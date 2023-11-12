請「忠犬八公」入住一日限定臥房，日本藝術家西野達曾來台創作「大砲花瓶」
我們想讓你知道的是
西野說，「我想八公在溫暖的床上會很開心，也想跟八公說一聲辛苦了」。他最為人所熟知的作品風格，是在公共空間中搭建出私人空間，將戶外紀念碑、雕像、街燈包起來，使其彷彿成為室內擺設的一部分，也曾來台創作。
（中央社）主人死後仍持續到日本東京澀谷站前等候的「忠犬八公」，本月迎來百歲冥誕。作為澀谷藝術祭的一環，藝術家打造「一日限定」臥房，讓多年來始終在車站旁的八公銅像能稍事休息。
位於東京澀谷站外的八公銅像，除早已成為日本民眾相約碰面的場所外，對外國觀光客也是必訪觀光景點。
日本《每日新聞》報導，一日限定的八公房間在不變動銅像位置的情況下進行布置，將展示到今天晚間10時止，明天上午就會恢復往日八公銅像樣貌。
負責布置「房間」的是日本63歲現代藝術家西野達，想讓1934年銅像落成後在戶外待了近90年的八公銅像，可以進到房間休息一下。
這個房間裡有床、椅等家具，八公看起來正坐在床上；房間淡粉色的壁紙上，繪有八公等待主人歸來的當年澀谷站等場景。
八公一日限定房間從今天凌晨1時左右開始組裝，到上午6時過後正式登場。西野說，「我想八公在溫暖的床上會很開心，也想跟八公說一聲辛苦了」。
八公銅像在二次大戰時曾上繳國家，現存的銅像是戰後重建。安藤士曾參與第2座銅像製作，2019年離世，安藤士的大女兒安藤淳子說，在八公持續看顧澀谷街頭時，曾發生過首座銅像因戰爭被拿走的悲傷故事，「為了不再發生這樣的事，我希望八公銅像能成為和平的象徵」。
擅長在公共空間搭建私人領域的日本藝術家西野達
根據忠泰藝術基金會的介紹，西野達1960年出生於日本名古屋，現生活與工作於東京與柏林。
自1997年以來，他在歐洲各地以城市空間為舞台，陸續發表大型裝置藝術作品，他最為人所熟知的作品風格，是在公共空間中搭建出私人空間，如居家客廳或飯店房間，將戶外的紀念碑、雕像、街燈包起來，使其彷彿成為室內擺設的一部分，大膽打破公共空間與私人空間的界線。公共空間與私人空間兩者之間的視覺衝突與異質經驗，挑戰著社會大眾對於公、私領域的既有概念。
西野達也曾經來台灣創作，當時他將位於大安區瑠公圳公園中，八二三戰役中使用的砲臺，融入臺灣家庭溫馨的客廳空間，變成插著百合花與玫瑰花的花瓶，作品「大砲花瓶」形成強烈的衝突感，隱含安逸環境中潛藏危機的寓意。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
「本經費使用菸品健康福利捐」廣告