《諸神的足跡》：在新仙女木事件前，北美洲有十一萬七千年的時間能發展出一個高度文明

文：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

第三十章、地球失落文明之謎的解答

時間長得足以發展出一個文明

人們一直認為北美洲在冰河時期之前，一直是一片無人居住，沒有考古價值的大陸，直到人類首次遷徙過白令陸橋後，文化才傳入此地。大家一直深信人類是直到很晚才遷移至北美洲。人類到達北美洲時，我們的祖先早已「遠離非洲」，已經在歐洲、亞洲和澳洲定居了數萬年。這種根深柢固的信念，讓人們覺得沒有必要白費力氣在北美洲尋找文明的起源。

我之前已介紹過遠古美洲殖民的新證據。隨著這些證據的出現，我認為在這場論戰中，新仙女木撞擊假說已明顯地反敗為勝。在過去，人們可以很合理地質疑，為何失落文明的故鄉是位在北美洲。但目前比較合理的質疑反而是，它的故鄉為何不能是在北美洲。畢竟在一萬兩千八百年前的大災變中，這個大陸要比其他各大洲受到更嚴重的破壞，它原本很豐富的史前歷史也遭到重創和粉碎，最後被洪水沖走了。

我在這場調查中，常會想到湯姆・德梅雷在聖地牙哥自然史博物館，向我介紹賽魯迪乳齒象遺址的發現時說的一番話：

如果你到某處調查時，就先入為主地認定那裡在十三萬年前沒有人類活動，那麼你絕不可能會找到當時曾有人類的證據。但如果你能不預設立場，在適當的地點深入挖掘，也許就會有意想不到的收穫。

湯姆指的，就是他和他的團隊對乳齒象骸骨做出的結論。這副骸骨目前仍展示在他的博物館中。我在第五章介紹過他的結論，那就是在十三萬年前，人類吃了這隻乳齒象的屍體。湯姆那段話的大意，就是人們一直堅信，在十三萬年前不可能有人類到達美洲。這個一廂情願的想法，讓我們長久以來一直無法針對其他可能性進行調查。如果我們能設定更精確的目標，並堅持尋找，也許我們能找到更多人類於遠古時代在美洲活動的證據。

如果當時的人類只會用石頭敲碎乳齒象的大腿骨，以便吃掉其中的骨髓，這當然稱不上是失落文明。他們只是祖先人種，也許在解剖學上還稱不上是現代人。但賽魯迪乳齒象遺址之所以重要，是在於它是新大陸在遠古就有人類的有力證據。正因為如此，它才能被發表在《自然》期刊上。如果北美洲在十三萬年前就有人類了，當地人類史的長度，就是歐洲已知人類史的兩倍以上。如此一來，在新仙女木浩劫發生前，北美洲就有十一萬七千年的時間，能發展出一個高度文明。

既然如此，如果北美洲曾發展出高度文明，那也不是不可能的事？為何我們非要一口咬定美洲的文明發展史，是開始於新仙女木期末期的新石器時代之初，還把這種理論奉為金科玉律呢？美洲文明發展史為何一定非要在那時開始不可，而不能在更早之前開始呢？為何美洲一定要等到末次冰河消退事件後才出現文明，而不可能在更早之前，也就是湯姆・德梅雷說的「十四萬年前到十二萬年前之間的冰河消退事件」，就有人類殖民，在那時就開始發展文明呢？

所有學者都同意，在那次冰消事件到下次冰消事件之間，也就是到新仙女木期之前兩千年，博令─阿勒羅德小間冰期出現之前的十二萬年中，從南到北縱貫西半球的美洲大陸，是被大西洋、太平洋和堆積如山的冰層隔絕著，無法和世界的其他地方聯繫。雖然白令陸橋在當時仍可通行，但亞洲的移民仍無法進入美洲。

但對那些在十二萬年前就生活在冰帽以南的人們而言，當時的美洲就像是一片樂土。他們不必擔心其他地區的民族入侵，又有豐富和多樣的自然資源。新大陸的環境和其他各大洲截然不同，因此人類在此的發展之路，也可能和其他地區大異其趣。美洲人應該能更快地脫離狩獵採集的生活，也更容易發展出更早的文明。

