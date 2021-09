超商取貨、貨到付款、零利率分期付款⋯⋯各種支付方式的英文怎麼說？

不論是外出購物、用餐或是宅在家防疫網購,這些行為都與付款、結帳息息相關。隨著近年科技的發展,購物與付費方式漸趨多元化,生活中也漸漸充斥著各種新興支付方式與相關詞彙。

我們今天就針對網路結帳、店面實體通路付款與行動支付等三大消費類型,介紹常見的相關單字與片語以及它們的使用場合。

網路結帳 Online Payment

網路購物有不同的付款與送貨選項,不管是想在線上刷卡送貨到家,或者超商取貨付現都不成問題。就讓我們來學習各種的付款和送貨方式的單字吧!

COD (Cash on Delivery) (n.) 貨到付款

隨著防疫升級,許多平台漸漸廢除貨到付款的機制。但是也有越來越多貨運公司接受在送貨時,客戶用送貨員隨身攜帶的信用卡機來支付。不論方式如何,COD都代表著你會在確認簽收物品的當下,支付款項。

You can select the COD option at checkout to avoid additional credit card handling fees. 你可以在結帳時選擇貨到付款來免去額外的信用卡手續費。

Zero-interest installment (n.) 零利率分期付款

Own your favorite gadgets from selected stores with a 12-month 0% interest installment plan. 在特約商店中輕鬆擁有你最喜歡的商品,並享受12個月零利率分期付款。

In-store pickup (n.) 超商/店內取貨

通常依據不同平台,有些商店可以選擇在該品牌的實體店面取貨,有些則直接代表在超商取貨。

By choosing in-store pickup, you can easily collect the items within a flexible time frame at any chosen convenience store outlet. 選擇超商取貨選項,你可以輕鬆地在彈性的時間內前往所選取的超商店面自行提取商品。

Direct shipping (n.) 直接運送

You can have your order shipped directly to your door by choosing “direct shipping” upon checkout. 只要在結帳時選擇「直接運送」,您的訂單商品就會直接送到家門口。

實體店面結帳 Physical Store Checkout

實體店面結帳除了商店內常見的收銀台、現金或信用卡等付款方式外,最常遇到的就是外出聚會的場合,不論是餐廳要求先提供信用卡開一個Tab,或是朋友間討論如何付款,都有許多有趣特殊用詞。

Self-checkout (n.) 自行結帳付款

Let’s skip the queue and just go to the self-checkout machines there! 我們不要排隊了,直接去那邊自行結帳的機器吧!

Go Dutch / Split the bill 平分帳單

又稱作AA制,表示每個人各自支付自己部分的帳單,或是平均分擔所需費用。這個詞源自17世紀的英國,由於正與荷蘭處於長久的戰爭狀態,時常會用 Dutch (荷蘭)來暗指一些具有負面意義的嘲諷。”Go Dutch” 中各自付款的行為,其實也是在暗諷荷蘭人的勤儉與錙銖必較。如果擔心這個用法會冒犯到朋友,不如就直接用說 ”Split the bill” 這個比較中性的講法。

Last night I forgot to bring my wallet, but fortunately we didn’t go Dutch and my friend treated me. 我昨晚忘記帶錢包出門了,但幸好我們沒有平分帳單而是我朋友請我。

Pick up the bill 付帳、買單(尤其指在餐廳用餐時為對方買單時)

I know it’s old-fashioned, but I still think a guy should pick up the bill on a first date. 我知道這雖然有點老古板,但我還是認爲第一次約會男生應該要買單。

Open/ Run/ Start a tab (用信用卡)開一個帳單

歐美許多餐酒館或酒吧,為了方便起見,都會在第一次點餐時要求提供一張信用卡,開立一個單號。最後離開時再將當天所有消費一起結帳,這樣就不用每點一次酒就付一次錢。

A: Can you run a tab on this credit card for me, please?

A: 可以請你幫我用這張信用卡開一個帳嗎? B: Absolutely!

B: 當然沒問題! A: Thanks. Please also send a drink to the lady there and put it on my tab.

A: 謝謝。另外也請幫我給坐在那邊的女生送一杯酒,直接加在我的帳上。

Make out a bill 索取明細/收據

A: That will be $3200 in total. Would you like to make out a bill?

A: 總計是3200元,您需要列印明細嗎? B: Yes, please. Can we split the bill between 2 cards?

B: 好的,謝謝。請問我們可以分兩張信用卡付款嗎?

行動支付 Mobile Payment

與實體店面息息相關,行動支付普及大大增加了付款的便利性。

Tap on 感應付款

Tap本意是描述輕輕拍打或敲擊的意思,但在付款程序中代表的即是感應靠卡的動作。

A: That will be $900 in total. Pay by?

A: 總計900元,要用什麼方式付款呢? B: I would like to pay by Apple Pay, please.

B: 我要用Apple Pay付款。 A: Sure! Please tap on here.

A: 沒問題!請幫我在這感應付款。

Scan QR Code/ barcode (n.) 掃碼付款

不僅是商店內可以掃碼付款,朋友間也可以掃碼轉帳平分帳單。在歐洲各國間甚至可以跨國轉帳,不需要支付任何手續費。

You can scan my QR code here to pay me back for lunch. 你可以掃我的QR Code直接把午餐的錢轉給我。

Add your card to the phone (phr.) 將信用卡添加為手機支付

Add表示添加,在這裡便是表示將信用卡添加為手機支付選項的的動作。

You can simply add your credit card to your phone by scanning the front. 你可以輕鬆透過掃描信用卡正面來將卡片添加到手機上。

看完上面的各種「買單」實用單字片語,未來不論是外出購物聚餐,還是宅在家防疫網購,都不用怕填錯資訊、選錯選項,甚至是完全會錯意了!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航