本土新增1例、死亡1例，疫苗副作用數據：AZ第1劑反應較大、莫德納第2劑20％民眾無法工作

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、5例境外移入，並新增1名死亡案例。陳時中表示，今日新增的1例確診個案位於台北市，在解隔離之前採檢確診，因此與他人並無接觸、狀況單純，對社區威脅不大。

新增1例死亡、1例本土改判境外

醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前公布的案16087已從本土案例改判為美國境外移入。羅一鈞解釋，根據血清抗體檢驗結果，經過指揮中心與主治醫師討論後，綜合該案相關症狀研判並非近期感染，從去（2020）年9月就有相關症狀，因此認定為境外感染。

指揮中心公布，今日新增1例死亡個案為案9686，60多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月30日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，當日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，8月30日死亡。

此外，今日新增的5例境外移入中，有2例屬於突破性感染個案，分別於1月及2月接種過2劑中國國藥疫苗，先前在杜拜就曾確診過，可能是復陽的狀況；另有1例於8月下旬接種過嬌生疫苗，不過目前尚未滿14天，不納入突破性感染案例。

陳時中公布，昨（31）日有2萬3827人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達42.77％、劑次人口比為46.69（劑／每百人）。

AZ第1劑副作用大於第2劑、莫德納反之

發言人莊人祥公布V-watch監測民眾施打疫苗副作用結果，高端疫苗自8月23日至29日已蒐集到約2萬9000人加入系統，與AZ、莫德納疫苗會出現的副作用種類相似，目前3種疫苗常見副作用均為注射部位疼痛腫脹、疲倦與肌肉痛等。相關症狀在接種的第1天最劇，7天內會隨時間緩解。

而在影響生活和工作部分，AZ疫苗第1劑約有10％民眾無法工作，第二劑降為2％；莫德納疫苗第1劑約有6％民眾無法工作，第二劑升至20％；高端則為5％。

Photo Credit: 指揮中心

莊人祥總結，18至49歲區間的人較容易發生副作用，若出現無法工作的現象以前兩日為主，與接種類別或劑次也都有關係。而AZ疫苗接種第1劑後的副作用較第2劑嚴重，莫德納第2劑大於第1劑，高端目前則仍無第2劑資料。

此外，莊人祥也公布國內目前突破性感染有8例，均為AZ疫苗接種者，經基因定序後皆為感染Alpha變異株病毒。召集人張上淳則指出，對於印度、南非變異株來說，僅施打1劑確實不足、2劑後仍會出現突破性感染，不過各類疫苗對於目前國內流行的Alpha變異株還是有相當保護力，也有不錯的預防重症效果。

因應Delta變異株威脅，強化國籍航空機組管控機制

由於案16066國籍航空機師確診Delta病毒，陳時中也公布新的國籍航空機組入境規定。針對長途班機，未完整接種疫苗者需要7天居家檢疫、7天自主健康管理，中間採檢3次；完整接種者則採5天居家檢疫、9天自主健康管理，同樣採檢3次。

沒有入境第三地、當天往返的短程航班，未完整接種者採加強版14天自主健康管理，完整接種者為7天，兩者均為每7天採檢1次。陳時中指出，Delta病毒在國際上形成的影響越來越大，將謹慎防範，而此新規定將從9月15日起生效。

Photo Credit: 指揮中心

第二類實際施打比造冊多，陳時中：已請地方政府報齊資料

針對外界對第二類對象施打對象的質疑，陳時中回應，目前每週公布的資料都是從注射平台上抓取已施打人數，但是都比實際造冊人數還多，代表地方政府造冊沒有報完全，「很多人質疑中央政府打太多，但實際上中央政府官員打得不多，大部分都是防疫相關人員。」

陳時中指出，有些地方政府把有官職的人才列進「官員」的種類，但是有些地方政府把里長、鄰長也放入，所以數字會有些落差，已經請地方政府盡快把差異的部分補全。

延伸閱讀

責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