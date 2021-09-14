《諸神的足跡》導讀：一萬兩千年前美洲就發展出高度文明，是另類科學或偽科學？

文：潘恩典（本書譯者，中正大學外文系博士）

【導讀】另類科學或偽科學？

在這本書裡，你會經常看到一個年代，它就是「一萬兩千八百年前」。這個數字代表的，是一起毀天滅地的大事發生的時間，這個事件也是漢卡克探討的重點。根據他的研究，在一萬兩千八百年前，地球曾遭到一群隕石的連續撞擊，撞擊期間長達二十一年。漢卡克在這本書中的論述重點，就是在比一萬兩千八百年前還古老得多的年代，人類就曾在美洲發展出極高度的文明。但由於那場浩劫的影響範圍和破壞力極大，這個高度文明從此就從人類史上消失了。

你或許會覺得，人類目前的文明已經這麼先進了，有必要去關心一個已經消失了，很可能還停留在石器時代的原始文明嗎？在討論這個問題前，我們不妨先想想現代人有多先進。

語言學家諾姆・杭士基（Noam Chomsky）曾和社會學家米歇爾・傅柯（Michel Foucault）有過一場各說各話的辯論。杭士基在辯論中說：「從十七世紀起，人類的心智基本上就沒什麼改變；也許從克羅馬儂人（Cro-Magnon）的時代至今都沒什麼變化。」之後又補充：「如果將一個五千年前或兩萬年前的人類，從小就放在現代社會，他也能和一般人一樣學習。他也許是個天才或瘋子，但在本質上和現代人並無二致。」

佛洛伊德（Sigmund Freud）在《一個幻象的未來》（The Future of an Illusion），記者出身的生物學作家馬特・里德利（Matt Ridley）在《紅色皇后》（The Red Queen）中，也都表示過類似的看法。也就是說，從人類出現至今，他的生理結構一直沒有發生太大的變化。畢竟就演化而言，幾十萬年只是極短的時間，還不足以讓一個物種自然地演化成新物種。現代人和遠古獵人採集者的差異，絕大部分都是由後天訓練造成的。當我們在文明社會循規蹈矩地生活時，頭腦中仍保持著遠古獵人採集者的本能和衝動。

就算就生理學而言，我們和四萬年前的克羅馬儂人沒什麼差別，但就科技而言，我們的手機和電腦，要比他們的石刀和石斧先進多了吧。但問題是，你能憑一己之力，從無到有拼湊出一支手機或一台電腦嗎？現代人雖然擁有先進的文明，但目前的文明終究只是長久以來的累積成果，而且也只是很零碎地分散儲存在每個個人中。漢卡克在本書中曾用「強制性失憶」，比喻美國政府和財團對本土遠古遺址的破壞。既然文明是累積的成果，如果我們發現一個曾盛極一時的遠古文明，卻任由它的遺蹟荒廢或遭到破壞，這些記憶從此就消失了。

在日本傳說中，日本各島起初並不存在。在很久以前有一對神兄妹來到大海上，拿起長矛攪動大海，矛尖滴落的水滴，在大海上形成一個島。這對神兄妹來到島上，接著生出日本各島。這個傳說的重要性，就在於它說明了人類是從何時開始失憶的。這個年代和漢卡克在本書中一再提到的重要年代，也就是一萬兩千年前正好重合。在遠古時代海平面下降時，日本各島並不存在。它們只是和陸地相連的一個狹長陸塊。直到一萬兩千年前海平面上升時，這條狹長陸塊才和大陸分離，變成日本各島。

這個神話透露出幾個訊息。第一，它是在漢卡克所說的那場大浩劫後才被創造的神話，因為在一萬兩千年前，日本各島並不存在。由此可見，這場大浩劫很可能對日本當時所在的地區也造成重大影響，讓在那裡生存的人也失憶了。此外，從這個傳說也可看出，人類很渴望了解自己的來源，在根源已不可考時，他甚至會捏造出一些故事來滿足這種渴望。

但要找回人類的共同記憶，要對抗的勢力也不只是政府和財團。根據漢卡克的說法，阻礙他調查真相的最大力量，反而是來自考古學界。

在二十世紀初，很多學者都認為美洲的文明發展要比世界其他地區都晚得多，而且是在不到四千年前才有人類出現。這種觀點被稱為「新大陸人類近代起源說」，而支持這個學說最具影響力的人物，就是從一九○三年到一九四三年，在華府史密森尼學會國立自然史博物館，擔任體質人類學部部長達四十年的阿萊西・海德路加。雖然早在一九二○年代，考古學家就已經發現了，在比四千年前還早得多的年代，美洲就已經有人類活動，但海德路加為了鞏固自己在考古學界的威信，總是大力駁斥這些新證據，認為它們完全不具研究價值。