神祕的力量

如果新仙女木期的地球巨變，摧毀了某個史前文明的所有紀錄，那麼我們還能對這個文明做出任何正確的評估嗎？

從這個文明後代的信仰系統看來，我認為它的宗教一定深入地探討過死亡之謎。此外，在遠古的地圖中，就已經精確描繪出地球在冰河時期的樣貌。在我看來，這就意味著這個文明已發展出極先進的航海科技，和十八世紀末歐洲航海家掌握的科技相比也毫不遜色。我還認為這個文明已掌握了深奧的幾何學和天文學。此外，這個在北美洲與世隔絕地發展了數萬年的「失落」文明，也許和我們的文明有截然不同的發展過程。它也許已經發展出考古學家無法辨識的科技，因為現代科學並不了解這些科技的運作原理，對它們能支配的力量也一無所知。

諾貝爾獎得主弗雷德里克・索迪（Frederick Soddy）是核子物理的先驅之一，他於一九二○年發表的著作《鐳的解析》（The Interpretation of Radium）中，推測曾有個「人們一無所知，也意想不到的遠古文明，而且它的其他遺物都消失了」。他接著說到一個有趣的比較。在他的時代，人們認為鐳之類的元素蘊藏著取之不竭的核能。而遠古傳說中神奇的「魔法石」，則具有點石成金、起死回生的魔力。他認為鐳和傳說中的魔法石之所以相似並不是出於巧合。這種相似性只是說明了，「在已失傳歷史的很多時期中，都會一再出現類似的情節」：

有些人認為曾有某個已經被遺忘的人種，他們不只擁有現代人的知識，還發展出我們仍未發展出的能力？從這些傳說看來，這種說法可能確有其事。根據科學界的研究，人類的歷史就是一場承先啟後，日新又新的發展。因此今日的人類才會擁有強大的能力。種種間接證據也證實了，人類確實是在循序漸進地發展中。傳統觀點則認為人類的發展是一代不如一代的沉淪，但這種觀點反而比較不能自圓其說。 但換個角度而言，這兩種觀點其實也並不矛盾。如果某個人種具有點石成金的本事，他們就不必為了維持生計而終日奔忙了。既然現代工程師僅靠著有限的資源，就能達到目前的成就，那個被遺忘的人種應該能改造一個沙漠大陸，讓南北極的冰雪融化，把全世界變成一個幸福洋溢的人間天堂。也許他們還探索過外太空。也許他們唯一留下的，就是人類沉淪的傳說。當時不知為了什麼原因，文明世界又被無堅不摧的大自然打回原形，從蠻荒狀態重頭開始，在亙古長夜中舉步維艱地向上發展。

雖然一九二○年代的考古學家看不出來，但二○二○年代的考古學家很可能會發現，這種遠古科技可以用於發展核能。就算擁有這項科技的人不藉由它發展核能，其他人也不會錯過這個機會。這是因為現代科技已非常進步，核能對我們而言已經很稀鬆平常了。索迪對核能的了解就遠比不上我們了。他想像中的史前遠古失落高度文明，己經徹底了解原子奧祕。但索迪在寫這段文字的時代，是在廣島和長崎原子彈爆炸前二十五年，和第一座核能發電廠開始運作前三十五年；當時人們才剛開始研究危險的核能。

索迪雖然是一位諾貝爾獎得主，但他的眼界仍無法超越時代。他漸漸看出這種新科技的驚人潛力，但他對它不好的一面卻幾乎一無所知，因此對核能仍充滿了美好的幻想。他怎麼也想不到，人類在掌握原子的強大力量後，不但沒有利用它改造沙漠，讓南北極的冰雪融化，或「把全世界變成一個幸福洋溢的人間天堂」，反而主要是以它製造毀滅性的炸彈和飛彈，或利用它發電，製造出會遺害人間數萬年的核廢料。

這個遠古先進文明，未必要和索迪美好幻想中的一樣，朝著核能的方向發展。這個文明也未必要像歷史上的很多文明那樣，朝著槓桿和機械力學的方向發展，經過幾千年不斷的努力，最後發展到「機器時代」。我再回到我的主題，既然我們探討的是某個「人們一無所知，也意想不到的遠古文明」，它當然有可能發展出某些「人們一無所知，也意想不到」的控制物質和能量的方法。正因為我們不了解這種方法，我們就算看到證據，也不知道那是什麼。

