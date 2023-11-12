《小粉紅的一生》創作者發表新動畫《賽博反賊2077》，描繪中國統治全世界的未來，致敬香港抗爭者
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影片上線至今2天已累積35萬人次觀看，部分畫面是取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成，創作者「一隻土撥鼠MrMarmot」並註明「送給香港的朋友，stand with Hongkong！」
（中央社）曾創作《小粉紅的一生》動畫影片引發話題的YouTuber「一隻土撥鼠MrMarmot」近日發布新作，假設中共統治全世界下的各式監控情形與人民生活。其中部分畫面基於香港抗爭的真實照片加以繪製，引起港人共鳴。
網路影片《山道猴子的一生》於今年8月間爆紅，隨後引起許多創作者、倡議者致敬與仿作的浪潮，藉此引起對不同議題的關注，其中YouTuber「一隻土撥鼠MrMarmot」製作的《小粉紅的一生》，諷刺當今中國小粉紅的行徑，引起共鳴。
最新作品「賽博反賊2077」
本月10日，頻道上傳全新影片《當中國解放了全世界…賽博反賊2077》，故事背景設定在不久的未來，假設中共統治全世界後，鋪天蓋地的監視、信用分數制度與言論管制下，人民為了生活而戴上假面具，而部分人則選擇反抗。作品名稱來自於角色扮演遊戲「電馭叛客2077」（中國譯為《賽博朋克2077》）。
這部影片中也敘述了不願接受這樣制度的民眾群起反抗，卻被鎮壓。部分畫面是取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成，並且註明「送給香港的朋友，stand with Hongkong！」因此引起不少香港網友共鳴，有人留言「身為一個香港人，看著看著就哭了」、「香港人謝謝你製作這部影片」；此外，也有留言稱「只有中文字幕太可惜，應該配上英文字幕」。
在影片尾聲則放上了魯迅《華蓋集》中的一段話：「勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者」。
影片上線至今2天已累積35萬人次觀看，「一隻土撥鼠MrMarmot」則在影片資訊欄稱這隻「影片放飛自我了，劇本比較魔幻」。
根據頻道簡介，「一隻土撥鼠MrMarmot」出生在上海，現在居住於美國洛杉磯，全職遊戲美術工作者，並兼職擔任YouTuber。主要分享個人經歷，偶爾聊聊兩性、政治、遊戲與熱點事件。
另據過往發布的影片，他提到過去居住在中國時，因時常批評政府，社群帳號多次被查禁。之後透過留學的機會離開中國，並開始在美國求學、生活以及工作。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
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數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
市面上的矯正牙套品牌琳瑯滿目，消費者常因不了解品牌差異而感到徬徨、難以抉擇。因此，如何幫助患者快速了解自身狀況，並達成醫病共識，成為一大關鍵。雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師表示，近年隨著技術進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率，讓消費者不走冤枉路，預見未來自信笑容。
臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。
他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
本文章內容由「霍夫曼公關」提供。