一九二九年，有些冰河時期哺乳動物的骸骨，在新墨西哥州克洛維斯鎮附近的一處遺址被發現了。在之後幾年的發掘中，考古學家從這處遺址證明了，至少在一萬兩千年前美洲就已經有人類活動。但直到海德路加於一九四三年過世後，這個新觀點才漸漸成為考古學界的共識。一九六四年，考古學家萬斯・海內斯在《科學》發表一篇關於克洛維斯遺址的論文後，這個考古學界的新共識終於被正名為「克洛維斯第一」理論。

海內斯的理論是，最早的美洲原住民是在海平面下降時，跨過白令陸橋從歐亞大陸來到目前阿拉斯加州。由於當時北美洲北部被覆蓋在極厚的冰蓋下，這些移民一直等到一萬四千一百年前無冰走廊出現後，才陸續來到北美洲南部。和海德路加一樣，海內斯也成為考古學界的新霸主；和海德路加一樣，海內斯也開始打壓異己。海內斯至今仍然健在，因此克洛維斯第一理論至今仍是籠罩在考古學界上方的一團烏雲。

一九九二年，加州在進行道路工程時，發現一隻乳齒象的骸骨。骸骨上有人工鑽鑿的痕跡，附近也有些石錘和石砧。此外，這副被命名為「賽魯迪乳齒象」的骸骨，經年代測定是十三萬年前留下的。它目前被存放於聖地牙哥自然史博物館的古生物館。古生物館館長湯姆・德梅雷在接受漢卡克採訪時說，他也是經過一番掙扎，最後才賭上自己的學術前途，將這項發現發表在知名的《自然》期刊上。

學術研究其實和下棋有不少相似之處。以象棋為例，從古到今的所有棋局，都只是同一局棋的不同變化。把各種棋局變化結合起來，就成了一個樹狀結構的迷宮。學術研究不也是如此嗎？每個理論只是知識迷宮中的一個叉路，每個叉路之後又是一個複雜的小迷宮。學術研究的目的，未必是在迷宮中找到一條出路。畢竟我們的文明在經過幾千年的探索後，仍只是在迷宮的一角打轉。但只要能在已知的叉路中繼續往下鑽研，或向外另闢蹊徑，這就是不得了的成就了。

畢達哥拉斯認為，用整數就能很完整地描述宇宙萬物。但就以邊長為一的正方形為例，它的對角線就是一個無法用整數或整數之比描述的無理數。畢達哥拉斯的弟子希帕索斯也發現了這件事，他向畢達哥拉斯提出，在整數和整數之比構成的有理數迷宮之外，數學可能還有更廣闊的天空。據說這位比屈原早出生兩三百年，同樣是命中犯水的數學家，最後就被畢老師推進愛琴海了。同樣的，牛頓也認為粒子迷宮就是物理迷宮的全部。如果不是這位物理霸主的堅持，量子力學也許會早一百年出現。

我們常將學術界比喻一座象牙塔，以為裡面住著一群不食人間煙火，全心投入研究的學者。但就像漢卡克在書中描述的，學術界不但不是一座象牙塔，反而更像是一個弱肉強食的原始叢林。為了壟斷資源和樹立威信，考古學界的歷任霸主也都想逼迫其他考古學家承認，他們認識的考古學迷宮的一角，就是考古學的全部。

漢卡克的理論之所以會被冠上偽科學的惡名，部分也是因為多年來他不斷地衝撞考古學界的主流理論。根據他自己的說法，他算是很有先見之明的了。隨著考古證據的不斷浮現，他提出的理論，尤其是他對新仙女木事件的觀點，在考古學界已經得到愈來愈多的支持。歷史上有不少改變文明走向的理論，在剛提出時也曾被斥為異端邪說，例如哥白尼的地動說，和達爾文的演化論。但老實說，漢卡克實在很難和這兩位大師相提並論。

每個文化在形成之初，難免都存在神明信仰。這是因為當時的科學並無法合理解釋很多現象。信仰能提供一些答案，但也會帶來更多疑問。如果世界是上帝創造的，那上帝又是誰創造的呢？如果陸地是被一隻大烏龜托著，那托著大烏龜的又是誰呢？