現代考古學家受限於自身的學術訓練，只會以槓桿和機械原理分析遠古建築技術。因此他們對遠古建築的很多重要問題，都無法提出合理的解釋。

就以埃及大金字塔中，以實心花崗岩鑿切而成的巨大橫樑為例。這些橫樑每塊約重七十噸，是一排「減壓室」（relieving chambers）的一部分，減壓室則是位在高度超過五十公尺（一百六十四呎）的「國王墓室」上方。有些學術報告認為，巨石是藉著滾木或有潤滑作用的沙子，「輕易地」被運送到定位的。但那只是學者一廂情願的看法，因為那些方法不可能將巨石運到這麼高的地方。不可否認的是，這些構成減壓室的地板和天花板的巨大橫樑，確實就位在它們所在的位置。要到達那個位置，它們必須被吊掛到超過五十公尺的空中。

再看看黎巴嫩巴爾貝克（Baalbek）「三巨石」（Trilithon）的例子。這裡有三塊各超過八百噸的巨型方石。它們和地表相距二十呎，是首尾相連地被砌在一面牆上。這面牆是以較小的岩石砌成的，小岩石楔合得很緊密，幾乎看不出接縫。就算靠著二十一世紀的科技都很難完成這樣的工程，幾千年前的人們又是如何辦到的？

此外仍不得不提的，就是巧奪天工的薩克塞華曼（Sacsayhuaman）。它就位在祕魯安地斯山脈上海拔三千七百公尺（一萬兩千一百四十呎）處，俯瞰著庫斯科。這處遺址一直被認為是出自印加人的手筆，但我在之前的著作中已經說明了，在印加時代，這處遺址就已經非常古老了，它只是被以訛傳訛地誤認為是一個印加遺址。它最重要的特色，就是這幾道宏偉的巨石牆是鋸齒狀的，而且是由形狀各異的多邊形石塊互相嵌合而成。

薩克塞華曼有數以千計的巨石，但沒有兩塊巨石是相同的形狀。這些巨石都很沉重，有些甚至超過三百噸。但它們和周圍的巨石都嵌合得很緊密，石縫細得連一張紙都塞不進去。考古學家曾嘗試還原薩克塞華曼的建造方式，但就像一九七八年的迷你版大金字塔重建工程，這項不自量力的嘗試也失敗了。這項計畫之所以會失敗，仍是因為考古學家堅信槓桿原理和機械力學是建築的不二法門，但這些原理並無法解釋很多複雜異常結構的建造方式。

這些問題並不是沒有答案，但你必須跳脫傳統思維框架才能找到它。

無論是在大金字塔、巴爾貝克或薩克塞華曼，至今都流傳著離奇的遠古傳說。印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）艾洛拉（Ellora）的凱拉薩神廟（Kailasa Temple），是一座從整塊玄武岩上雕鑿出，讓人嘆為觀止的廟宇。在凱拉薩神廟之類的神祕遺址，也流傳著類似的傳說。根據這些傳說，巨石在被吊起、安置、軟化和塑型的過程，必須仰賴其他力量，如冥想的智者、某些特定植物、全神貫注的入教者、手法熟練的工匠。此外，還要配合上某種吟唱或樂器彈奏出的聲調。在我看來，既然世界各地都有這種傳說，再加上這些神奇的遺蹟確實存在，那麼這些傳說敘述的，其實就是我們不了解的一種遠古科技，和這種科技不為人知的運作原理。

在索迪的想像中，遠古失落文明不但已發展出核動力機器，還能探索外太空和改變全球氣候。但我的看法並非如此。我不認為失落文明必須有核能，我也不覺得它必須有機器。我目前已進入遲暮之年，因此我想在這本書的結尾，重複我在演講的開放問答時多次說過的觀點。在我看來，失落文明的科技，主要是建立在我們所謂的「心靈力量」（psi）上，也就是藉著強化意念和集中注意力，以引導能量和控制物質。

