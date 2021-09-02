餐廳跟酒店，究竟哪個比較難以管理？八大停業100多天，已有陪侍工作者不堪負荷輕生

文：徐豪謙（清大社會所碩士、酒店陪侍產業田野工作者）

防疫指揮官陳時中於8月24日表示，八大行業不易管理且容易群聚，除非能有良好的指引，能落實執行，且主管單位有能力管理，八大行業才有開放的可能。但對於「良好的指引」該交由哪個主管機關研擬，於何時研擬完畢，陳時中於記者會上並沒有任何表示。

這樣簡短草率地回覆令筆者不禁懷疑，這個良好的指引，是否要由民間業者自己發想，想不出來指揮中心就可以繼續用開放與否很兩難的說法矇混過去，繼續要八大行業共體時艱。

在疫情趨於穩定，許多行業都依循政府指示陸續恢復營業後，唯獨八大行業沒有主責機關研擬防疫配套，恢復生計。令人不禁猜想，這究竟是對特種行業的歧視，還是政府機關瀆職草菅人命？

餐廳跟酒店，究竟哪個比較難以管理？

防疫指揮官陳時中以八大行業管理不易的說法，做為暫不考慮讓八大產業恢復營業的理由。然而筆者認為，相較於餐飲業店家繁多且並無特定集中區域，八大行業的管理反而相對簡單容易。八大行業涵括種類眾多，以下我僅針對本人相對熟悉的台式酒店進行論述。

2020年4月，一名酒店小姐確診案例出現，就讓指揮中心在沒有預警的情況下，強制全台酒店歇業。台北市商業處於5月19日表示，若酒店消防安檢合格，入場前測量消費者體溫、並遵循身分證實名制的情況下，酒店就可以復業。

實名制規定出來之後，酒店業各個LINE群組幾乎每天都在提醒，要帶酒客前往店家消費時，務必提醒消費者攜帶身分證遵守實名制規則才能入場。額溫槍、酒精消毒這些防疫措施，更是一個都不敢落掉。業界的自主管理能力並不低，甚至可以說，酒店業更害怕有任何的確診數影響店家的營業狀況。

作者提供

除了店家與業界的自主管理能力之外，透過警力巡視臨檢，加強管理有無違反規定之業者，也並不是一件難事。以台北市林森北路一帶台式酒店的數量來說，這個台北最燈紅酒綠的地方，台式酒店店家數量也不過20間上下。在疫情尚未爆發前，中山分局早就每日派遣員警於林森北路一帶巡守，也常不定期臨檢。

日常的臨檢必須大費周章核對在場所有人的證件，但即便是如此大費周章之舉，通常也在一個小時內就可以結束。若不是臨檢而只是巡視的話，花費的時間與精力必然更低，尤其台式酒店包廂門上都設有「貓眼」，方便店家從外面巡視包廂內的狀況。巡視員警大可仰賴這個設施，輕易檢視陪侍者與消費者是否有違反防疫規定。

Photo Credit: 中央社

然而，以隔板、梅花座等前提開放恢復營業的餐飲業者，數量多到不勝枚舉，但防疫單位有動用任何警力或管理機制積極巡視，糾舉違反規定之業者嗎？且餐飲業者散落各處而非集中於同一區域時，難道不是比八大行業更難以管理嗎？若民間沒有自發性糾舉任何違規業者，國家公權力也難以監督所有餐飲業者時，試問指揮中心如何判斷八大行業相較於一般餐飲業者更不易管理？

八大行業不易管理的論點，究竟是有實證依據背書，還是單憑防疫指揮官不食人間煙火的刻板印象？

餐飲業可以做到的，酒店業也做得到！

以《臺北市餐飲業防疫管理措施》為例，目前開放餐飲業者營業的規範大致有：同桌者使用隔板、室內2.25平方公尺／人、不同隔間的人進出必須分艙分流等規定。然而這些對於餐飲業的規範，以酒店業來說，絕對做得到。

隔板：陪侍者與酒客原本坐在連成一排的L型沙發，的確難以保持社交距離或架裝隔板降低飛沫傳遞。但酒店業通常都會有另外配備座位不足時可供使用的小座椅，若將小座椅搭配原有的L型沙發，在酒桌上架起隔板，採取梅花座，這樣便可符合一般餐飲業的規範。 室內人均空間：可令請酒店業者儘速測量每個包廂可容留之人數，造冊上繳主責單位。每間酒店的管理系統為了計算消費金額，都會顯示現階段每個包廂容留的酒客與陪侍者人數為多少。而這個既有的系統，可以更方便主責單位進行巡查檢視。 分艙分流：酒客到酒店消費，通常會經由「幹部」作為中間人跟酒店訂位，才可以進場消費。因此「幹部」協助訂位時，便可以由店家告知可進場的時間，若包廂已滿，則謝絕入場，以避免酒客們在入口處、大廳等地點等候造成群聚。酒店大廳一樣以2.25平方公尺／人，來計算個別店家同一時段可接待多少酒客。酒客消費完畢要離場時，通常也會需要告知現場的行政人員停止計算陪侍時間。因此離場時的人流管制，一樣可以透過行政人員的調配，儘量降低人流群聚的問題。

紓困已經不到位，儘速復業救生計

本次疫情雖然有針對停業單位進行稅務等各項減免，然而這些減免對數量繁多的陪侍工作者並沒有直接的效用。業者獲得的租稅減免，並不會轉化成基層勞工的停業補助金。

由於陪侍工作者跟酒店業者多數沒有形成僱傭關係，多數的陪侍工作者也不清楚自己需要另外找職業工會加保，在沒有勞保的情況下，許多陪侍工作者拿不到勞保三個月三萬的補助。

Photo Credit: 中央社

而政府對於沒有勞保的自由工作者，則是以家戶為單位申請補助，三個月三萬塊的補助不僅一個家戶僅有一人可以領取，且家戶所得平均還不得高於該地方最低生活費的兩倍。

的確，可以找到符合上述條件的陪侍工作者，但符合條件的陪侍工作者必然是家計沈重，一萬元養一家子根本是杯水車薪；不符合上述條件的陪侍工作者則比比皆是，而他們會選擇成為陪侍工作者，往往也是因為原生家庭無法或不願成為他的支柱。家裡其他人收入較高，對他沒有任何幫助，反而成為他申請紓困的累贅。

陪侍工作者若不是家計負擔沈重，便是有龐大的債務壓力，看似較高的收入，多半也是入不敷出。說白了，若非走投無路，有幾個人願意每天熬夜喝酒傷身換取生存所需，有幾個人願意忍受各種言語及肢體上的性騷擾後還要巧笑倩兮？對於陪侍工作者來說，酒店業只是沒有選擇的選擇，只是社會邊緣人最後一張社會安全網罷了。

紓困不到位已成定局，但請中央及地方政府停止瀆職草菅人命。八大從業人員只是希望跟其他產業一樣，在疫情趨於穩定之時，能夠有限度地復業，恢復生計。停業100多天，已有陪侍工作者不堪負荷輕生的新聞出現。

政府對於八大行業若持續不作為，無異於政策殺人，望中央與各地方政府三思，別讓防疫政策，變成殺人政策。

（更多相關議題，可加入全台八大相關行業連署開業自救會倡議討論）

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航