漢卡克的理論也有類似的問題。而那隻托起漢卡克理論的大烏龜，就是他所謂的「某個失落文明」。為何古埃及《亡靈書》中的敘述，會和位在世界另一端，年代又晚得多的密西西比文明的信仰，有很多雷同之處呢？漢卡克的答案是，那是因為這兩個文明都是源於一個更古老的先進文明。至於這個文明的起源和發展過程為何，他就沒有多加解釋了。

為何世界各地的遠古遺蹟中，常會出現對準相同方位的天文準線呢？根據漢卡克的說法，這還是因為遠古的龜島上，曾出現一個科技先進的文明。在遭到一萬兩千八百年前那場大浩劫的重創後，這個文明的倖存者便乘船前往世界各地，教導當地人建造大型工程，並將重建文明的祕密藏在這些工程的結構中。如果他的說法成立，那麼世上會建造六角形格狀結構的蜜蜂，是否也都是源自某個遠古的蜜蜂文明呢？

神是無所不能的。對漢卡克而言，這個失落文明幾乎就像神一般的存在，因此它也成了漢卡克解決各種疑難雜症的萬靈丹。就以祕魯的薩克塞華曼為例，這處遺址是由幾道鋸齒狀的巨石牆構成，每道石牆都是由大小形狀不一的多邊形石塊嵌合而成。各個石塊嵌合得很緊密，石縫細得連一張紙都塞不進去。

類似的遠古遺蹟還有很多，現代科學家曾嘗試過各種方式，都無法複製出它們的建造過程。但漢卡克認為，他信仰的失落文明，已經發展出超越槓桿原理與機械力學的科技，可以藉由冥想和樂器的演奏，將巨石「吊起、安置、軟化和塑型」。既然這個文明已經能超越現代物理的極限，你也就不能從理性的角度討論它的存在與否，因為這個問題已經下降到信或不信的層次。

最後談談本書的結論。漢卡克在本書結尾說，一萬兩千八百年前之所以會發生那場大浩劫，是因為人類破壞了「大地和星星之間的平衡」。他之所以要在書中宣揚末世之說，全是為了讓人類不再重蹈覆轍。我們就不討論漢卡克是否是在嘩眾取寵，只把焦點集中在對知識的鑽研這件事上。求知本來就不該具有功利或目的性。或許應該這樣說，知識是一種超越人類的存在。人類可以探索知識，但知識並不會因人類而改變，也不在乎人類的利益。舉例來說，如果宇宙中有重力這種事，它並不是等到地球上演化出人類才出現的，也不是為了將人類固定在地球上才存在的。

漢卡克在書中提到的新仙女木事件，是一個彗星被太陽系重力撕裂後形成的碎片造成的。這種星系級事件的發生，極不可能是因為人類破壞了宇宙間的祥和之氣。如果人類曾因作惡多端吸引來大批隕石，那麼月球和火星又何罪之有，為何會落得滿目瘡痍的下場？但或許到了科技更進步的未來，我們能在月球和火星上，找到惡貫滿盈的外星人的化石，順便也還漢卡克一個清白。

相關書摘 ►《諸神的足跡》：在新仙女木事件前，北美洲有十一萬七千年的時間能發展出一個高度文明

書籍介紹

本文摘錄自《諸神的足跡：失落文明的關鍵》，商周出版

作者：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

譯者：潘恩典

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末次冰河時期結束時的那場全球大災難，是否曾將某個先進文明從歷史上一筆抹煞？隨著新發現的出現，我們現在知道早在十三萬年前，美洲就已經有人類存在，直到幾萬年後，人類才開始在其他各大洲定居。

漢卡克在書中介紹了他在各地研究的經歷，和他與那些做出重大新發現的科學家的互動。他在走訪密西西比河谷和亞馬遜雨林等地區後，發現遠古「新大陸」的文化，居然和照理說完全不相關的「舊大陸」文化，都繼承了一套相同的先進科學知識和複雜的精神信仰。

這是不是意味著考古學家在尋找文明的起源時，一直只著重於對「舊大陸」的研究，因此忽略了一個他們難以想像的可能性，那就是文明的起源地也許就位在「新大陸」。

漢卡克數十年來發表的多本著作，一直深受數百萬讀者的喜愛。而《諸神的足跡》更是他的登峰造極之作。本書對遠古謎團的探索一定能讓你大開眼界。此外，漢卡克還介紹了驚人的考古發現，並「以古為鏡」地對現代生活做了深刻反省。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