雖然英國、美國和俄國的少數大學和機構仍在研究心靈力量，但主流的現代科學家對這個主題，通常不是不屑一顧，就是敬而遠之。但這並不表示心靈力量是「純屬虛構」，反而說明了現代科學的本質。現代科學是由一群唯物主義的思想家把持著，他們的思維框架完全容不下「詭異的超距作用」（spooky action at a distance）。這個由愛因斯坦所創，用來描述量子糾纏悖論的形容，也適用於其他所謂的「超局部性」（non-local）現象。以下就是幾個例子：

心電感應（「兩個人之間的思想、感覺和慾望等的交流。這種交流是透過已知的科學定律無法解釋的機制進行的」）； 遙視（「利用超感官知覺，感應某個遙遠或無形的目標」）； 隔空移物（「不藉由身體的力量，而是藉由思想或念力移動物體」）； 靈療（藉由非物理或醫學手段，讓病患徹底脫離病痛）。

我在此提出我的推論，但我不會論證我的說法，也不會提出證據。我只是提出我的想法供大家參考。我認為這個在北美洲發展出的高度文明，已超越了槓桿和機械力學的限制，達到利用念力控制物質和能量的境界，而我們甚至還不知道該如何利用這種方法。這種力量一旦被施展出來，就算以目前的科技水準看來，它也像魔法一樣神奇。在冰河時期，能利用這種力量的神祕專家自然會被獵人採集者奉為神明。

不要忘了，我們在討論的美洲原住民文明的極盛之時，是在十三萬年前賽魯迪乳齒象遭到烹食之後，到一萬兩千八百年前新仙女木期開始時的災難發生之前，這段漫長歲月中的某個時間。雖然我們不知道這個文明是藉著什麼，發展到如此獨特又卓越的地步，但我們可以確定的是，這個文明的人民，和仍是獵人採集者的早期美洲原住民，在遺傳、語言，尤其是文化上，一定有很緊密的關係。既然如此，如果這個假設中的文明已發展出科學，這些科學一定會以美洲原住民能理解的形式，深植於他們的文化中。因此，這些科學很可能會在薩滿的指導下，透過薩滿教的方法發展。

心電感應、遙視、隔空移物和靈療，都被視為是薩滿法王能力的一部分。事實上，亞馬遜薩滿教的死藤水剛傳入西方主流世界時，就是被稱為南美卡皮根鹼（Telepathine），字面意思就是「心電感應藥水」。根據美國詩人艾倫・金斯堡（Allen Ginsberg）的說法，作家威廉・柏洛茲（William Burroughs）曾在一九五二年來到厄瓜多，嘗試透過非法管道取得這種致幻草藥，但最後仍未成功。「這種草藥有很多名稱，如雅果（Yage）、猿尾藤（Bannisteria）、卡皮木（caapi）、心電感應藥水和靈魂之藤（ayahuasca），但指的都是同一種草藥。」

但威廉・柏洛茲仍執意想獲得這種草藥，因為它的「意義非凡」又「極具神祕色彩」。他說：「我就是能解開這個謎團的人。」

死藤水早在一九○五年就被冠上「心電感應藥水」的名稱，這是因為經常使用死藤水的亞馬遜部落一再宣稱，它能增強心電感應的能力。雖然對二十一世紀崇尚機械的西方人而言，這種說法很荒誕不經，但耶路撒冷希伯萊大學的心理學教授，同時也是重要死藤水專家的班尼・沙倫（Benny Shanon）卻認為：「有大量報導指出死藤水與超自然體驗有密切的關聯」：

只要是對死藤水涉獵略深的人，幾乎都表示曾有心電感應的體驗。在人類學文獻中也有很多這類報導。我的很多資料提供者也說，他們在死藤水儀式中，不必明說就能將訊息傳達給儀式中的其他成員。此外，很多人也表示他們能收到其他人或靈體的訊息。死藤水飲用者在幻覺中，通常會感受到收到靈或神明的訊息或指引。他們說這種溝通靠的不是言語，而是心靈的直接交流。

現代世界的人對機器和裝備的依賴，幾乎已到了無法自拔的程度。我在此先不討論心電感應是真是假，但如果它是真的，如果它是一種精確可靠的溝通方式，目前無所不在的手機或臉書等溝通媒介也就無用武之地了。如此一來，我們就能自主地進行對話，不必再仰賴其他媒介或平台傳話。

