恢復疫苗出口,而美國對印度生產疫苗的產量充滿信心,表示QUAD計劃不會因為印度國內危機而中斷。

白宮印太事務協調官(White House Coordinator for the Indo-Pacific)坎貝爾(Kurt Campbell)告訴美國新安全中心 (Center for a New American Security):「我們與私部門和政府部門合作夥伴的討論顯示,如果老天保佑,我們仍在正軌上,我對2022年全球疫苗產量感到相對自信,我認為唯一有效應對全球疫情的方法是通過疫苗外交,我們正試圖更廣泛地加強這項政策。」

總部位於新德里的觀察者研究基金會(Observer Research foundation)戰略研究所所長潘特(Harsh V. Pant )告訴《日經新聞》,儘管印度的挫敗為俄羅斯和中國提供了插手的機會,但這兩個國家的吸引力有限:「中國疫苗的品質存在嚴重問題,而俄羅斯的疫苗相對較好,但無法真正達到各國所需的產量。」

