日本研擬開放AZ混打BNT或莫德納，澳洲政府呼籲民眾施打AZ現貨不要等BNT

隨著各項研究進行，國際上針對疫苗混打也出現許多討論，目前亞洲已有泰國、越南與韓國開放特定廠牌的疫苗混打；近日，日本與澳洲國內也有不少關於疫苗混打的討論。

日本研擬開放AZ混打BNT或莫德納，盼加速疫苗接種速度

飽受Delta變異株威脅的日本，當前疫情仍頗為嚴峻，《路透社》報導，日本疫苗大臣河野太郎於29日表示，已經要求厚生勞動省研議AZ混打BNT或莫德納疫苗的可能性。由於AZ疫苗兩次注射需間隔8週，比起其他疫苗間隔期還要長，希望藉由混打來縮短等待時間。

雖然5月就已審核通過AZ疫苗，但因為可能導致罕見的血栓副作用，日本政府當時決定暫不用於公費施打，主要向民眾提供BNT及莫德納兩類疫苗。而7月30日起因為疫情嚴峻，為了加快疫苗覆蓋速度，才將AZ疫苗納入公費接種的「臨時接種」項目，提供緊急事態宣言地區的40歲以上民眾選擇施打。

目前提供日本民眾使用的AZ疫苗都在日本當地製造，河野太郎表示，日本手上目前約有200萬劑，《彭博社》指出，若厚生勞動省判斷疫苗混打是可行的方案，也會影響到未來第3劑疫苗施打的選擇。

日本疫苗大臣河野太郎｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

日本目前疫苗涵蓋率為57.43％，已接種2劑疫苗者佔總人口46.42％，其中近90％為超過65歲的長者。

澳洲維持不開放疫苗混打，仍擔心民眾期待BNT進口、不願接種第2劑AZ

澳洲總理 莫里森 （Scott Morrison）昨（31）日宣布，本週有50萬劑向新加坡借來的BNT疫苗將運抵國內；此外澳洲也與輝瑞公司協議，希望每週能有100萬劑自購的BNT疫苗到貨。 《衛報》報導，澳洲衛生當局相當擔心，這些消息可能導致第1劑接種AZ疫苗的民眾因為期待混打，而取消原先的第2劑預約、等待陸續抵達的BNT疫苗。

不過，澳洲目前並未批准疫苗混打，新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）也表示，過去幾個月關於AZ疫苗混打的消息甚囂塵上，但是這對於鼓勵民眾儘速接種疫苗並沒有任何幫助。

官方顧問單位「澳洲免疫技術諮詢小組」（Australian Technical Advisory Group on Immunisation，ATAGI）原先出於血栓風險，建議60歲以下民眾不要施打AZ疫苗；不過，由於7月澳洲疫情居高不下、加上BNT疫苗供貨量不穩定，ATAGI也更改施打建議，希望雪梨民眾強烈考慮接受施打AZ疫苗，而非持續等待其他的疫苗進貨。

面對Delta病毒的侵襲，目前首都坎培拉及維多利亞州都處在封城狀態。 維多利亞州長 安德魯斯（Daniel Andrews）昨日再度呼籲，最好的疫苗就是今天就能打到的疫苗，網路上有著數千劑AZ疫苗能供民眾立刻預約。

ATAGI 主席Allen Cheng則表示，目前的確有證據表明混打疫苗會有良好的免疫反應，可能也是安全的，但是目前還需要進行更多研究了解混打疫苗最佳的時間範圍，也需要考量仍有國家不把混打疫苗視為完整接種者。

混打不同廠牌疫苗者，美國仍視為「未完全接種」

目前已批准混打疫苗的國家並不包括美國，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇也在臉書上指出，目前入境美國的規定是未完整接種者需要自我隔離7天、完整接種者免隔離；不過就目前美國CDC規定，完整接種者定義為施打2劑BNT、莫德納、AZ疫苗或者1劑嬌生疫苗。因此，混打 AZ+莫德納或AZ+BNT疫苗者，並不算是完整接種。

陳昶宇指出，疫苗混打的根本原因是供貨不穩，效果跟副作用各有優劣，並非各國都承認；隨著世界各國越來越多施行混打，美國CDC未來也有可能修改相關規定。

台灣雖然並未正式開放混打，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾公布，專家小組已認為AZ疫苗混打mRNA疫苗為可行方案，但是仍需要時間規劃，未來將優先開放第1至3類對象、以及接種第1劑達8週以上者。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