心靈力量有沒有可能一直是人類遺產的一部分？或人類「黃金時代」的一部分？這種力量之所以會退化，會不會是因為新仙女木期的災難，讓這種人類固有能力失傳了？也許在這場災難後，擅長隨機應變的人類才重新鑽研槓桿和機械力學，從此愈陷愈深，最後發展出各種機器，而心靈力量反而被視為旁門左道？

逆向工程還原系統

關於那個被摧毀文明的失落科技，我的推論就先到此為止。目前仍能找到一些值得探究的蛛絲馬跡，但令人遺憾的是，考古學界甚至沒對它們展開初步研究，因此當然也不會有任何具體進展。但我們仍可找到一些研究資料。從艾德福建築銘文就可看出，依照宗教和精神信仰的教義，失落文明倖存者的責任，就是在世界各地發現合適地區時，便要保存和複製他們的信仰。

基督教和伊斯蘭教是宗教界後來居上的兩個新興宗教。它們在過去兩千年中，有效地掌控了超過世上半數人口的精神生活。它們的教義很簡單：只有一位造物主，祂理所當然地是男性；信者上天堂，不信者和作惡者下地獄。這種教義很高明地剝奪了信徒深思的空間。如果你想成為神的選民，你就要遵守各項教規，對聖書唯命是從，並聽從神父和穆拉對聖書自以為是的解釋。

也許這是最輕鬆的選擇，因為你幾乎不用費力思考。但這並不是關於信仰的唯一選擇。如果你覺得無神論和這兩種宗教正好相反，那你就錯了，因為無神論也是建立在未經證實的信仰上。人類對信仰的選擇範圍很大，在一神論和無神論之間，還有很大的選擇空間。人們通常以為剩下的選擇就是不可知論，但其實還有些比不可知論更深奧和「科學」的信仰。我們的祖先在幾千年前，就勇敢探索過這些信仰，因此我們也有必要深入研究它們。

在印度教和藏傳佛教的祕傳教義中，仍保存著這些信仰的重要元素，其中又以《西藏度亡經》（The Tibetan Book of the Dead）保存得最完整。《西藏度亡經》和古埃及的《亡靈書》有些驚人的相似之處，我認為這是因為它們都是出自相同的來源。我在《上帝的指紋》和《天之鏡》中介紹的馬雅宗教，也是和它們系出同源的信仰之一。此外，亞馬遜的薩滿教和尼羅河谷與密西西比河谷的宗教，也有些令人費解的相關之處。我們或許能透過這些相關之處，對遠古有更深入的認識。

其中最值得探討的相關之處，就是圖卡諾薩滿在死藤水的作用下，會在幻覺中「躍升」到銀河，來到銀河之後的冥界。而密西西比文化的「靈魂之路」，或古埃及的杜亞特來生之旅，也都是類似的傳說。根據前幾章的內容，我認為這些產生相似之處的唯一合理解釋，就是它們是源自一個遠古的共同祖先，並繼承了同一套複雜深奧的概念系統。

遺傳學家可以對我們的DNA進行「逆向工程」，還原祖先的大致面貌。同樣的，我們也可以研究密西西比河谷和古埃及的信仰，分析其中共同的文化DNA片段，以便了解孕育出這兩種信仰，而且比它們都還古老得多的起源宗教的特質。我認為這個來自失落文明的遠古宗教，其實是美洲原住民薩滿教的一個高度特化的分支。和所有薩滿教的焦點一樣，它最關注的也是死亡之謎。

相關書摘 ►《諸神的足跡》導讀：一萬兩千年前美洲就發展出高度文明，是另類科學或偽科學？

書籍介紹

本文摘錄自《諸神的足跡：失落文明的關鍵》，商周出版

作者：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

譯者：潘恩典

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這是不是意味著考古學家在尋找文明的起源時，一直只著重於對「舊大陸」的研究，因此忽略了一個他們難以想像的可能性，那就是文明的起源地也許就位在「新大陸」。

漢卡克數十年來發表的多本著作，一直深受數百萬讀者的喜愛。而《諸神的足跡》更是他的登峰造極之作。本書對遠古謎團的探索一定能讓你大開眼界。此外，漢卡克還介紹了驚人的考古發現，並「以古為鏡」地對現代生活做了深刻反省。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