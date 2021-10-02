德國街頭完全沒有流浪犬，因為政府幾乎是把狗當成是車來管理

在德國看棄犬與遊民問題

近來只要聽到流浪犬肇事，大部分的人就把責任歸咎於善心人士的飼養，認為他們在街頭養狗造成群聚而容易傷人。

這樣的說法，好像把善心人士發狗食的行為，當成是棄犬數量增加的結果。如果大家都用這樣的角度看問題，那台灣的流浪犬問題是永遠無法解決，而且只會把問題推到更危險的邊境，因為流浪犬問題的由來，從來就不是、也根本與善心人士無關。

台灣流浪犬問題由來已久，從以前捕抓到撲殺一路走來都有政策上的盲點，善心人士不過是在人道的環節上給予動物最低限度的飽足，善心人士不是棄養者，更不是製造流浪動物的來源。想想看，人飢餓時會根據本能覓食，首先產生的攻擊訊號多是言詞上不自覺地攻擊，再來就是拼了命地搶食爭奪。

如果大家可以理解人的行為，對於流浪狗的飢餓狀態及其可能產生的結果，難道不能有一點想像嗎？

流浪狗與遊民

這就如同遊民問題一樣，基本上在台北艋舺的遊民問題，每個看到遊民的人都心生討厭，因為討厭遊民，所以連發便當給遊民的人，也遭到許多人嫌棄。可是就算民眾討厭遊民，也不能把遊民所造成的問題與責任，完全歸咎於發便當的人。

在台灣討論問題，常常都是看表面，只要現在這個時刻沒有問題在我眼前，那就表示世界太平。對於這些遊民的飢寒，根本不是一般人會關心的問題。

如果不准發便當，遊民餓了去搶奪麵包、去超商要錢擾人，若不給錢或給錢不夠多，他們就搶或偷路人錢財，目的可能就是為了吃免錢的牢飯，那這樣的社會有比較安定嗎？以這樣的結果來看，我們請人發便當，確實比較節省社會成本。至於為什麼有人會變遊民，這就要了解遊民的需要，輔導安置遊民都是社會要一起面對努力的。

流浪動物的政策

同樣地，在沒有人發食物給流浪狗時，難道流浪狗會自動消失，而不會有更多的攻擊咬人奪食或因之引發更多的交通事故嗎？天真地認為如果沒有人餵食狗，狗會自動消失的人，是認為世間有魔術嗎？這是癡人說夢。

流浪狗問題確實是社會公共安全的問題，我們每一個人都應該嚴謹看待。這也就是為什麼在德國，棄養一隻狗要嚴懲2萬5000歐元之故，換算新台幣是83萬之多。在德國即使棄養者把狗直接放在動物收容所門口，都是照罰，如果棄犬而造成犬隻死亡，棄養者有刑法責任，重者監禁。

德國之所以如此重視並嚴懲棄犬者，是因為棄犬會造成公共危險比如咬人或導致交通事故造成死傷。而維護人民生命財產的安全，是國家的責任。在德國棄犬的犬隻本身沒有罪，有罪的人是丟棄狗的人類，更不是給狗飯吃的人，因為這樣德國街頭完全沒有流浪犬。

以具體事例來說，德國政府幾乎是把狗當成是車來管理。一隻棄犬就如同一輛沒有駕駛而自動會亂跑的車一樣危險，再加上狗會逃跑群聚，一旦失去主人的狗多了，就是數十台失控的車群聚在街頭亂跑。

棄犬與防疫

再深入一點看問題，現在大家在防疫，台灣目前也是狂犬病疫區。如果我們放任飢餓的無主狗到處流竄，長期無人餵食狗，狗就不會親近人，對人陌生，當流浪犬有一天根本不認人的時候，屆時牠們除了會因飢餓而攻擊事件增多之外，也會造成防疫的漏洞。

善心人士其實在防疫上是銜接人與動物的橋樑。因為人接觸不到犬隻，如何防疫？ 一旦攻擊人的事件多了，又抓捕不到棄犬，那麼狂犬病的傳染將是台灣更大的災難。

管理棄犬比開罵善心人士更重要

生命都有自己的出路，狗有主人時，是人類最佳的陪伴者與協助者，牠們忠心耿耿，在協助救災、緝毒與協助盲人生活等方面都是一大幫手。而無主狗從來就不是自願的，也沒有可能自由表達意願。當牠們無主之時就有公共危險，而管理公共危險是國家的責任，完全不是善心人士的責任。

一般民眾為什麼不到收容所領養，其原因很簡單，就是領養出來的狗大多不健康，或有無法如願管教的迷思，所以買賣犬隻根本無法禁止。如果買賣不能禁止，那麼政府就應該考慮流浪犬造成的社會成本，應該徵收如同菸稅一樣的社會捐，來讓購買者意識到買狗行為所存在社會成本，而不是讓買者完全無須負責，想買就買、想丟就丟。

社會捐應該專款專用給收容流浪動物的協會，並讓民間監督公、私立收容所動物福利與其財務運作，始能產生值得信靠的優質的收容所，形成良性循環，這或許才是當今政府在制度面上應該考慮的問題。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航