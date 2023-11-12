請「忠犬八公」入住一日限定臥房，日本藝術家西野達曾來台創作「大砲花瓶」

（中央社）主人死後仍持續到日本東京澀谷站前等候的「忠犬八公」，本月迎來百歲冥誕。作為澀谷藝術祭的一環，藝術家打造「一日限定」臥房，讓多年來始終在車站旁的八公銅像能稍事休息。

位於東京澀谷站外的八公銅像，除早已成為日本民眾相約碰面的場所外，對外國觀光客也是必訪觀光景點。

日本《每日新聞》報導，一日限定的八公房間在不變動銅像位置的情況下進行布置，將展示到今天晚間10時止，明天上午就會恢復往日八公銅像樣貌。

負責布置「房間」的是日本63歲現代藝術家西野達，想讓1934年銅像落成後在戶外待了近90年的八公銅像，可以進到房間休息一下。

這個房間裡有床、椅等家具，八公看起來正坐在床上；房間淡粉色的壁紙上，繪有八公等待主人歸來的當年澀谷站等場景。

八公一日限定房間從今天凌晨1時左右開始組裝，到上午6時過後正式登場。西野說，「我想八公在溫暖的床上會很開心，也想跟八公說一聲辛苦了」。

八公銅像在二次大戰時曾上繳國家，現存的銅像是戰後重建。安藤士曾參與第2座銅像製作，2019年離世，安藤士的大女兒安藤淳子說，在八公持續看顧澀谷街頭時，曾發生過首座銅像因戰爭被拿走的悲傷故事，「為了不再發生這樣的事，我希望八公銅像能成為和平的象徵」。

擅長在公共空間搭建私人領域的日本藝術家西野達

根據忠泰藝術基金會的介紹，西野達1960年出生於日本名古屋，現生活與工作於東京與柏林。

自1997年以來，他在歐洲各地以城市空間為舞台，陸續發表大型裝置藝術作品，他最為人所熟知的作品風格，是在公共空間中搭建出私人空間，如居家客廳或飯店房間，將戶外的紀念碑、雕像、街燈包起來，使其彷彿成為室內擺設的一部分，大膽打破公共空間與私人空間的界線。公共空間與私人空間兩者之間的視覺衝突與異質經驗，挑戰著社會大眾對於公、私領域的既有概念。

西野達也曾經來台灣創作，當時他將位於大安區瑠公圳公園中，八二三戰役中使用的砲臺，融入臺灣家庭溫馨的客廳空間，變成插著百合花與玫瑰花的花瓶，作品「大砲花瓶」形成強烈的衝突感，隱含安逸環境中潛藏危機的寓意。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航